Вчора очільник Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер зробив заяву, що конгресмени мають ознайомитися з розвідданими, які свідчать про значну загрозу національній безпеці США від зброї іноземної держави. Це спровокувало хвилю спекуляцій: про яку саме загрозу йдеться і наскільки вона нагальна.

Мілітаризація космосу. росія ініціює геостратегічну зміну правил гри?

"Американські посадовці б'ють на сполох через нову російську "космічну загрозу": росія експериментує зі способами виведення з ладу супутників, що викликає занепокоєння, що засекречені розвідувальні дані про нову зброю можуть свідчити про стратегічну загрозу національній безпеці", – пише Washington Post.

Як зазначає видання, ця загроза для Сполучених Штатів і їхніх союзників полягає у можливості пошкодження критично важливих супутників розвідки або зв'язку ядерною зброєю.

"Посадовці були доволі стривожені після ознайомлення із секретними розвідувальними даними. За словами одного з членів Конгресу, це потенційно "геостратегічна зміна правил гри". Проте точна природа системи, яку росія запустила в космос, поки до кінця не зрозуміла. Кілька законодавців підкреслили, що безпосередньої небезпеки немає, але вони закликали адміністрацію Байдена якнайшвидше вжити контрзаходів", – інформує WP.

Газета New York Times зі свого боку стверджує, що США проінформували Конгрес і своїх союзників у Європі про російські розробки нової ядерної зброї космічного базування, призначеної для загрози розгалуженій американській супутниковій мережі. Видання наголошує, що така зброя для знищення супутників, у разі її розгортання, може знищити цивільний зв'язок, спостереження з космосу і військові операції командування й управління США та їхніх союзників. NYT з посиланням на колишнього урядовця пише, що наразі Сполучені Штати не мають можливості протистояти такій зброї і захистити свої супутники.

Washington Post стверджує з посиланням на одного із посадовців, що росія експериментувала з використанням ядерних вибухів або спрямованої енергії для виведення з ладу супутників. Експерти висловлюють занепокоєння, що країна може підірвати ядерну зброю в космосі, щоб порушити роботу супутників. Видання нагадує, що росія також випробувала протисупутникову зброю 2021 року, після того, як вона запустила з Землі ракету, яка знищила супутник радянських часів. Видання наводить слова одного високопоставленого американського військового посадовця, який наголосив, що росія "розгортає потенціал, щоб активно перешкоджати Сполученим Штатам та їхнім союзникам у доступі до космосу і його використанні".

Видання зауважує, що гарячі дискусії про те, якою може бути космічна зброя, розпочалися з незвичної і загадкової публічної заяви в середу одного з провідних членів Конгресу – голови Комітету з питань розвідки Палати представників конгресмена Майка Р. Тернера (Огайо), який закликав законодавців переглянути засекречену інформацію про те, що він назвав "серйозною загрозою національній безпеці".

В окремому листі до колег-членів Палати представників Майк Тернер і провідний демократ у комітеті Джим Хаймс заявили, що комітет "визначив нагальне питання щодо дестабілізуючого іноземного військового потенціалу, яке має бути відоме всім політикам Конгресу". А сам комітет у вівторок у повному складі проголосував за те, щоб зробити розвіддані доступними для всіх членів Палати представників для їхнього особистого ознайомлення у захищеній кімнаті в Капітолії. Хаймс застеріг, що інформація, яку висвітлив Тернер, не стосується "паніки вже зараз". "Це серйозне питання національної безпеки в середньостроковій і довгостроковій перспективі, на якому Конгрес і адміністрація повинні зосередитися", – сказав він.

New York Times зазначає, що розвідувальні дані викликають серйозні питання про те, чи готується росія до виходу з Договору щодо космосу 1967 року, який забороняє будь-яку орбітальну ядерну зброю. Видання нагадує, що занепокоєння щодо розміщення ядерної зброї в космосі виникли 50 років тому; це навіть було підтемою епізодів серіалу "Зоряного шляху" наприкінці 1960-х, якраз тоді, коли договір набув чинності. Сполучені Штати експериментували з різними версіями цієї технології, але так і не розгорнули їх.

Американські військові попереджають, що і росія, і Китай рухаються до більшої мілітаризації космосу, оскільки всі три наддержави працюють над тим, щоб засліпити інших. Як зауважує NYT, у доповіді, опублікованій торік, наголошувалося на розробці росією зброї для засліплення супутників, але зазначалося, що рф утримується від використання повного спектру розроблених нею протисупутникових засобів.

"Розміщення ядерної зброї в космосі стало б значним кроком вперед у російських технологіях і потенційно призвело б до драматичної ескалації. Договір про космос забороняє розміщення ядерної зброї в космосі, але росія вийшла з багатьох договорів про контроль над озброєннями часів Холодної війни, вбачаючи в них обмеження свого найважливішого джерела військової могутності", – констатує видання.

Якщо росія вийде з космічного договору і дозволить новому Договору СНО, що обмежує стратегічні ядерні озброєння, закінчитися в лютому 2026 року, що видається ймовірним, це може спричинити нову гонку озброєнь, якої не бачили з часів Холодної війни. "Припинення дії Договору щодо космосу може відкрити шлюзи для інших країн для розміщення ядерної зброї в космосі", – цитує NYT експерта з ядерних питань зі Школи публічних відносин Хамфрі у Міннеаполісі Стівен Андреасен. Він зазначив: "Як тільки у вас з'явиться орбітальна ядерна зброя, ви зможете використовувати її не лише для знищення супутників".

російська загроза в космосі та Україна. Відповідь на Starlink для України?

Колумніст Washington Post Девід Ігнатіус натомість звертає увагу на війну в Україні в контексті запуску росією в космос зброї. За його словами, війна в Україні продемонструвала вплив Starlink та інших космічних мереж зв'язку і розвідки на військові дії. Зараз росія, схоже, працює над зброєю, спрямованою на виведення з ладу таких систем за допомогою нових технологій космічної війни.

На думку Девіда Ігнатіуса, хоча представники національної безпеки стверджують, що російський потенціал не становить безпосередньої загрози для Сполучених Штатів, оприлюднення Тернером агресивних планів москви може мати короткостроковий вплив на схвалення Конгресом додаткової військової допомоги Києву. За іронією долі, саме конфлікт в Україні – і роль космічних систем у допомозі Києву пережити початковий російський наступ у 2022 році – ймовірно, підштовхнув росію до поспішної розробки своєї нової космічної тактики.

"Starlink та інші космічні системи дозволили Україні створити електронну систему управління боєм. Сузір'я комерційних супутників може збирати інформацію за допомогою оптичних, теплових та інших датчиків. Ця інформація може бути проаналізована штучним інтелектом для визначення ймовірних цілей, а потім інформація про наведення може бути передана українським військам на фронті через Starlink та інші широкосмугові з'єднання", – констатує колумніст.

Він нагадує, що росія більше року тому попередила, що може вжити заходів проти цих комерційних супутникових провайдерів. Високопоставлений російський дипломат Константін Воронцов заявив у своєму виступі в ООН у жовтні 2022 року, що масив приватних супутників є "надзвичайно небезпечною тенденцією, яка виходить за рамки нешкідливого використання космічних технологій і стала очевидною під час останніх подій в Україні". Він сказав, що ця "квазіцивільна інфраструктура може стати законною мішенню для відплати".

Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, змінив правила гри в перші тижні війни в Україні. Супутники забезпечували широкосмуговий інтернет-сигнал, який у поєднанні з комерційними супутниками зйомки допомагав Україні виявляти російські атаки і націлювати їх. У перші години війни російська кібератака ненадовго вивела з ладу меншу американську систему широкосмугового зв'язку, якою керувала компанія Viasat. Але ця мережа відновилася, і до неї приєдналася ціла плеяда інших космічних систем.

"Термінали Starlink надали Україні зв'язок для боротьби з "алгоритмічною війною" ХХІ століття. росія намагалася глушити та підробляти дані, що надходили з космосу, але інженери Starlink знайшли геніальні способи зберегти потік даних. 26 лютого 2022 року, через два дні після російського вторгнення, Маск написав у твіттері: "Послуга Starlink тепер активна в Україні. Більше терміналів на шляху", – зазначає Девід Ігнатус.

Експерт зауважує, що росія, схоже, шукає нові способи кинути виклик космічному пануванню Сполучених Штатів. Але з огляду на винахідливість американських інженерів, які допомагають друзям і уникають ворогів, можна з упевненістю стверджувати, що цикл ударів і контрударів у космосі тільки починається.

9 лютого ракета-носій "Союз-2-1в" запустила засекречений вантаж. Що відомо про запуск космічного апарату?

Відомий журналіст Майкл Вайс поділився в твіттері посиланням на сайт, який відслідковує всі російські космічні запуски та програми.

Згідно з повідомленням сайту 9 лютого 2024 року ракета-носій "Союз-2-1в" запустила засекречений вантаж. Військові в Плесецьку відкрили російську орбітальну кампанію 2024 року запуском ракети-носія "Союз-2-1в", яка вивела на орбіту корисне навантаження для Міністерства оборони. Це була 12-та місія полегшеного варіанту "Союзу" з моменту його впровадження у 2013 році.

За офіційною заявою Міністерства оборони росії, 9 лютого 2024 року о 10:03 за московським часом з космодрому "Плесецьк" стартувала ракета-носій "Союз-2-1в", яка вивела на орбіту космічні апарати для Міністерства оборони. Цікаво, що запуск відбувся точно в той самий час, що і попередній запуск ракети "Союз-2-1в" 27 грудня 2023 року.

У стандартних повідомленнях, поширених підконтрольними державі ЗМІ, також йшлося про те, що космічний апарат був успішно виведений на заплановану орбіту і що його взяли під контроль наземні засоби Повітряно-космічних сил росії. За словами військових, космічний апарат підтримував стабільний зв'язок з наземним управлінням, а його системи функціонували номінально. Тим часом Роскосмос ідентифікував новий супутник як "Космос-2575".

На основі повідомлень для повітряного і морського руху, виданих російською владою напередодні запуску, виявилося, що ракета піднялася по звичайній наземній траєкторії, необхідній для досягнення орбіти з нахилом близько 97 градусів до екватора.

За кілька годин після російського запуску Космічні сили США опублікували елементи орбіт двох об'єктів, виведених 9 лютого 2024 року:

ID NORAD ID Orbital period Inclination Perigee Apogee 2024-027A 58929 91.64 minutes 96.76 degrees 348.8 kilometers 361.1 kilometers 2024-027B 58930 91.60 minutes 97.76 degrees 348.3 kilometers 357.8 kilometers

Як і очікувалося, орбіта нового супутника виявилася схожою на орбіту космічного апарату, виведеного 27 грудня 2023 року.

Джерела: Washington Post, New York Times, @michaeldweiss