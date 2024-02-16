росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка

Естонська розвідка підготувала свіжий звіт "Міжнародна безпека та Естонія" в якому окреслила зокрема ситуацію з росією та загрози з її боку на цей рік. Що стосується оцінки перспектив рф на полі бою, то він перекликається із попередньою аналітикою експертів RUSI. Втім, у звіті міститься ще багато корисного. Пропонуємо головні тези естонського звіту, які резюмував відомий журналіст Майкл Вайс, котрий спеціалізується на безпекових та оборонних темах.

Війна росії з Україною. кремль готується до тривалих військових дій

росії вдалося набрати принаймні стільки солдатів-контрактників, скільки потрібно для компенсації втрат на полі бою і створення деяких нових підрозділів, таких як 40-й армійський корпус і 25-та загальновійськова армія, втім, як повідомляється, вони недоукомплектовані особовим складом.

У 2023 році російські збройні сили досягли лише тактичних перемог, але не змогли здобути стратегічно важливих територіальних надбань. Тим не менш, вони були відносно успішними у відбитті українських контратак зі статично підготовлених оборонних позицій, що не потребувало висококваліфікованих підрозділів.

росія, ймовірно, продовжуватиме свою широкомасштабну війну на виснаження проти України протягом року, і стійкість України значною мірою залежить від фінансової та військової допомоги з боку Заходу.

кремль готується до тривалого конфлікту з Україною, що потребує додаткових армій і армійських корпусів (3-й і 40-й армійські корпуси, 18-та і 25-та армії), для яких формуються десятки нових підрозділів маневру, бойового забезпечення і службово-бойової підтримки.

Зростаючі загрози для НАТО. Альянс може зіткнутися з масовою армією радянського зразка

Якщо росії вдасться здійснити цю реформу, то наступного десятиліття НАТО може зіткнутися з масовою армією радянського зразка. Ця армія, ймовірно, технологічно поступатиметься збройним силам союзників по НАТО в більшості сфер, за винятком радіоелектронної боротьби і здатності наносити удари на великі відстані...

Проте її військовий потенціал буде значним завдяки розмірам, вогневій потужності (включно з артилерією і численними недорогими бойовими безпілотниками), бойовому досвіду і резервам...

Захист від можливого звичайного нападу такої армії вимагатиме від збройних сил і оборонної промисловості країн Альянсу значно більшої готовності, спроможності й кращої забезпеченості боєприпасами та матеріальними засобами, ніж зараз.

2022 року лише виробництво нових артилерійських боєприпасів в росії досягло приблизно 600 тисяч одиниць, що приблизно еквівалентно сукупному виробництву Сполучених Штатів і країн-членів Європейського Союзу.

Майже напевно, що західні поставки боєприпасів в Україну 2024 року не зможуть встигати за поставками, доступними для російських збройних сил. Очікується, що розрив у наявних артилерійських боєприпасах між Україною і росією збільшиться цьогоріч.

Втрати росії на полі бою в Україні. Розпочата розконсервація складських запасів бронетехніки

Станом на січень 2024 року втрати росії становили понад 2 600 танків, 5 100 бронетранспортерів і 600 самохідних артилерійських установок. Щоб компенсувати втрати, москва почала розконсервовувати свої запас бронетехніки на довгостроковому зберіганні...

У короткостроковій перспективі росія, ймовірно, не здатна значно розширити виробництво нової бронетехніки. Тим не менш, відновлення збереженої на складах бронетехніки може компенсувати втрати в Україні ще на кілька років.

Маніпуляції росії з переговорами. Вона вважає, що час у війні з Україною на її боці

Навіть якщо путін не отримає всього, що хоче, шляхом переговорів, росія покладатиметься на свій минулий досвід і переконання, що компроміс і прийняття невигідних умов є лише тимчасовим явищем. Маючи час для накопичення сили, рф може розпочати новий напад на Україну.

росія розглядала б перемогу в Україні як зелене світло для переформатування європейського безпекового середовища і як частину ширшого виклику західним принципам і порядку, що ґрунтуються на правилах і цінностях, а також принципам і порядку, заснованим на західних цінностях.

росія вважає, що час у війні з Україною на її боці. Але тільки якщо Захід втомиться. Тому кремль робить ставку на втому від війни у західних країнах і працює над її посиленням. путін розраховує, що без достатньої підтримки Заходу Україні буде складно протистояти росії в довгостроковій перспективі і досягти стратегічного успіху.

Через війну кремль намагається сформувати сприятливе інформаційне середовище. Для цього росія використовує різні засоби, включаючи публічну комунікацію, політичні та дипломатичні канали, а також приховану комунікацію.

росія прагне протестувати і нормалізувати можливі параметри замороженого конфлікту через неофіційні канали. Для цього вона використовує як свою розгалужену мережу "корисних ідіотів", так і західну експертну спільноту.

Кавказ та Молдова: прихильники та противники

Грузія дозволила в'їзд в країну майже необмеженій кількості російських громадян і капіталу. Крім того, Грузія схвалила відновлення авіасполучення з москвою, що дозволяє росіянам використовувати цю країну як зручну пересадку під час подорожей до Європи.

росія розглядає Азербайджан як цінного партнера у розвитку стратегічних транзитних коридорів і забезпеченні стійкості своєї економіки. Тим часом Вірменія настільки заклопотана проблемами власної безпеки, що Україна часто залишається непоміченою в той час як держава бореться з тиском і впливом росії.

Молдова – одна з небагатьох серед цих країн, яка обрала прозахідний курс. Вона заборонила основні російські пропагандистські канали, закрила численні місцеві інтернет-портали, які поширювали московську пропаганду війни і рішуче протистояла політичним партіям, які безпосередньо контролюються і фінансуються росією. москва намагається отримати контроль над Молдовою, скориставшись демократичними виборами – президентськими виборами 2024 року і парламентськими виборами 2025 року.

Африканське фіаско росії: економія грошей

На початку літа 2023 року чиновники, які організовували саміт росія-Африка, отримали вказівку скоротити витрати, що призвело до урізання пакету гостинності. Цей фінансовий дефіцит позначився на самому заході, де не вистачало транспортних засобів для делегацій, через що деякі учасники з Африки були змушені залишатися в готелях, і навіть базові матеріали, такі як канцелярські товари, були суворо обмежені.

Результат виявився менш ніж задовільним для росії, яка прагнула утвердити свою позицію в протистоянні із Заходом і підтвердити свою роль надійного партнера й друга Африки.Саміт не ознаменував нову еру або значний стрибок у російсько-африканських відносинах. росія націлилася на нову спробу в 2026 році.

Співпраця з Іраном з одного боку. Та зверхність до іранців – з іншого

Іран вже поставив російським збройним силам сотні безпілотників Shahed та інших типів, які були використані в атаках на українську інфраструктуру. Крім того, в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані будується спільне підприємство зі складання та виробництва ударних дронів Shahed-136.

Оскільки росія не є життєздатною економічною альтернативою Заходу, Тегеран прагне підтримувати відносини із західними країнами, які час від часу дозволяють пом'якшувати санкції, накладені на Іран, тим самим зміцнюючи його економіку.

Для Ірану також важливо підтримувати свій імідж відповідального, законослухняного міжнародного гравця. Саме тому він послідовно заперечує будь-яку форму військової підтримки росії у війні проти України. Хоча постачання іранських балістичних ракет до рф ознаменувало б прогрес у російсько-іранських відносинах, це, ймовірно, не забезпечило б росії значного прориву у війні в Україні, оскільки можливості Ірану, ймовірно, недостатні для постачання великої кількості ракет протягом тривалого періоду.

Продовження поблажливого ставлення росії до іранців є очевидним, що російські офіційні особи намагаються приховати під час двосторонніх зустрічей. Наприклад, під час візиту міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра-Абдоллахіана до москви навесні 2023 року очільник зовнішньополітичного відомства Сєргєй Лавров відмовився зустріти іранського колегу біля свого автомобіля, щоб особисто супроводжувати його до будівлі МЗС – жест, якого очікувала іранська сторона. У приватних розмовах російські чиновники також натякали на відсутність у іранців почуття реальності і порівнювали їх із різними паразитами.

москва може сподіватися, що, прийнявши підхід, сприятливий для арабських держав щодо Палестини, вона зможе сприяти своїм довгостроковим економічним інтересам на Близькому Сході. Це може допомогти зменшити вплив західних санкцій.

Джерело. Звіт: Міжнародна безпека та Естонія