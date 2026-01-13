Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер традиційно написав передмову до тижневика Дональда Гілла, в якій зазначив, що через моніторинг Сирії та Ірану має мало що сказати про Україну, окрім як повторити, що погане командування ЗСУ без чіткої стратегії не змінить нічого в цій війні. Дональд Гілл стверджує, що протягом минулого тижня ситуація на фронті залишалася доволі складною, зокрема через системні проблеми в командуванні ЗСУ. росіяни відновили наступ на Сумщині, відвоювавши Андріївку, продовжили проникнення в районі Куп'янська, а також зміцнили свої позиції в Покровську та на Запоріжжі. Водночас Україна активізувала удари по російській інфраструктурі, атакувавши танкери, нафтобази, склади боєприпасів та промислові об'єкти в глибині росії. Ключовою проблемою залишається відсутність стратегічного планування з боку Генштабу та неефективне використання наявних сил.

Вступ Тома Купера. Безсоромно зізнаюся: минулого тижня найбільше мою увагу привернули події в Ірані та Сирії. Серед іншого, тому що я дуже добре знаю: Федоров не може навести лад у бараку, офіційно названому "Міністерством оборони України", за "години" чи "дні" після призначення новим міністром оборони. На це йому знадобиться більше "кількох тижнів", навіть "місяців", особливо з огляду на те, що Сирський все ще є головнокомандувачем. А що я думаю про Сирського і його друзів… ну, якщо ви досі цього не знаєте, то ніколи не дізнаєтеся.

Ті, хто трохи знає про мою історію в галузі досліджень і видавничої діяльності, навряд чи будуть здивовані, що я вважаю "трохи цікавішим" спостерігати, як (нова) Сирійська арабська армія виганяє підтримуваних США/Заходом терористів з конгломерату PKK/PYD/YPG з району Шейх Максуд в Алеппо (після того, як ті розважалися, обстрілюючи з снайперських гвинтівок і мінометів цивільних мешканців міста). А терористи, яких підтримують США та Захід, потім "відплатили" єдиним способом, який знають терористи: ударами безпілотників по вибраних житлових та адміністративних будівлях. Не менш "цікаво" було спостерігати за перебігом масових демонстрацій в Ірані, де режим КВІР привіз з Іраку орди безглуздих бандитів з Катайб Хезболла (Катайб Хезболла = по суті, іракське відділення Хезболли) для масового вбивства до 5000, а за деякими даними, до 6000 іранських цивільних осіб, які протестували за свободу і справедливість. Холоднокровно.

(Для тих, хто вважає, що це "не зовсім військові справи": майте на увазі, що режим КВІР просто повторив дії радянського режиму в Угорщині 1956 року, Чехословаччині 1968 року, російського режиму в Україні наших днів, а також китайського комуністичного режиму 1989 року, коли він привів війська з Внутрішньої Монголії, тобто "звідкись далеко", щоб розігнати протести на площі Тяньаньмень... це "військові справи", і дуже навіть серйозні; звісно, не "хронічні").

Крім того, стежив за триваючим геноцидом палестинців з боку Ізраїлю, у вигляді порушень "перемир'я" в секторі Газа через поновлення повітряних і артилерійських бомбардувань та посиленням етнічних чисток на Західному березі. Плюс геноцид у Судані, спровокований ОАЕ, Ізраїлем і росією...

В результаті всього цього, зараз я не маю багато чого сказати про Україну.

Якщо вам все ж потрібна моя оцінка, то фактом залишається (пояснення для багатьох нових читачів додані в дужках), що особливо Головком (Сирський) і його друзі з Бардака (Генеральний штаб Збройних сил України) не мають уявлення про стратегію, не зацікавлені в перепідготовці та реорганізації ЗСУ (Збройних сил України) і, отже, не мають рішень, як зрушити справи в цій війні і знайти прийнятний для неї результат. У цих дисциплінах вони, тим часом, майже перевершують "тупоголових командирів" з Москви (Генеральний штаб Збройних сил росії) – з тією основною різницею, що "навіть" останні почали ставати реалістами і вчитися на своїх помилках. А українці – ні. Якщо це не зміниться, якщо Сирський і його друзі з "Бардака" не підуть назавжди, у цій війні не буде жодних фундаментальних змін.

Отже, насправді в Україні та росії "мало" що моніторити. Звісно, за винятком безперервної гімнопіар-війни від імені Зєлі, постійної деградації ЗСУ та щоденного вбивства як цивільних осіб за "лінією фронту", так і військ уздовж неї – переважно за допомогою ракет і БПЛА, і, як правило, у формі хаотично організованих і проведених "ракетних/дронових кампаній"...

На мій погляд, це "межує з відсутністю військових справ": це не що інше, як звичайний військовий дилетантизм і системна некомпетентність (можна сказати, "історичних масштабів"). Дві групи ідіотів у формі, які вдають із себе великих військових стратегів. І, чесно кажучи: після того, як я пояснював це докладно, знову і знову, протягом останніх двох років, це не тільки стає "нудним" або "фруструючим", але й демотивує.

Передаю слово Дональду Гіллу.

Сумщина. росія вперше окупувала Кіндратівку та Андріївку в червні минулого року. Українські контрнаступи відбили Андріївку того ж місяця, а в липні звільнили Кіндратівку. Ці контрнаступи зупинили російський наступ, і лінія фронту стабілізувалася. Обидві сторони скоротили кількість підрозділів, розгорнутих у Сумському секторі. Зараз у росіян залишилося приблизно вдвічі менше підрозділів.

Головнокомандувач вивів кілька підрозділів з цього сектору (включно з розформованим іноземним легіоном), щоб перетворити їх на своїх іграшкових солдатів і продовжувати вести піар-битви "за Покровськ і Мирноград"... Інші підрозділи, виведені з цього сектору, включали 79-ту і 95-ту десантно-штурмові бригади, 225-й штурмовий полк і 49-й штурмовий батальйон. 78-й десантно-штурмовий і 71-й піхотний полки, 1-а важка механізована і 116-а механізована бригади залишилися на своїх позиціях. На жаль, їх занадто мало, щоб утримати лінію.

Не дивно, що, хоча інтенсивність російських атак не така висока, як минулого літа, росіяни все ж почали невеликі наступи в середині грудня і минулого тижня знову окупували Андріївку.

Вовчанськ. Біля села Лиман активності не зафіксовано. Біля Стариці та Вовчанських хуторів відбувалися інтенсивні обстріли, але активність піхоти, за повідомленнями, обмежувалася південною частиною Вовчанська.

Куп'янськ. Справа не тільки в тому, що "в центрі Куп'янська все ще перебувають росіяни": там знаходяться як російські війська, так і африканські добровольці/найманці, які служать у всрф. На цьому відео російські солдати виходять на відкриту місцевість, щоб зібрати сніг у відра. Це пов'язано з тим, що їм не вистачає їжі та води, а дрони не забезпечують їх достатньо. Якби росіяни були розумними або хоча б пристойно навченими, вони б пересувалися всередині будівлі, щоб вийти в якомусь місці, віддаленому від того, де вони жили. Таким чином, будь-які українські удари могли б припадати далі від них. Вони, ймовірно, цього не зробили. Їх помітили, і за цим послідували три українські авіаудари та удар дрона.

Все більше росіян виявляють під час спроб проникнути в Куп'янськ.

Протягом останніх кількох років лінія фронту була нестійкою, і Україна залежала від дронів для спостереження та здійснення значної частини атак. Коли погана погода заважає спостереженню або не дозволяє дронам літати, Україна стає вразливою. Двом росіянам з прапорами вдалося проникнути на 9 км за лінію фронту. росія вже кілька місяців намагається прорватися через Піщане, і тепер, завдяки цій інфільтрації, багато росіян малюють карти, на яких вони "контролюють" всю територію від півночі Піщаного аж до Подолів...

Звісно, якщо місцеві командири ЗСУ не відреагують на цю інфільтрацію достатньо швидко і не нейтралізують інфільтраторів, перш ніж ті зможуть закріпитися, росіяни створять ще один котел – цього разу навколо військ ЗСУ, які все ще тримаються на північному сході та сході від Куп'янська...

Лиман. Українська сторона в цьому секторі залишається вразливою. Результати регулярно викликають огиду. російські проникнення є глибокими, і більшість з них ліквідовуються, але ризик залишається надзвичайно високим.

3-тя бригада завантажує наземний дрон 12 протитанковими мінами і направляє його до зайнятої росіянами школи в Рідкодубі.

росіянин просунувся на 10 км, перш ніж загинув у Лозовому. росіяни в Яровій. росіяни в Олександрівці. Українці святкують витіснення російських диверсантів з Діброви.

Костянтинівка. росіяни здійснили свої, на цей момент "звичайні" невеликі просування в Марковому та Русиному Яру. Територія на південь від водосховища остаточно підтверджена як окупована росіянами. російські операції з проникнення продовжуються.

Дрон атакує російського солдата всередині промислової будівлі біля Ступочок.

Українець потрапляє в полон. Двоє озброєних українців лежать мертвими на землі, двоє неозброєних українців втікають, перш ніж їх застрелять.

Покровськ. Великі райони Мирнограду все ще позначені як такі, що перребувають у сірій зоні, але протягом двох тижнів не було жодних відеодоказів присутності українських військ. Максимум, що можна побачити, це відео, на яких показані тіла військовослужбовців ЗСУ, вбитих росіянами на північних підступах до зруйнованого міста, з українськими прапорами в рюкзаках.

Кадр із відео, на якому показані африканські добровольці/найманці, що служать у всрф, де чутно, як їхній російський командир відкрито називає їх "одноразовими".

Тобто Сирський залишається по вуха зануреним у гру Герасимова "Веселощі з прапорами" і багато людей гинуть заради таких ідіотських цілей...

На північних підступах до Покровська все ще тривають бої, але росія продовжує повільно просуватися в західній частині Покровська та на північ від міста.

425-й штурмовий полк веде бої з росіянами в Покровську, будучи оточеним з трьох боків.

Новопавлівка. Знищено російський наземний безпілотник разом із його операторами. Знищено російський танк у тумані поблизу Новопавлівки. російська піхота, що перетинає річку Вовча поблизу Філії, зазнала атаки.

Гуляйполе. Пошкоджено російську буксирувану артилерію та знищено самохідну артилерійську установку поблизу Рівнопілля.

Підрозділи Сил спеціальних операцій очистили бункер незабаром після тренувань.

росіяни входять у Зелене: це село, а також Варварівка, що розташована далі на північ, повністю перебувають під їхнім контролем.

Запоріжжя. Вже кілька днів поспіль росіяни інтенсивно обстрілюють з артилерії та ракетних систем позиції ЗСУ на лінії фронту між Степногірськом і містом Запоріжжя. російська група проникнення просунулася на 6 км до Лук'янівського.

412-й безпілотний полк знищив радар С-300.

Каховське водосховище було осушене в червні 2023 року, і на його території відросла різноманітна рослинність. Обидві сторони слабко захищають цю територію. У грудні спеціальний підрозділ ГУР "Тимур" провів рейд за лінією фронту, в результаті якого було вбито двох росіян, двоє поранено і двоє взято в полон. Їм довелося супроводжувати полонених 27 км, перш ніж дістатися до своїх позицій. Трихвилинне відео, що показує невелику частину операції, а тут з англійським дубляжем.

росія. Танкер "Елбус" прямував до Новоросійська, коли був атакований дронами приблизно за 50 км на північ від турецького узбережжя. Нафтобази "Татнефті" і "Стрелецькі хутори" були підпалені. Нафтобаза "Геркон Плюс" була підпалена. Нафтохімічний завод у Стерлітамаку горів. Три бурові платформи в Каспійському морі були атаковані. Нафтопереробний завод у Волгограді –атакований.

Енергетичний завод у Липецькій області виробляв батареї для зброї. Був атакований найбільший фармацевтичний завод у росії, ПАТ "Біосинтез".

Був уражений склад боєприпасів на північний схід від Москви, спостерігалися вторинні вибухи. Будівля була уражена внаслідок повітряного бою в Тверській області.

На заводі з виробництва реактивних двигунів спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів.

російський флот посилює супровід кораблів тіньового флоту, який розпочався у травні 2025 року. До запровадження супроводу кількість місій російських військових кораблів у водах Португалії зросла з 14 у 2022 році до 46 у 2023 році та 66 у 2024 році.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3