Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер детально описав саморуйнівні процеси, які відбуваються у США та як вони можуть вплинути на світовий порядок і війну росії проти України. Як завжди, він дає багато суб'єктності Україні за умов, що допомога Європи триватиме.

Зеленський і путін зійдуться віч-на-віч влітку 2025 року, дві стратегії зіткнуться в боротьбі, яка, здається, неодмінно вирішить долю одного з них. Тим часом, Трамп перетинає Рубікон.

У федеральній системі Америки питання про те, як далеко насправді сягає влада президента, коли йдеться про його роль як головнокомандувача, є надзвичайно небезпечним і відкритим приблизно з кінця Другої світової війни. Ця невизначеність є однією з небагатьох системних вразливостей, яка дійсно може спровокувати другу громадянську війну і до певної міри вже спровокувала її.

Сьогодні команда Трампа навмисно сфабрикувала конституційну кризу, щоб прикрити багатомісячні провали майже на всіх політичних фронтах і утримати разом політичну коаліцію, яка явно розхитується і є нестабільною за своєю суттю.

Американський медіаклас відчайдушно намагається приховати серйозність ситуації, намагаючись видати це за якусь особисту сварку між Трампом і Гевіном Ньюсомом, а не за перші відкриті кроки до громадянської війни і розпаду держави.

Зараз Трамп відкрито виступає як добровільний союзник путіна в останньому відчайдушному гамбіті кремля, щоб пережити поразку в Україні: спробі дестабілізувати США і втягнути їх у громадянську війну. Це перший крок до того, щоб залишити НАТО без американського захисту, коли путін відправить війська на територію НАТО, щоб викрити основний блеф – статтю 5, яка нібито вимагає, щоб усі члени Альянсу вступили у війну разом, якщо один з них зазнає нападу. Що отримує Трамп? Потенційно третій (абсолютно незаконний) термін, на який він натякав. А можливо, і щось більше, якщо його амбіції будуть оманливими.

Це справді Третя світова війна, або, точніше, Друга громадянська війна на Землі. План, який, схоже, розробили путін, Сі та кілька інших попутників, полягає в тому, щоб змусити США ізолюватися, а потім насильно розділити їх, не даючи жодним демократичним реформам пом'якшити потужний системний тиск, який надто довго не піддавався лікуванню. Вони знають, що США можуть реформуватися і повернутися до світу сильнішими за кілька років. Трамп погоджується з таким ходом подій не лише як корисний підлабузник, який прагне особистої вигоди, але й як добровільний інструмент, який настільки боїться свого неминучого відходу від влади, що кидає кості, щоб побачити, чи зможе він стати наступним Цезарем. Всі ці марнославні ідіоти думають, що вони дійсно можуть правити світом. Вони можуть спалити його.

Почалася цілеспрямована фізична дестабілізація Америки, Трамп виконує замовлення Сі і путіна, роблячи необхідний перерозподіл влади в американській федеральній системі якомога більш насильницьким. На жаль, немає способу вибратися з цього безладу без збереження, а іноді й використання права на застосування обмеженого насильства для самозахисту. Коротко кажучи, це знову 1914-1945 роки. І так само, як і тоді, кордони нікого не захистять.

Раціональність Трампа зараз обумовлена самозбереженням через експансію. Так само, як і путіна, який втягнеться у війну з НАТО, можливо вже цьогоріч, за даними німецької розвідки, що звучить як рідкісний відрив від їхніх американських колег.

Тепер майбутнє залежить від Трампа та його прихильників, які постали перед важким вибором: припинити спроби скасувати Конституцію або спостерігати, як згорить уся система, а разом з нею і вони.

Люди за кордоном повинні припинити розглядати Америку чи росію як щось варте капіталізації. Це не більше ніж географічні регіони, якими керує імперське ядро, що вдає, ніби існує єдиний правильний спосіб життя. Штати Америки завжди були квазінезалежними країнами, які надавали федеральному уряду певні повноваження, тому що це було зручно і працювало. Як тільки це змінюється, договір розривається.

Хоча я не очікував, що Трамп буде настільки дурним, що спровокує її через незначний протест у Лос-Анджелесі, який місцева влада добре контролювала, конституційна криза була неминучою. Хоча я давно стверджував, що кінетична громадянська війна майже фізично неможлива для американської системи, короткий період широкомасштабного хаотичного насильства цілком можливий. За сьогоднішніх обставин це може легко призвести до появи двох конкуруючих федеральних урядів, кожен з яких претендуватиме на лояльність частини збройних сил. Власні дії Трампа зробили його непридатним для виконання своїх обов'язків, внутрішнім ворогом Конституції, чиї накази мають бути визнані недійсними. Альтернативою є світ, де президент завжди може діяти швидше, ніж суди, або не дозволяти їм засідати. Це кінець поділу влади, від якого залежить американська федеральна система.

Це вогонь, з яким зараз грає Трамп. І чому ЗМІ на східному узбережжі поводяться так, ніби напад на Каліфорнію – це якесь незначне колоніальне повстання на імперській околиці. Дуже жорсткі матеріальні стимули серйозно постраждають, якщо раптом федеральний уряд зможе взяти під контроль сили штатів без доведених причин. Це саме та проблема, яка може зруйнувати і зруйнує федерацію.

Втім, США вже давно повзли до цього моменту завдяки партійній системі, яка перетворила президентство на своєрідний суспільний фетиш. Медіа та шкільна система ставляться до президента, як до тата Америки, і обопільно прагнуть перетворити американців на бездуховних, відданих бренду споживачів, які уявляють, що країна, яка охоплює цілий континент, може колись стати однією великою щасливою родиною. Чисто коміксове колективне бачення президентства призводить до все більш безглуздих дій, і було неминуче, що хтось вирішить зайти надто далеко. Питання зараз полягає в тому, чи зустріне Трамп ефективний опір, чи американці вирішать здатися.

Зростання сили України. Я дуже втомився думати про Америку, тому що набагато цікавішим і, в кінцевому рахунку, важливішим для решти світу, ніж самознищення США, є зростання сили України. Успішне використання подарованої Швецією системи AWACS, яка допомогла "Вайперу" завдати смертельного удару ракетою AMRAAM по Су-35 над Курщиною, знаменує собою важливий переломний момент у повітряній війні над Україною. Орки більше не можуть претендувати на перевагу в повітрі, особливо після операції "Павутина". путін програє цю війну, але, здається, ніхто цього не усвідомлює.

А за лінією фронту продовжують надходити інші удари, які, на мій погляд, складаються в повноцінну кампанію з формування перед контрнаступом, запланованим на кінець цього літа. Війни ніколи не виграються, відсиджуючись за статичними лініями або лише за допомогою стратегічних ударних кампаній. На місцях неймовірно повільний темп і висока ціна тих небагатьох успіхів, які вдається досягти оркам, свідчать про те, що армія покалічена власною нездатністю до належної адаптації. Вразливості зростають, навіть якщо деякі підрозділи орків постійно вдосконалюються у веденні війни з дронами. Це станеться, але чи зможуть вони розвиватися достатньо швидко, щоб наздогнати Україну?

Те, що формується в Україні цього літа, страшенно нагадує дуель між стратегічними планами путіна і Зеленського. І вибір України все одно вирішить, яким шляхом піде майбутнє, більше, ніж будь-що, що відбувається в США.

З 2022 року Зеленський перетворився з відважного, але приреченого діяча опору на світового лідера, здатного налякати кремль – у буквальному сенсі цього слова. путін, з іншого боку, опустився до того, що запросив батька Ілона Маска до москви, щоб продати образ путіна як доброго старого дідуся, якого не розуміють, оточеного нешанобливими і невдячними дітьми (Трамп грає в ту ж моторошну гру зі своєю аудиторією). Саме такі ігри в головах призводять до того, що Трамп наполягає, що бомбардування путіним мирного населення України є якимось чином виправданою відплатою за знищення десятків стратегічних літаків.

Саме це, більше ніж будь-що інше з того, що він зробив, доводить його справжню відданість. Якщо старий дурень настільки рішуче налаштований прийняти байденівську ілюзію про те, що будь-який вплив на ядерну міць путіна – це крок до ядерної війни, то він занадто відданий спробам перетворити путіна на союзника, щоб коли-небудь належно підтримати Україну. Навіть з власних інтересів.

Тим часом, поки Трамп ігнорує будь-який аспект реальності, який його не влаштовує, день за днем українські бійці стають кращими у своїй справі, а все більше необхідного спорядження орків спалюється дотла. москва втрачає позиції в кожній фізичній сфері – повітряній, сухопутній, морській, електромагнітній – і залишається домінуючою лише у психологічній війні. Переважно через те, як працює медіасистема у так званому вільному світі.

Короткий огляд світової системи. Це літо обіцяє бути справді спекотним у світі, погано підготовленому до наростаючої хвилі конфліктів. Це гірка епоха, яку Орвелл передбачав після останнього великого глобального колапсу, першої громадянської війни на Землі. Мова спотворюється, щоб виправдати грубу жорстокість, сильні світу цього наполягають на тому, щоб кожен, хто потрапляє в їхнє поле зору, за командою виголошував проповіді віри або зазнавав праведного гніву від рук істинно віруючих.

Це основна нитка, що пов'язує путіна, Трампа, Сі, Нетаньягу, Моді, Орбана, лукашенка, Кім Чен Ина та всіх інших пустопорожніх задирак сучасності. Всі вони – лише п'явки, що живляться від паралізованого господаря, який надто боїться визнати правду, щоб захиститися від них.

Існує лише один засіб для вирішення таких проблем: сила. Вона повинна застосовуватися розсудливо і в крайньому разі, але загроза її застосування повинна залишатися живою в головах усіх потенційних тиранів. Це все, що тримає їх під контролем у довгостроковій перспективі. Хтось завжди хоче грати в Цезаря, тому інші люди завжди повинні бути готовими приструнити їх, коли прийде час.

Через кілька років корисним показником військової потужності, ймовірно, буде кількість БПЛА, вироблених за рік на кожен мільйон жителів країни. Україна зараз знаходиться на рівні приблизно 1:3,5 і ще навіть не наблизилася до максимуму. Уявіть, що може зробити Каліфорнія (населення трохи менше 40 мільйонів, економіка в кілька разів більша за російську) або, краще, вся Тихоокеанська Америка разом (додайте ще дванадцять мільйонів людей і ВВП розміром з росію).

У глобальному масштабі світ все більше і більше виглядає так, як у 1939 чи 1914 роках. Альянси змінюються, оскільки очікування щодо поведінки певних членів міжнародної спільноти змінюються фактами на місцях. Хоча агенти статус-кво роблять все можливе, щоб утримати все разом, лінійні рішення, застосовані до експоненціальних проблем, призводять лише до невдачі.

Північна Америка. Це вже не є партійною заявою, щоб сказати правду в очі: Дональд Трамп – запальний ідіот і активний ворог Конституції, чиї накази повинні бути відкинуті всіма чесними діючими і колишніми військовослужбовцями. Той факт, що Джо Байден програв цьому жалюгідному невдасі, є вічним засудженням американської двопартійної системи в тому вигляді, в якому вона працювала протягом останнього покоління.

США мертві, і це добре, тому що в кінцевому підсумку Вашингтон був зобов'язаний надурити Україну, Європу і решту демократичного світу. Трамп зробив світові послугу, зірвавши маску раз і назавжди.

У глибині душі Трамп завжди ненавидів Україну з однієї простої причини: заздрість до Зеленського. Байден приховував це краще, але відчував те саме. І в цьому є сенс. Тоді як американські лідери вічно намагаються вдавати, що вони всі великі і сильні, Зеленський довів свою силу в легендарній манері. Скільки президентів чи прем'єр-міністрів мали б сміливість залишатися у своїй столиці, коли світ списав усю їхню країну з рахунків через наближення путінських танків?

Навіть повноваження путіна не сягають так далеко, як йому хотілося б. Хоча я використовую поняття "війна путіна" та "імперія путіна", він є простим функціонером, кожна публічна заява та дія якого написана за сценарієм, аби передати єдине послання: ви – це я, а я – це ви, тільки кращий. Мої перемоги – ваші, і для віруючих не буде жодних поразок. Допоки кожна ланка піраміди, якою є російське суспільство, поводитиметься так, як належить, колектив буде тріумфувати, тому всі вірять. Аж поки стіни не обваляться, приземлившись на тих, хто стоїть на нижніх щаблях піраміди. З Трампом все те саме.

Головною метою Трампа щодо України завжди було уникнути відповідальності за те, що відбувається, припускаючи, що Україна не може перемогти, оскільки його світогляд вимагає, щоб сильний розчавив слабкого. Вдома той самий імпульс трансформується в те, що федеральний уряд атакує Каліфорнію під приводом, тоншим за кригу в Лос-Анджелесі.

Постійна іронія полягає в тому, що якби московська імперія була справді наддержавою, то дозволити їй окупувати навіть шматок України – це катастрофа для американської могутності в усьому світі. Трамп, за всіма правилами, повинен поспішати на захист країни, яку москва відчайдушно потребує завоювати, щоб залишатися актуальною ще довше. Україна – це приз, за який він занадто дурний або слабкий, щоб вхопитися. Натомість він хоче Гренландію і Канаду. А також окупувати Каліфорнію, не кажучи вже про вплив на військову готовність. Тому що морська піхота США не має нічого кращого, ніж няньчитися з ICE, організацією, яка має багато власної зброї? Поверніться до реальності.

Команда Трампа думає, що вона грає в якусь блискучу 4D-шахову гру, жертвуючи Україною, щоб налаштувати путіна проти Ірану і Китаю, але ці дурні – класичні лохи за картковим столом, які не знають, що їх ось-ось з'їдять акули. І, нарешті, цілком очевидно, що Трамп ототожнює себе з путіним і Сі. Всі його розмови про протистояння Китаю – це ще одна відверта брехня.

Сьогодні, коли путін десятиліттями водить Америку за ніс, відмова від конфронтації з ним є підбурюванням до більш агресивних нападів. Кожна спроба домовитися з ним або вмовити його заохочує до більш впертого опору.

Трамп вирішив знищити будь-який виграшний козир, який він міг мати, прийшовши до влади. Його адміністрація вже на півдорозі до статусу "кульгавої качки", а неймовірно тонка межа контролю Республіканської партії над Палатою представників спричиняє ранній початок проміжного міжфракційного ножового бою з нестабільною коаліцією кожної з партій.

За іронією долі, Трамп, мабуть, найлегший світовий лідер усіх часів і народів. Кожен лідер, який сідає за стіл переговорів з Трампом, особливо ті, кого американські ЗМІ поспішають назвати приниженими, виграє у цій грі. Тепер йому вдається підняти губернатора Каліфорнії до фактичної рівності, виділивши його для нападок.

Канадійці серйозно планують збільшити військові витрати. І з кожним додатково витраченим доларом прийде трохи більше свободи від роботи у Вашингтоні. Геополітичний переворот, гідний Джорджа Буша-молодшого.

Надалі немає сенсу приділяти подальшу увагу американській участі у війні в Україні. Вона зійде нанівець, і єдиними серйозними питаннями щодо майбутнього Америки будуть питання про те, коли Трамп випадково натрапить на засідку, влаштовану путіним і Сі, і загинуть тисячі військових, а також про те, як швидко він спровокує громадянську війну у себе вдома. Я ніколи не вірив, що Трамп чи путін здатні зробити з останнього якогось маньчжурського кандидата. Але Трамп такий блазень, що дозволив таким ідіотам, як Венс, Гегсет і цей боягуз Маск, переконати себе в тому, що путін – його друг.

Європа. Потяг Європи до переозброєння продовжує набирати обертів. Загальна траєкторія є очікуваною для континенту, якому потрібно багато часу, щоб почати рухатись, але потім інерція бере гору, і він рветься до перегонів. Перенесімося на два-три роки вперед, і я майже не сумніваюся, що європейські оборонні компанії будуть виглядати набагато здоровіше, ніж американські колеги.

Приємно також бачити, що останнім часом все більше офіцерів НАТО відкрито говорять про те, що Україна могла б зробити набагато більше для того, щоб змусити путіна до реальних переговорів, якби у неї було більше озброєння. Так, нам не вистачає піхоти. Але ви частково пом'якшуєте цю проблему, зменшуючи втрати під час транспортування на бойові позиції. І хоча дрони можуть здаватися всюдисущими, є багато моментів, коли та чи інша сторона має таку перевагу, що транспортні засоби дають шанс вижити в бою.

Тож нагальним завданням партнерів України залишається – принаймні до того часу, поки надія на тривалі та широкомасштабні контрнаступальні дії не зникне у вересні через настання менш надійних погодних умов – передача якомога більшої кількості класичного військового спорядження та зброї. Незалежно від того, чи завершиться війна в Україні 2025 року, на що цілком резонно сподіватися, Європі все одно доведеться рекапіталізувати більшість наявних військових активів протягом п'яти-десяти років, інакше вона ризикує програти глобальну гонку озброєнь у сфері безпілотних технологій, що наближається.

Дуже шкода, що Україна не отримала можливості перемогти у 2023 році. Два роки адаптації та інновацій повністю відкрили нову еру в історії війни, яка зазирнула у вхідні двері в 1940-х. Мережева епоха бере весь насильницький потенціал індустріальної епохи, що їй передувала, і розподіляє його; там, де здатність дотримуватися жорсткого порядку колись була адаптивною, тепер необхідний екстремальний рівень толерантності до хаосу.

Заключні коментарі. Спостерігати, як світові конфлікти зливаються з внутрішніми баталіями, досить дивно для випускника Берклі середини 2000-х років, який спеціалізувався на міжнародних відносинах. Згідно з класичною теорією, такого просто не повинно бути.

Але великі зрушення в комунікаційних технологіях історично призводять до краху і відродження світової системи. Письмові символи уможливили появу деспотій у Месопотамії, долині Інду, Китаї та Америці. Друкарський верстат призвів до надто масової грамотності і поширення саморуйнівних ідей, таких як націоналізм, оскільки уряди взяли під контроль освіту. Зараз ми маємо цифрові мережі, що дозволяють будь-якій людині виробляти контент, в якому домінують технологічні братани, які вирішують, чий контент стане популярним.

Матеріальні чинники завжди перемагають, але ідеологія може зводити людські групи з розуму допоки біль не стане достатньо сильним, щоб вирвати їх з омани. Все, що ми можемо зробити, – це захистити те, що можемо, використовувати це добре і перечекати безглуздість.

У США команда Трампа вирішила, що Конституція означає те, що вони хочуть на цей момент.

Ідентичний імпульс привів путінську імперію до спроби геноциду в Україні. Те ж саме базове відчуття підказує Ізраїлю Нетаньягу, що знищення Гази – це якось нормально. Воно все ще може спонукати Китай Сі спробувати захопити Тайвань, щоб знищити будь-які залишки окремої тайванської ідентичності.

Всі вони використовують мову єдності і миру як прикриття для різанини в гонитві за більшою владою. Вони всі – Мордор.

А ще вони абсолютно не пристосовані до світової війни, яку вони розпочали. Ідеологія – це прокляття науки, тому вона автоматично на нашому боці. Рано чи пізно здоровий глузд візьме гору. Але не без боротьби.

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