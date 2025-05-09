Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер

У тижневому геополітичному огляді Ендрю Таннер аналізує ключові точки напруги у світовій політиці та їхні потенційні наслідки: від адміністрації Трампа та її політики щодо України до зростаючої напруженості на Близькому Сході та стратегічного позиціонування Китаю в Тихоокеанському регіоні. Спираючись на історичні паралелі та системний аналіз, Таннер прогнозує можливий розвиток подій у найближчому майбутньому. Як завжди, він не церемониться із епітетами до недолугої політики та політиків.

США. Хоча участь США у все ще гіпотетичних мирних переговорах щодо припинення війни в Україні ще не повністю завершена, здебільшого команда Трампа, як і очікувалося, нарешті відступає. У попередньому припиненні потоків військової допомоги Україні несподівано звинувачують цього імбецила Гегсета, який, сподіваємося, піде геть слідом за Волтцем. Трамп любить кадрові перестановки. Він тримає амбітних підлеглих, які сваряться, під контролем.

Вам має сподобатися, як розігрується безглузда гра у Вашингтоні: як політика скорочення допомоги Україні призвела до зворотних наслідків, які завжди були передбачуваними. Я ніколи не думав, що команда Трампа буде настільки тупою, щоб наступити на цю міну. Тепер Трампу потрібен цап-відбувайло, на якого можна буде повісити відповідальність, щоб повірили, що він діяв виключно з власної ініціативи. В ідеалі – той, хто вже виявився проблемним і дратівливим союзником. Ти думаєш, що можеш спробувати скоротити чотиризіркові посади в Пентагоні й не отримувати ножа в спину кожні тридцять секунд, поки не помреш, Гегсете? Треба любити несвідоме жертовне ягня.

Коли ваш політичний порядок денний здебільшого намагається виконати обіцянки, на які деякі американці чекали з 1980-х років – "Зоряні війни", помста Ірану – у вас немає стимулу надто наполегливо домагатися миру в Україні. путінські солдати, які бігають і розмахують радянськими прапорами, можуть мати протилежний ефект, якщо певні члени аудиторії Трампа коли-небудь побачать ці кадри. Республіканці, як відомо, не люблять усе, що хоч якось асоціюється з комунізмом чи соціалізмом.

Здається, що команда Трампа щаслива піти з підписаною угодою про видобуток корисних копалин і зобразити це як тріумф американської дипломатії, і якщо це так, то це просто фантастика. Звісно, після образи України безглуздими пропозиціями, які багато в чому перетворили б країну на американську колонію, дуже кумедно бачити, як люди Трампа говорять про надзвичайно справедливу угоду, яку вони могли б укласти ще кілька тижнів тому без усієї цієї самогубної тактики жорстких переговорів. Але для Вашингтона важлива лише видимість.

Якщо пощастить, Трамп взагалі перестане багато говорити про Україну. Просування Марко Рубіо на посаду радника з національної безпеки замість цього недоумкуватого Волтца, сподіваємося, є ознакою того, що він із задоволенням перекладає на нього всю відповідальність за справи в Україні. Рубіо, принаймні в минулому, здавалося, розумів, наскільки ідіотично для Партії Рейгана бути слабкою щодо путіна, навіть якщо останнім часом у своїй публічній риториці він наслідував приклад Маска-Венса. Але він один із тих, хто, як Буттігіг, Гарріс і Шапіро з боку демократів, розуміє, що шлях до влади в сучасній Америці пролягає повз старших сторожів, які терпітимуть лише тих політиків, які говорять певним чином.

До речі, республіканські праймеріз 2028 року вже досить помітно стартували, і Венс з Рубіо є одними з головних претендентів на те, щоб замінити Трампа в цій дратівливій підробці його старого реаліті-шоу, яке світ, вочевидь, застряг дивитися. З них обох Рубіо на порядок кмітливіший, а його необхідні ідеологічні перетворення виглядають набагато правдоподібніше, ніж у Венса. Вчора брехливий Джей-Ді був атеїстом, улюбленцем північно-східних лібералів, який виступав проти Трампа, а сьогодні він затятий прихильник Трампа – американський католик, який дедалі більше відокремлюється в окрему віру, цілком відмінну від традиційного католицизму, фактично відгалуження американського євангелізму. А завтра? Рубіо принаймні дозволяє поховати труп, перш ніж удавати, що він ніколи не знав цього хлопця.

Оскільки опитування показують, що витівки Трампа за останні кілька місяців – це саме те, чого не хоче переважна більшість американських незалежних політиків, він повинен вибрати собі нові битви, щоб уникнути масового повернення демократів на проміжних виборах наступного року.

Праймеріз Демократичної партії, звісно, теж уже тривають, тільки бідолашна "блакитна команда" настільки розгублена, що, схоже, неодмінно висуне ще одного банального поміркованого кандидата, щоб протистояти молодому псевдопрогресисту – після того, як протягом наступних трьох років отримає близько мільярда доларів пожертвувань, обіцяючи те, чого ніколи не зможе виконати. Губернатор Мічигану Вітмер проти улюбленця Сандерса виглядає так само ймовірно, як і будь-яка інша комбінація, оскільки вони намагатимуться уникати праймеріз з багатьма гравцями, як у 2020 році, якщо це можливо. Якийсь мільярдер, імовірно, теж зробить свій хід – завжди є принаймні один.

Як би там не було, я б поставив на те, що Рубіо випередить АоС або Вітмер переможе Венса.

Канада. За Канадою сьогодні набагато цікавіше спостерігати з точки зору політичної системи, особливо тому, що переобраний ліберальний уряд, здається, природно підходить для роботи з новообраним лейбористським урядом Австралії прямо зараз. До речі, про політичні системи: мені подобається, що термін "ліберал" в Австралії та Канаді означає щось зовсім інше.

Канада – одна з тих країн, які можуть отримати вигоду від торговельних війн Трампа після того, як впораються з первинними шоками. Канадці переживають дещо з того, що пережили українці у 2014 та 2022 роках – звісно, значно меншою мірою – і, чесно кажучи, це здорово. Постмодерністська ідеологія, вкорінена в елітарній естетиці, має тенденцію зникати, коли стикається з гіркими небезпеками реального світу, які більшість людей воліє не помічати.

Оскільки універсальні тарифи виявилися занадто впливовими, щоб їх підтримувати, Трамп, схоже, збирається зосередити їх на Китаї, а це означає, що Канада цілком може опинитися в ситуації, коли інвестиції в одну або кілька провінцій дозволять китайським компаніям зберегти доступ до північноамериканських ринків за допомогою чудової арбітражної схеми.

Тепер люди розуміють, чому Трамп дійсно говорить про анексію, так, ніби ми живемо у реальному всесвіті Fallout? Будь-яка американська спроба анексувати Канаду будь-яким способом спровокує ще одну громадянську війну в Америці. Це була б Канада плюс Тихоокеанський регіон і Північно-Східна Америка проти Півдня і Середнього Заходу, і команда Трампа програла б цю битву.

Але якщо канадців можна налякати, щоб вони пішли за Трампом у питанні тарифів, то Канада опинилася в пастці. Він любить свої дешеві трюки так само, як і путін. Допоки канадські компанії можуть імпортувати китайські товари, наліпити етикетку і націнку, а потім відправляти їх до Штатів, від запровадження величезних тарифів програють лише США. Трамп ніколи не виграє, якщо йому не дозволять інші.

Канада, Австралія, Нова Зеландія та Велика Британія разом мають сильний стимул очолити процес заміни американського лідерства на всіх рівнях – політичному, соціальному та економічному. Вони можуть представляти англомовний світ на міжнародній арені набагато краще, ніж Америка. Вони також повинні, наскільки це можливо, розвивати тісніші відносини з багатьма американськими штатами, які ведуть з ними велику торгівлю.

Ви можете вдавати, що світ може бути неглобалізованим за примхою дрібного тирана, але нехай вам щастить з наслідками. Наймогутніший серед античних богів – політико-економічний. Як неодмінно до кінця зрозуміє путін, штовхни його занадто сильно, і ти поплатишся. Всі світові лідери в його владі, назавжди.

Європа. Цього тижня більша частина Європи відзначає вісімдесяту річницю перемоги над нацистською Німеччиною. Як доречно, що функціональний спадкоємець Гітлера, путін, провів більше чверті цього часу, перекручуючи пам'ять про Велику Вітчизняну війну в хижацький міф, щоб підтримати свою власну владу. За рядами маршируючих дітей у чистих мундирах ховається сувора реальність жахливої боротьби між двома жахливими імперськими машинами, які вбили десятки мільйонів людей у своєму прагненні до панування на європейському континенті.

Московити від народження так само занурені в пропаганду про Другу світову війну, як і американці, і тому залишаються такими ж необізнаними про її справжні причини та про те, чому країни Осі були приречені на поразку – насправді американські вантажівки відіграли таку ж життєво важливу роль, як і криваві жертви мільйонів радянських людей. Але Друга світова війна стала початковим міфом, розгорнутим для виправдання політики двох кривавих держав, кожна з яких прагнула домінувати на планеті у свій власний жадібний спосіб. Не дух альтруїзму керував винайденням "Західного світу", який мала очолити Америка, а просте бажання уникнути економічних, політичних та соціальних катастроф, які розтрощили європейський імперський порядок протягом життя одного покоління.

Європейці нарешті звільнилися від аристократії, яка сковувала їх протягом багатьох поколінь, але ціна була надзвичайно високою. Ось чому світові війни згадуються як трагедія в більшості країн Європи, на відміну від США.

Для пересічного радянського солдата будь-якої національності боротьба з 1941 по 1945 рік була нічим іншим, як поневоленням, щоб захистити своїх поневолювачів від ще гірших рабовласників. Радянська влада вбивала вас за те, у що ви вірили, нацисти – за умови вашого народження, а також за помилкові переконання, тому вони були меншим злом.

Але це не робить їх не злом і не виправдовує порочну класову систему, яка керувала цією армією товаришів. Солдати були не менш залежні від своїх офіцерів у радянські часи, ніж бідолашний приречений штурмовик-орк від свого начальства сьогодні. Без матеріальної підтримки союзників Сталін програв би війну, в кращому випадку був би змушений укласти з Гітлером гіркий мир, подібний до того, який Вашингтон хоче, щоб Україна уклала зі своїм пригноблювачем.

І при всьому поліпшенні показників Червоної армії з 1941 по 1945 рік, це було досягнуто ціною жертв мільйонів солдатів в рамках стратегічного підходу, який зводився до простого придушення супротивника. Так, були випадки, коли радянські офіцери діяли блискуче, і багато з них були високими майстрами оперативного мистецтва. Але це був не стандартний результат системи, а винятки, які повоєнна пропаганда подавала як норму.

Всі та всюди повинні пам'ятати Другу світову війну такою, якою вона була: простим продовженням Першої, останньою фазою грандіозного розпаду Європи. Хоча необхідність перемоги над злом, що виникло в ті дні, не можна заперечувати, було б краще запобігти йому.

Тому так важливо, щоб європейські лідери продовжували рухатися до більшої автономії від США в політичних та економічних питаннях. Україна слугує необхідним координаційним центром у цьому відношенні. Було дуже цікаво спостерігати, як навіть Іспанія та Італія, країни, які не мають сильних історичних чи географічних причин боятися Москви, спокійно виконують велику роботу, постачаючи Україні бронетехніку та засоби ППО, серед іншого. Хоча Німеччина, Франція і Велика Британія залишаються найбільшими індивідуальними гравцями в європейській безпеці, а скандинави й східноєвропейці формують оплот і совість Європи, коли йдеться про відносини з Москвою, колективний внесок південних і менших країн виявився не менш важливим.

Московська пропаганда весь цей час намагається демонізувати великих гравців через те, що кожен з них боровся з Москвою в минулому. Але коли до них приєднуються країни, які цього не робили, це надсилає важливий сигнал, запрошуючи неєвропейські країни, занепокоєні Москвою, розглянути можливість співпраці, оскільки Італія та Іспанія менш вороже налаштовані до неї, а отже, з меншою ймовірністю можуть викликати вогонь на себе. На жаль, необхідність виконувати всі офіційні вимоги НАТО продовжує утримувати багато європейських країн від надання більшої кількості озброєння для допомоги Україні у звільненні окупованих територій.

Південно-Західна Азія. Метафорична й фізична температура на Близькому Сході, як і очікувалося, зростає. Ізраїль знову погрожує повним захопленням Гази й викликає резерви, намагаючись підштовхнути Хамас до капітуляції, для якої у нього немає жодних стимулів. Я шокований тим, що ізраїльські заручники взагалі ще живі, оскільки ізраїльський уряд кілька разів списував їх з рахунків лише для того, щоб за посередництва третьої сторони зробити паузу та обміняти деяких з них.

Побачимо, напевно, скільки жертв Ізраїль дійсно готовий понести, щоб викорінити Хамас з його тунельних мереж. Тим часом ізраїльтяни щойно отримали брутальне попередження, коли балістична ракета хуситів впала прямо біля найбільшого ізраїльського аеропорту.

Боже, пара місяців бомбардувань командою Трампа об'єктів хуситів не зупинили їхні напади? Хто б міг подумати, що кампанії, побудованої на передумові, що Байден робив це недостатньо добре, достатньо, щоб уявити й досягти перемоги?

Ця пропагандистська перемога сталася одразу після того, як хусити збили американський "Шершень" на "Трумені" абсолютно випадково: авіаносець зробив крутий поворот, щоб бути абсолютно впевненим, що ракета хуситів не прилетить, і в процесі втратив реактивний літак за бортом. Ніхто не постраждав, тож все гаразд. Під час бою речі губляться – таке трапляється.

Єдина проблема полягає в тому, що постріл хуситів, який влучив у Тель-Авів, пройшов крізь найкращу у світі мережу ППО. Цими вихідними Іран провів випробування балістичної ракети, яка, як він стверджує, має можливість оптичного відстеження, що дозволяє їй маневрувати в польоті й знову захопити ціль з достатньою кількістю часу для точного удару. Це лише заява, але якщо Тегеран оголосив про таку можливість, то хусити, ймовірно, вже мають партію для проведення бойових випробувань. Тому обережність з авіаносцями виправдана.

Я припускаю, що команда Трампа сподівається підкорити хуситів, щоб Трумен зміг приєднатися до новоприбулого "Вінсона" в Аравійському морі. Це подвоїть вогневу міць американських ВМС на південь від Ірану, і я б поставив на те, що турне Трумена знову буде продовжено. У червні, якщо припустити, що команду Трампа не влаштує те, що запропонує Іран щодо обмежень своєї ядерної програми, "Німіц" може бути відправлений з Тихого океану, щоб забезпечити наявність трьох авіаносців принаймні на кілька тижнів. Якщо це станеться, напад на Іран слід вважати неминучим.

Останні новини цього тижня свідчать, що Трамп уклав взаємну угоду про припинення вогню з хуситами.

Зважаючи на все це, ситуація у відносинах між Індією та Пакистаном, звісно, вирішила загостритися, і Пакистан попередив, що індійська військова атака у відповідь на терористичний напад на цивільних туристів у Кашмірі є неминучою. Цей раунд у їхній вічній війні може загостритися швидше, ніж це було типово в минулому: Індія відмовиться від обстрілів і вторгнень на кордон, щоб запустити щось більш ефектне, наприклад, хвилю повітряних і ракетних ударів по ймовірних таборах терористів у прикордонній зоні.

Індійський прем'єр Моді – один з тих, хто, за моїми оцінками, відчуває потребу йти в ногу з Джонсами, так би мовити, коли справа доходить до гнучкості індійської влади. Незважаючи на те, що Індія постійно балансує на межі громадянської війни, індуїстський націоналістичний рух Моді повільно душить права багатьох інших груп населення Індії. Як і ставлення Ізраїлю до палестинців, це ще одна неприємна внутрішня ситуація, про яку західні люди не повинні говорити, тому що нам потрібна Індія, щоб стримувати Китай. Ви граєте прямо на руку Пекіну, люди...

Є ще Пакистан, який також постійно балансує на межі громадянської війни. У нього, як і в Індії, є ядерна зброя. Перемога Талібану в Афганістані призвела до появи великої кількості колишніх бойовиків з, як можна припустити, багато з яких мають родинні зв'язки з Пакистаном і звикли безперешкодно перетинати кордон. Зростання войовничості в Пакистані, особливо в Кашмірі, було, ймовірно, неминучим, коли США втекли з Кабула замість того, щоб принаймні спробувати утримати хоч якусь не-талібську державу. У довгостроковій перспективі це не може піти не так, як треба.

Ах, яка чудова частина світу для аналізу. На Близькому Сході немає хороших хлопців, окрім тих, хто опинився в пастці посередині.

Тихоокеанський регіон. У Тихоокеанському регіоні не так багато нового, лише повільне нарощування потенціалу, оскільки сильні гравці намагаються з'ясувати, як розвиватимуться події в інших регіонах. Китай, швидше за все, буде в дипломатичному бліці протягом наступного року, намагаючись скористатися тим, що Трамп зробив з відносинами Америки з Південною Кореєю, Японією та країнами Південно-Східної Азії, які наразі перебувають на розтяжці між Вашингтоном і Пекіном. Пекіну допомагатимуть лише демократи – переважно з Північного Сходу, але деякі американці з Тихоокеанського регіону також вдаватимуться до дешевої критики Китаю, вирішивши, що їм потрібно бути ще жорсткішими щодо Китаю, ніж команді Трампа.

Тепер, коли Китай має фактичний паритет зі США в західній частині Тихого океану, якщо союзницькі сили не будуть задіяні, Пекін може сидіти тихо і спостерігати, як розгортаються бойові дії за кордоном протягом року. Ймовірні нові навчання навколо Тайваню, тому що вони вже стали нормою. Але якщо Китай вирішить зробити несподіваний крок, то оптимальний момент для цього має настати після проміжних виборів в США, які завершаться у 2026 році. Історичні закономірності свідчать, що Трамп втратить Палату представників, що призведе до повного глухого кута у Вашингтоні та ескалації міжпартійної напруженості.

Це, а також лють Трампа через те, що він залишився практично безсилим, обмежений судами, цілком може призвести до масштабної конституційної кризи. Скористатися цим або хаосом і піти на Тайвань, чи то просто заманити Трампа у військову пастку, яка знищить американські можливості в Тихоокеанському регіоні на десятиліття (і, ймовірно, призведе до повного краху федерального уряду), – таким може бути план Сі Цзіньпіна на 2027 або 2028 рік.

Заключні коментарі. У путіна надзвичайно вузький шлях до виживання. І хоча він, схоже, відчуває, що потрапив у халепу, і тому полює на нових цапів-відбувайлів, він не розуміє, наскільки близько до кінця вже підійшов. Експоненціальні криві стають страшними, коли вони починають розвиватися повним ходом.

Хоча я дуже сподіваюся, що попередження про те, що путінські головорізи нападуть на цивільне населення у найближчі кілька днів, є помилковими, я б не виключав, що це може статися. Але я також не виключаю, що якась розумна партія в імперії скористається шансом, що він вийде на публіку на деякий час. Незалежно від цього, якщо я не дуже помиляюся, ще 365 днів – це досить щедрий запас для його довголіття.

Джерело