11 нетипових стрічок для святкових вихідних

Набридло дивитися одні й ті самі кінострічки кожного року, а "Сам вдома" більше не приносить трепету? Годі це терпіти!

У цій добірці ви знайдете улюблені дитячі фільми, сімейні комедії, романтика та моторошість Стівена Кінга.

"Гаррі Поттер" (Девід Хейман, 2001-2011)

Усі пам'ятають пригоди "хлопчика, який вижив", саме час передивитися усі частини та зануритися у казковий світ Гаррі Поттера і його друзів. Атмосфера, пригоди, магія, фантастичні звірі та захоплива історія - ось що може додати святкового настрою.

Гаррі - головний герой "Поттеріани", однокласник і найкращий друг Рона Візлі і Герміони Грейнджер, член Золотого Тріо. Найзнаменитіший студент Хогвартса за останні сто років. Перший чарівник, якому вдалося протистояти смертельному проклятью "Авада Кедавра", завдяки чому він став знаменитим і отримав прізвисько "Хлопчик, що вижив". Героїчно бився з лордом Волан-де-Мортом і його послідовниками смертежерами. Єдиний, кому вдалося залишитися живим після шести поєдинків з Темним Лордом і хто, врешті-решт, переміг його.

"Фантастичні звірі і де їх шукати" (Девід Єйтс,2016)

"Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" (Девід Єйтс, 2018)

Ще один фільм зі світу "Гаррі Поттера", у якому розповідається про протистояння Ньюта Скамандера з могутнім темним магом Ґелертом Ґріндельвальдом. У валізі головного героя існує окремий казковий світ із фантастичними звірями, з якими глядач знайомиться у першому фільмі та дізнається більше про них та історію всесвіту у другій.

"Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонено" (Джон Уайтселл, 2006)

Сімейна комедія про ревнощі, злих сусідів, у домашньому художньому оформленні, оповита атмосферою відпочинку та Різдвяних канікул. У головних ролях Денні Де Віто і Метью Бродерік.

Сім'я переїжджає в тихий північноамериканське містечко напередодні Різдва, сподіваючись зажити тихим життям. Батько Стів сподівається об'єднати сім'ю, особливо дітей під час Різдва, але плани псує Бадді Голл, який також переїжджає туди зі своєю сім'єю. Сусіди знайомляться і спочатку ладнають один з одним, але після того, як донька Бадді показала йому будинок через супутник на комп'ютері, Бадді засмутився через те, що його будинок був менше будинку Стіва і вирішив зробити так, що будинок був помітним та яскравішим.

"Різдво з невдахами" (Джо Рот, 2004)

Подружжя Лютер і Нора разом вже багато років, але за час сімейного життя вони почали відчувати справжню відразу до Різдва. Всі ці подарунки, урочиста суєта, обов'язкові зустрічі з родичами і приготування немислимої кількості святкових страв до жаху їм набридли, а виспівування різдвяних пісень і звуки хлопавок викликають тільки головний біль. Крім того, щорічні витрати на святкування перевищують 6 тисяч доларів, що є важким випробуванням для їх сімейного бюджету. Цього року вони вирішили все змінити - відправитися на відпочинок на Карибські острови, де їх очікувала зовсім інша реальність.

"Любіть Куперів" (Джессі Нельсон, 2015)

Купери - величезна сімейство, яке складається з цілих чотирьох поколінь, які люблять одне одного, але іноді не особливо ладнають. Різдво - то час, коли всі родичі збираються в одному будинку і за одним столом, і ось тоді і починається найцікавіше...

"Пережити Різдво" (Майк Мітчел, 2004)

Самотній хлопець Дрю не має жодного бажання відзначати Різдво, що наближається, наодинці. Він неймовірно скучає за справжнім святом у колі великої дружної сім'ї, тому вирушає в місце, де він народився. Але є одна маленька проблема: люди, що живуть там, не є його родичами. Вони навіть не знайомі з Дрю. А хлопця це зовсім не бентежить. Йому майже удається умовити жителів будинку стати його батьками на якийсь час свят, коли приїжджає їх справжня дочка. У її плани ніяк не входила поява нового брата.

"Різдвяні канікули" (Джеримая Чечик, 1989)

Настав чарівний час, коли всі люди чекають дива і прикрашають свої будинки. Різдвяні канікули не пройшли повз будинок головних героїв - сім'ї Грізвольд. Батька сімейства звуть Кларк, і він обожнює сімейні свята, які постійно зриваються через різні безглуздості, адже чоловік є справжньою ходячою катастрофою. Передчуваючи, що який-небудь курйоз може статися і на цей раз, Кларк вирішує підготуватися до свята заздалегідь, щоб врахувати всі можливі труднощі.

"Клаус" (Серджо Паблос, 2019)

Коли егоїстичний і ледачий син багатого магната Джеспер провалює навчання в академії пошти, заслужено стаючи гіршим студентом, батько хлопця відправляє його на перевиховання на віддалений острів за полярним колом. Щоб повернутися додому і користуватися благами успадкованих грошей, Джеспер належить відправити шість тисяч листів, проте незабаром він виявляє, що місцеві жителі, розділені на два протиборчі табори, взагалі не користуються поштовими послугами. Джеспер, розсерджений черговою невдачею, збирається визнати місію нездійсненною, але несподівано знаходить союзників в особі вчительки Альви і таємничого лісоруба Клауса .

"Сяйво" (Стенлі Кубрик, 1980)

Нехай "Сяйво" не є тематичним фільмом, але підбірка має назву "не типова", врешті, у стрічці є багато снігу. Трилер за однойменною книгою Стівена Кінга "Сяйво" розповідає про сім'ю, якій довелося переїхати у "живий" готель із "живою історією".

Письменник Джек Торренс (Джек Ніколсон) приходить на співбесіду до господаря готелю "Оверлук" Стюарта Улльмана (Баррі Нельсон) з метою влаштуватися туди на роботу наглядачем на зимовий період. Протягом п'яти місяців він планує жити разом зі своєю дружиною Венді (Шеллі Дюваль) і сином Денні (Денні Ллойд) в порожньому готелі, відрізаного від решти світу сніговими завалами, і працювати над своїм новим романом. Улльман розповідає йому, що один з попередніх доглядачів готелю Ділберт Грейді, збожеволівши після п'ятимісячного "ув'язнення", убив дружину і двох своїх дочок і наклав на себе руки. Однак, ця історія не зупинила головного героя.

"Вечори на хуторі біля Диканьки" (Олександр Роу, 1961)

Святкова класика за оповіданням Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом". Екранізувати твір з оригінальною назвою за радянських часів було нереально, тому режисер змінив її на назву збірки.

На святвечір мешканці українського села Диканька заклопотані своїми звичними та не дуже справами. Лише Вакулі немає місця - кохана Оксана не відповідає ковалю взаємністю. Та заради омріяних черевичків для коханої герой ладен хоч на чорті верхи до цариці в Санкт-Петербург зганяти.

"Крампус: Викрадач Різдва" (Майкл Догерті, 2015)

"Крампус" - різдвяний фільм жахів про персонажа західноєвропейського фольклору, антипода Санта-Клауса.

Наступаюче Різдво сімейство Енджелів зустрічає без захвату. Батьки очікують небажаних гостей - сестру з чоловіком-занудою, дітьми і буркотливою тіткою, син-підліток Макс без надії пише послання Санті, а дочка Бетті мріє втекти з похмурого будинку на вечірку. Сімейні чвари і сварки перетворюють Святвечір в кошмар, а прибувши на свято, набридлива рідня лише погіршує становище.