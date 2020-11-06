Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Попри п’яте червня, літо так і не настало. Щоб вийти із дому, люди вдягаються по-осінньому, а в соцмережах можна зустріти дотепні жарти на кшталт того, що літо обіцяє бути малосніжним

Циклон Izolde не пройшов Україну швидко, а «застряг» тут на тиждень. Такі «зупинки» стають частішими й довшими через глобальні кліматичні зміни.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського днями повідомила, що травень у Києві виявився холоднішим за кліматичну норму на 2,8°С. Але водночас березень — на 5,8°С теплішим. В результаті середня весняна температура повітря в столиці України все одно була на 1,4ºС вищою за кліматичну норму — 9,6ºС вище нуля.

Як пояснила hromadske Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, холодну й дощову погоду в деяких регіонах України викликали атмосферні фронти та циклони, які переміщуються над її територією. Найбільша кількість опадів пов’язана з циклонами, що заповнювались (тобто, «проживали» останню стадію свого розвитку) над Україною. За інших обставин вони могли б пройти над територією країни протягом однієї-двох діб, і в цьому разі погіршення погоди не було б тривалим.

Але циклон Izolde, через який пішов сніг наприкінці травня, заблокували області високого тиску. Як наслідок, вихор майже тиждень перебував над територією країни.

За словами Віри Балабух, зі зміною клімату такі блокування трапляються дедалі частіше і тривають довше. «Останні 10 років в Україні були дуже теплими, і кліматичне літо доволі часто починалося ще в кінці квітня, коли температура атмосфери перевищувала навіть 25°С, тому така погода о цій порі в Києві може здаватися аномальною, — каже Віра Балабух. — Але якщо порівнювати із 70-ми чи 80-ми роками, коли глобальні зміни клімату не були такими відчутними, то я впевнена, що якоїсь сильної аномалії ми не помітимо».

Перехожі в дощовиках біля клумби з тюльпанами в Києві, 25 травня 2020 року

Фото: УНІАН

Вона також додала, що якщо в певних регіонах України погода була доволі прохолодною та дощовою, то в Туреччині та на Кіпрі температура повітря сягала позначки 43°С, а в Якутії — 33°С. Це, безумовно, аномалії, і вони є проявами глобальних кліматичних змін.

За наявними прогнозами, вже сьогодні Izolde втратить свою силу, атмосферний тиск підвищиться, заразом і погода стане теплішою. Літо загалом, за словами Віри Балабух, буде теплим, але не спекотним. На більшій частині території України буде достатньо вологи, але окремі регіони все ж зіткнуться із посухою.

Хроніка аномальної погоди

Різні аномальні погодні явища з різних причин траплялися завжди. Але сьогодні, через те що клімат планети змінюється, вони набагато частіші. Наприклад, у Києві лише з початку цього року Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала цілу низку погодних рекордів та аномалій.

Найтепліший рік

Цьому року в столиці України передував найтепліший рік за весь період спостережень (139 років). У 2019-му середньорічна температура становила +10,6°С — на 2,9°С вище кліматичної норми. Усі 12 місяців були теплішими за норму, а червень минулого року став найтеплішим за весь період спостережень (середня температура +23,6 °С). 18 грудня температура становила +15,2 °С — раніше цього місяця вона ще ніколи не перевищувала позначку +15 °С. Загалом в Києві впродовж року було зафіксовано 26 температурних рекордів.

Уперше без зими

У 2019-2020-му роках метеорологічна зима в Києві так і не настала — вперше за всю історію спостережень. Середня температура повітря становила +2,0°С, що на 6,0°С вище за кліматичну норму. Жодного разу температура протягом зими не опустилася нижче 10 градусів морозу, що також спостерігалося вперше. Не було також стійкого снігового покриву.

Остання зима у Києві була майже безсніжною, але з частими туманами, 28 січня 2020 року

Фото: Ратинський В'ячеслав/УНІАН

Теплий початок

Січень цього року став другим найтеплішим із 1881 року і поступився лише січню 2007-го. Середня температура становила +0,8°С — на 6,4°С вище кліматичної норми. Найнижча зафіксована температура — 5,3°С нижче нуля. А кількість опадів за перший місяць року становила 44% від норми.

Рекорд із рекордів

Березень цього року в Києві став «лише» третім найтеплішим за всю історію спостережень (середня температура +6,5 ºС, що на 5,8 ºС вище норми), проте за кількістю температурних рекордів — першим. Крім того, найтеплішою була перша декада місяця, а найхолоднішою — третя, що дуже незвично. Опадів у першому місяці весни випало лише 39% від норми.

Пилова буря

Квітень, на диво, виявився майже нормальним — середня температура повітря в столиці становила +9,9°С. Це лише на 1,2°С більше за норму. Зате 16 квітня сталося нетипове для цієї місцевості явище — пилова буря, що викликала підвищений рівень забруднення повітря.

У середині квітня Київ більше трьох днів лідирував за рівнем забруднення повітря у світі, 18 квітня 2020 року

Фото: Анастасія Власова/hromadske

Аномальний квартал

Перший квартал цього року в Україні став найтеплішим за 140 років спостережень. Середня температура повітря становила +3,3°С, тоді як середня температура в цей період за багаторічними спостереженнями становить 3,1°С нижче нуля. Для порівняння, найхолодніший перший квартал у Києві був у 1942 році. Тоді середня температура становила 10,3°С нижче нульової позначки.

Рух на південь

Загалом статистичні дані свідчать про те, що клімат у столиці Україні змінився так, ніби місто перенесли на 400 кілометрів південніше, якщо орієнтуватися на кліматичні норми 1961-1990 років. За науковими прогнозами, клімат змінюватиметься й надалі, а це означає, що ми ще частіше будемо стикатися з аномальними погодними явищами.

Матеріал "Громадське".