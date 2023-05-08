російського наступу не буде. А Україна продовжить вбивати росіян – Yahoo News

Очільник ГУР Мінборони України Кирило Буданов стверджує, що російські війська більше не мають можливості розпочати "серйозний наступ у будь-якій точці України". Yahoo News в інтерв'ю зачіпає такі теми як удари по росії, питання двійника путіна та його хвороби, розгалуженість і надійність розвідданих ГУР щодо росії, а також скептицизм Буданова щодо оцінок західних розвідок. Інтерв'ю рекомендували до читання генерал-майор у відставці Мік Раян і шотландський дослідник війни Філліпс О'Брайен, аналітику яких регулярно публікує iPress.

"Світло тьмяне, вікна забиті мішками з піском. Із невидимого динаміка десь грає класична музика. Чоловік, який сидить за великим дерев'яним столом у цьому укріпленому офісі-бункері на Рибальському півострові, на березі Дніпра, тримає пістолет у кобурі на боці", – так описує журналіст Yahoo News Майкл Вайс кабінет очільника ГУР Мінборони України Кирила Буданова, де він брав інтерв'ю.

Буданов заявив Yahoo News, що його намагаються звинуватити у тероризмі з 2016 року, але те, що росіяни називають тероризмом, розвідники називають визволенням. Буданов наголошує, що все почалося не тому, що йому так захотілося чи що він з'їхав з глузду і почав вбивати людей у москві, а "сталося це тому, що вони вторглися в нашу країну у 2014 році".

Видання зауважує, що 21 квітня, всього за кілька днів до інтерв'ю, Лефортовський районний суд москви заочно заарештував Буданова. Його звинувачують у створенні "терористичної спільноти", "незаконному придбанні зброї групою осіб" і "незаконному придбанні вибухових пристроїв групою осіб".

Йдеться про те, що росіяни звинувачують ГУР у здійснені низки зухвалих і смертоносних атак на території росії чи тій території, яку росія вважає своєю. Серед них – серпневе вбивство Дар'ї Дугіної в центрі москви, а також вибух вантажівки у жовтні, який частково зруйнував Керченський міст.

Yahoo News наголошує, що американська розвідка приписує вбивство Дугіної українцям, хоча і не називає конкретно ГРУ. У відповідь на це Буданов заявив: "Ми вбивали росіян і будемо продовжувати вбивати росіян у будь-якій точці світу до повної перемоги України".

Видання підкреслює, що Буданов у свої 37 років є одним із наймолодших генералів у сучасній українській історії і, ймовірно, наймолодшим керівником, якого коли-небудь мала ГУР, і, безумовно, найвідомішим. Мем, де Буданов посміхається або його очі горять яскраво-червоним кольором, а-ля суперменський лиходій генерал Зод, регулярно циркулюють в інтернеті щоразу, коли щось загоряється в росії або щось йде не так для російських окупантів на українському полі бою.

Після несподіваної атаки безпілотника 26 грудня на авіабазу Енгельс-2 у Саратові, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, нагадує Yahoo News, Буданов сказав, що очікує побачити більше подібних безпілотників "все глибше і глибше" на ворожій території. За даними Washington Post, ЦРУ довелося переконати Буданова "відкласти" заплановані на 24 лютого ювілейні удари по росії, у тому числі один із запропонованих морських ударів по чорноморському порту Новоросійськ.

Видання наголошує, що ГУР офіційно не бере на себе відповідальності за будь-які транскордонні атаки. Щоразу, коли вони відбуваються, зауважує Yahoo News, ГУР створює атмосферу загрозливої двозначності, як у Моссаді.

Буданов в інтерв'ю підкреслив, що росія зараз не має жодного військового, економічного чи політичного потенціалу, щоб здійснити ще одну спробу серйозного наступу в будь-якій точці України. Попри це, за його словами, вона цілком здатна вести серйозні оборонні операції, і це саме та проблема, з якою українці зіткнуться під час очікуваного контрнаступу.

Буданов вважає, що запаси ракет у росії вичерпуються – вона майже на межі. За його словами, росіяни намагаються накопичити певні запаси і тримати їх у готовності для того, щоб спробувати зірвати український наступ, але правда в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля.

Очільник ГУР висловив Yahoo News тверде переконання, що окупований Крим "буде звільнений, тому що перемога неможлива без звільнення півострова". Видання зауважує, що політики у Вашингтоні вже давно занепокоєні тим, що повернення Криму спровокує президента росії путіна на масовану відплату, можливо, із застосуванням зброї масового знищення, але Буданова ці побоювання не зачіпають.

Він наголосив, що росіяни вміють працювати з інформаційним простором і можуть навіть свою поразку назвати перемогою, заявивши, що запобігли найбільшій катастрофі для людства.

Інтерв'ю Yahoo News відбулося 24 квітня – більш ніж за тиждень до того, як два безпілотники завдали удару по кремлю, злегка пошкодивши його куполоподібний дах. російський уряд звинуватив Україну в цій атаці, яку він охарактеризував як замах на путіна.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не може підтвердити повідомлення про атаки безпілотників, додавши: "Я б сприймав все, що виходить з кремля, з дуже великою пересторогою".

Yahoo News зауважує, що певні епатажні заяви Буданова про те, що путін "невиліковно хворий на рак" та інші недуги, або про те, на фото і телебаченню – двійник путіна, мають присмак психологичної війни. У цьому плані вони надзвичайно успішні, наголошує видання з ноткою сумнівів про ці заяви, вони підживлюють таблоїдні спекуляції так, що навіть західні спецслужби змушені були "обливати їх холодною водою".

Натомість Буданов переконаний, що час покаже, хто був правий. Якими б не були правдивість і наміри його гучних заяв, зауважує видання, немає сумнівів, що він має у своєму розпорядженні величезні можливості для збору розвідданих, якщо не розгалужену агентурну мережу, що діє всередині росії.

Приблизно за чотири місяці до російського вторгнення один із заступників ГУР показав Yahoo News сайт, на якому були розміщені особисті фотографії, паспорт і навіть результати УЗД простати генерал-майора Андрєя Авєрьянова, командира російської військової частини ГРУ 29155. Також були представлені паспорти різних молодих росіянок, з якими Авєрьянов їздив у "відрядження" до Сочі та Криму. Підрозділ 29155 – це елітний загін вбивств і диверсій, який західні розвідки звинувачують в отруєнні перебіжчика ГРУ Сєргєя Скріпаля разом із його дочкою Юлією в Солсбері, організації невдалого державного перевороту в Чорногорії і підриві низки складів зброї та боєприпасів у Чехії та Болгарії.

Як вдалося ГУР зазирнути за лаштунки приватного життя високопоставленому російському розвіднику? Це питання викликало сміх у Буданова. Він зазначив: "Ми не орган, який споживає, – сказав він, – ми орган, який збирає. Тому все, що ми говоримо, часто дуже сильно відрізняється від того, що говорять інші. Ми базуємо свої оцінки на реальних речах, а деякі інші люди багато дивляться телевізор або просто спілкуються з іншими людьми, і саме так вони будують свої оцінки. Те, що ми географічно близькі до росії – скажімо так: у нас є можливості в російській федерації, досить потужні можливості".

Yahoo News зауважує, що Буданов був призначений на критично важливу для розвідки у воєнний час посаду в серпні 2020 року після короткого перебування на посаді заступника директора одного з департаментів Служби зовнішньої розвідки України. До цього він був спецпризначенцем ГУР або спецназівцем, якого відряджали в тил ворога: навіть зараз він час від часу з'являється на селфі з фронту у повному тактичному спорядженні, що, за словами одного високопоставленого офіцера ГУР, не є звичайною фотосесією: "Буданов досі бере участь у спецопераціях".

За однією з версій, яку озвучує Yahoo News, у серпні 2016 року він брав участь у диверсійній кампанії в Криму, в результаті якої загинув підполковник Федеральної служби безпеки росії (ФСБ), одного з відомств-правонаступників радянського КДБ. Чим би не займався Буданов як солдат, цього було достатньо, щоб заслужити український орден "За мужність", приблизно еквівалентний медалі "За відвагу". Відтоді росія намагалася вбити Буданова, в тому числі підірвавши його автомобіль Chevrolet Evanda у 2019 році (бомба здетонувала занадто рано).

Yahoo News розповідає, що в одному кінці кабінету Буданова стоїть пташина клітка з двома канарейками. Апокрифічна, але правдоподібна історія свідчить, що вони тут, щоб померти – тобто забезпечити систему раннього попередження на випадок, якщо в цій кімнаті коли-небудь буде застосовано отруйний газ. Правда більш приземлена: вони просто домашні тварини, як і жаба, що відчайдушно намагається вилізти на скляну стінку акваріума за спиною Буданова.

Згідно з витоком розвідданих Пентагону, за словами видання, Буданов відіграв важливу роль в укріпленні обложеного міста Бахмут на сході України. Протягом місяців росіяни витрачали величезні ресурси, у тому числі і людські, з метою захоплення міста, яке саме по собі має обмежене стратегічне значення, але символічно є великим призом для москви. Політика України полягає у знекровлюванні росіян там якомога довше, щоб послабити їхню обороноздатність, коли Київ перейде в контрнаступ протягом наступних кількох тижнів.

Попри те, що США дуже скептично поставилися до плану оборони Бахмуту і очікували, що він впаде ще в січні, Буданов посилив оборону міста, відправивши туди підрозділ "Кракен", щоб допомогти відбити загрозу російського оточення. Це спрацювало. Він, пише Yahoo News, той, хто правильно передбачив дату і час повномасштабного вторгнення росії 24 лютого, зневажливо ставиться до тих, хто на Заході стверджував, що спроба врятувати Бахмут провалиться або не буде варта незліченних українських життів. І наголошує, що росіяни ще з червня 2022 року заявляли, що вони майже захопили Бахмут, а зараз вже травень 2023-го і вони продовжують захоплювати цей населений пункт.

росіянам вдалося досягти успіхів у Бахмуті завдяки угрупуванню "Вагнер", яке США тепер називають міжнародною злочинною організацією. Буданов каже, що вагнерівці набагато краще підготовлені, аніж регулярні сили російської армії. Видання зазначає, що битва за Бахмут має великий вплив на ситуацію в росії і про це свідчить нещодавня заява глави "Вагнера" зі звинуваченням Міноборони у відсутності боєприпасів та погрозами залишити місто. На думку Буданова, Прігожин грає в політику, бо від цього залежить його майбутнє чи навіть саме фізичне виживання.

Джерело: Yahoo News