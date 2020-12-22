ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

Ви ще не визначились з подарунком до Нового року? А вже з’явилась втома від бігання по магазинах у пошуках чогось оригінального та цікавого? Тоді пропонуємо ознайомитись із нашим рейтингом подарунків, адже свята вже близько!

1. Флораріум

Якщо серед ваших знайомих є ті, хто обожнює квіти, але не має багато часу, щоб доглядати за ними, то флораріуми – ідеальний варіант. Вони пасують практично до будь-якого інтер’єру.

Крім того, рослинний тераріум можна створити власноруч! Головне правило – підбирати відповідні рослини, які потребують однакового догляду.

Приклад флораріуму / джерело фото: roomester.ru

2. Екошопер на новорічну тематику

Піклуватись про природу потрібно протягом року. Тому крутий і стильний екошопер – буде в пригоді кожному.



Шопер із новорічним дизайном / Джерело фото: lmbd.ru

3.Взуття власного дизайну

Український взуттєвий бренд Calor пропонує своїм клієнтам не просто обрати зручне взуття, пошите індивідуально по нозі, а й розробити дизайн свого взуття самостійно! За допомогою конструктора взуття, що міститься на їх сайті, Ви зможете обрати колір та матеріал деталей взуття і зробити свою унікальну пару суто під свій смак.

Інтерфейс створення унікального дизайну / Джерело фото: calor.com.ua

Щоб зробити комусь такий оригінальний подарунок, треба замовити сертифікат цього бренду на будь-яку модель взуття на ім’я людини, якій ви хочете зробити подарунок. В цей сертифікат вам впишуть код на знижку, якою отримувач сертифікату зможе скористатись, коли вирішить замовити собі взуття.

4. Настільні ігри