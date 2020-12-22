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ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

Ви ще не визначились з подарунком до Нового року? А вже з’явилась втома від бігання по магазинах у пошуках чогось оригінального та цікавого? Тоді пропонуємо ознайомитись із нашим рейтингом подарунків, адже свята вже близько!
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята Подарунки

1. Флораріум

Якщо серед ваших знайомих є ті, хто обожнює квіти, але не має багато часу, щоб доглядати за ними, то флораріуми – ідеальний варіант. Вони пасують практично до будь-якого інтер’єру.

Крім того, рослинний тераріум можна створити власноруч! Головне правило – підбирати відповідні рослини, які потребують однакового догляду.

 

Приклад флораріуму / джерело фото: roomester.ru

 

2. Екошопер на новорічну тематику

Піклуватись про природу потрібно протягом року. Тому крутий і стильний екошопер – буде в пригоді кожному. 


Шопер із новорічним дизайном / Джерело фото: lmbd.ru

 

3.Взуття власного дизайну 

Український взуттєвий бренд Calor пропонує своїм клієнтам не просто обрати зручне взуття, пошите індивідуально по нозі, а й розробити дизайн свого взуття самостійно! За допомогою конструктора взуття, що міститься на їх сайті, Ви зможете обрати колір  та матеріал деталей взуття і зробити свою унікальну пару суто під свій смак. 

Інтерфейс створення унікального дизайну / Джерело фото: calor.com.ua

Щоб зробити комусь такий оригінальний подарунок, треба замовити сертифікат цього бренду на будь-яку модель взуття на ім’я людини, якій ви хочете зробити подарунок. В цей сертифікат вам впишуть код на знижку, якою отримувач сертифікату зможе скористатись, коли вирішить замовити собі взуття.

 

4. Настільні ігри

Настолки – це чудовий варіант подарунку, адже правильно підібрана гра заряджає позитивом і змушує працювати мозок як веселих друзів, так і виснажливих родичів.


Гра в Дженгу / Джерело фото: economictimes.indiatimes.com

 

5.Законсервовані шкарпетки

Шкарпетки – це банально, подумаєте ви, а ось і ні! Можна придбати законсервований варіант. Шкарпетки з різноманітними принтами та на будь-який смак виглядають оригінально та, крім того, це все ж таки практичний подарунок.

Шкарпетки в банці / Джерело фото: pinterest.com

 

6. Скретч-карти

За допомогою такої карти людина може скоштувати те, що ніколи не їла, подивитися фільм, який ніколи не бачила та зробити те, чого ніколи навіть не планувала робити! Скретч-карти – це хороший подарунок для відважних людей. Їх можна обрати на будь-яку тематику.

Скретч-карта з фільмами / Джерело фото: prom.ua

 

7.Екокуб

Екокуб – це найоригінальніший і корисний подарунок. У домашніх умовах можна виростити не тільки фіалки, а й гранат або ялинку. А за бажанням і те, і інше. 


Екокуб із лавандою / Джерело фото: izi.ua

 

8.Термочашка з оригінальним малюнком

Дуже актуальний подарунок у зимову пору року – це термочашка. Вона також є екологічною та багаторазовою. 


Термочашка з Энотом / Джерело фото: womenstime.ru

 

9.Аромасвічка

Ніщо так не створює святковий настрій, як приємний аромат цитрусів чи хвої. Тому можна подарувати цілий набір різноманітних ароматичних свічок, які підійдуть і для романтичного побачення, так і для святкового столу!


Аромасвічки / Джерело фотоrabstol.net

 

10.Іграшко-ковдро-подушка

Прекрасний варіант, щоб не витрачати багато грошей, але при цьому мати три подарунки в одному. 

Такі іграшки мають вигляд різних мультяшних героїв і тваринок. А в середині них дуже корисна зимою ковдра. 


Іграшко-ковдро-подушка циплятко / Джерело фото: Olx.ua

Що б ви не обрали із цього списку, пам’ятайте: важливі не речі, а емоції. Тому від всіє редакції рекомендуємо додати також посмішку та теплі слова, яких ніколи не буває забагато.

 

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22 12 2020 19:31
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