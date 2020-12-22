ТОП-10 оригінальних подарунків на свята
1. Флораріум
Якщо серед ваших знайомих є ті, хто обожнює квіти, але не має багато часу, щоб доглядати за ними, то флораріуми – ідеальний варіант. Вони пасують практично до будь-якого інтер’єру.
Крім того, рослинний тераріум можна створити власноруч! Головне правило – підбирати відповідні рослини, які потребують однакового догляду.
Приклад флораріуму / джерело фото: roomester.ru
2. Екошопер на новорічну тематику
Піклуватись про природу потрібно протягом року. Тому крутий і стильний екошопер – буде в пригоді кожному.
Шопер із новорічним дизайном / Джерело фото: lmbd.ru
Український взуттєвий бренд Calor пропонує своїм клієнтам не просто обрати зручне взуття, пошите індивідуально по нозі, а й розробити дизайн свого взуття самостійно! За допомогою конструктора взуття, що міститься на їх сайті, Ви зможете обрати колір та матеріал деталей взуття і зробити свою унікальну пару суто під свій смак.
Інтерфейс створення унікального дизайну / Джерело фото: calor.com.ua
Щоб зробити комусь такий оригінальний подарунок, треба замовити сертифікат цього бренду на будь-яку модель взуття на ім’я людини, якій ви хочете зробити подарунок. В цей сертифікат вам впишуть код на знижку, якою отримувач сертифікату зможе скористатись, коли вирішить замовити собі взуття.
4. Настільні ігри
Настолки – це чудовий варіант подарунку, адже правильно підібрана гра заряджає позитивом і змушує працювати мозок як веселих друзів, так і виснажливих родичів.
Гра в Дженгу / Джерело фото: economictimes.indiatimes.com
5.Законсервовані шкарпетки
Шкарпетки – це банально, подумаєте ви, а ось і ні! Можна придбати законсервований варіант. Шкарпетки з різноманітними принтами та на будь-який смак виглядають оригінально та, крім того, це все ж таки практичний подарунок.
Шкарпетки в банці / Джерело фото: pinterest.com
6. Скретч-карти
За допомогою такої карти людина може скоштувати те, що ніколи не їла, подивитися фільм, який ніколи не бачила та зробити те, чого ніколи навіть не планувала робити! Скретч-карти – це хороший подарунок для відважних людей. Їх можна обрати на будь-яку тематику.
Скретч-карта з фільмами / Джерело фото: prom.ua
7.Екокуб
Екокуб – це найоригінальніший і корисний подарунок. У домашніх умовах можна виростити не тільки фіалки, а й гранат або ялинку. А за бажанням і те, і інше.
Екокуб із лавандою / Джерело фото: izi.ua
8.Термочашка з оригінальним малюнком
Дуже актуальний подарунок у зимову пору року – це термочашка. Вона також є екологічною та багаторазовою.
Термочашка з Энотом / Джерело фото: womenstime.ru
9.Аромасвічка
Ніщо так не створює святковий настрій, як приємний аромат цитрусів чи хвої. Тому можна подарувати цілий набір різноманітних ароматичних свічок, які підійдуть і для романтичного побачення, так і для святкового столу!
Аромасвічки / Джерело фото: rabstol.net
10.Іграшко-ковдро-подушка
Прекрасний варіант, щоб не витрачати багато грошей, але при цьому мати три подарунки в одному.
Такі іграшки мають вигляд різних мультяшних героїв і тваринок. А в середині них дуже корисна зимою ковдра.
Іграшко-ковдро-подушка циплятко / Джерело фото: Olx.ua
Що б ви не обрали із цього списку, пам’ятайте: важливі не речі, а емоції. Тому від всіє редакції рекомендуємо додати також посмішку та теплі слова, яких ніколи не буває забагато.
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