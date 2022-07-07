Відомі імена всіх півфіналістів Вімболдона

Україна і Латвія разом! Дружній народ допомагає нам у складній боротьбі проти окупантів, а латвійська тенісистка допомагає нашій Надії Кіченок на шляху до омріної перемоги на Вімблдоні.

Українсько-латвійський дует підкорює корти трав’яного "мейджору", а разом із цим серця усіх вболівальників. У чвертьфіналі турніру Кіченок та Остапенко протистояли японці Шуко Аоямі та тайванці Чань Хао-Цін. Матч розпочався тривожно, наші дівчата поступились у першому сеті. Проте потім вони показали всю незламність та силу наших людей. Дівчата диктували свій сценарій гри, змушуючи суперниць багато рухатись та захищатись. Врешті Надія та Олена довели гру до такого бажаного завершення: 4:6, 6:1, 7:5. Україна і Латвія у півфіналі парного Вімблдону. Путівку в омріяний фінал дівчата розіграють із чешками Барборою Крейчиковою й Катержиною Сіняковою.

До речі, успіх Кіченок та Остапенко цілком прогнозований та закономірний. У червні цього року дівчата теж виступали у пів фіналі, щоправда іншого Гренд Слему - Ролан Гаррос.

"Супермама" у півфіналі Вімблдону

Вона вдруге бере участь в основній сітці Гренд Слему, вона лише 103 ракетка світу, а ще вона мама двох чарівних донечок. І саме вона зіграє у півфіналі Вімблдону. Тат’яна Марія – німецька тенісистка, яку вже назвали справжнім відкриттям турніру.

У чвертьфіналі Марія обіграла свою подругу по збірній, кривдницю Лесі Цуренко, Юле Німаєр. Молода німкеня записала на свій рахунок старт поєдинку, проте терпіння і працьовитість допомогли Тат’яні повернутись до гри. За 2 години 20 хвилин вона створила сенсіцію, вперше в своїй кар’єрі пройшовши до пів фіналу турніру в Великій Британії: 4:6, 6:2, 7:5. Сама ж Тат’яна Марія свою перемогу назвала божевіллям.

"Я намагалася трохи заспокоїтись у роздягальні та усвідомити, що сталося, але це досі важко зробити. Це божевілля. Раніше це був мій найуспішніший Слем, я грала тут один раз у третьому колі. Рік тому я народила другу дочку, якби тоді мені хтось сказав, що я зараз гратиму у півфіналі Вімблдону. Божевільність просто. Думаю, що було багато людей, які ніколи не вірили, що я зможу повернути свій теніс вже після народження першої дочки, а потім - коли поміняла дворучний бекхенд на одноручний. Мовляв, гаразд, вона повернулася, але з однією дитиною неможливо бути у топ-100. Вже з двома дітьми я була у топ-50. Все одно багато хто сумнівався в мені. Це теж невеликий доказ, що я боєць, що я продовжую рухатися вперед і мріяти. Це те, що я хотіла б продемонструвати своїм дітям

Сьогодні був справді важкий матч. Завжди важко грати проти ще однієї німкені. Я стартувала досить нервово, дякувати Богу, що потім заспокоїлася і потихеньку знайшла свою гру. Наприкінці все було чудово, ми потиснули руки, обнялися. Я й досі не можу повірити. Звичайно, я пишаюся собою", - сказала Марія.

Усі учасниці жіночих півфіналів

У півфіналі Вімблдону Марія складатиме тест на стійкість гуру світового тенісу, другій ракетці рейтингу WTA, Онс Жабер. До речі, представниця Тунісу стане першою тенісисткою з Північної Африки, яка зіграє у півфіналі мейджора.

В іншому півфіналі Олена Рибакіна протистоятиме наддосвідченій Сімоні Халеп. Рибакіна - перша серед казахстанських гравців, кому вдалось вийти до півфіналу мейджора, а от для румунки - це буде дев’ятий шанс пройти до фіналу турніру серії Гренд Слем.