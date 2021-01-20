Як вибрати обігрівач, щоб не залишитися без штанів

Регулярний зростання тарифів на газ і світло все більше стимулюють власників заміських будинків до відмови від класичних котлів. Але що встановити натомість? Відповідь на це питання ми шукали у консультантів магазину побутової техніки Eldorado.

Як створити тепло в будинку без газу

Для опалення приватного будинку можна використовувати такі альтернативні джерела тепла:

котел на твердому паливі;

електрокотел;

тепловий насос;

гелиосистема;

побутовий кондиціонер, оснащений функцією теплового насоса.

Перші два варіанти для приватного будинку не підходять, вони зажадають ще більших грошових витрат. Геліосистему використовувати на постійній основі в якості основного джерела тепла теж не вийде, оскільки вона ефективна тільки в сонячні дні. Два варіанти можна розглянути докладніше.

Чи хороші кондиціонери для обігріву взимку

Чи може хороший брендовий апарат, як наприклад кондиціонер Samsung, впоратися з опаленням? Цілком, але з урахуванням деяких умов. Технологія роботи такого пристрою полягає в конденсованих холодоагенту з виділенням тепла.

Кондиціонер здатний витягти тепло навіть з холодного повітря. Кількість витрачається при цьому електроенергії безпосередньо залежить від температури за вікном. Більшість моделей працюють при температурі -15 ° C, спеціальні кондиціонери можуть ефективно гріти приміщення при -25 ° C. Враховуйте, що це граничні значення.

Працюючи в таких умовах, кондиціонер споживає більше енергії і швидше зношується. Підводячи підсумок, відзначимо: купити кондиціонер в Україні https://eldorado.ua/air-conditioners/c1039064/ має сенс, тому що навесні, восени і в теплі зимові дні такий пристрій економить кошти в порівнянні з газовим котлом в 3, а то і в 4 рази.

Теплові насоси та їх ефективність

Всього їх 2 види, кожен вартий уваги:

"Грунт-вода" - установка такої системи є монтаж горизонтального колектора або буріння декількох свердловин глибиною 50 метрів, де температура навіть в морози залишається плюсовою, від 7 ° C. У розрахунку показників, як і установці самої конструкції, знадобиться допомога фахівців. Якщо все буде зроблено правильно, ви отримаєте надійну, довговічну і економічну систему;

"Вода-вода" - такий насос працює з використанням підземних вод, які закачуються в систему теплообміну, звідки тепло надходить в приміщення, а охолоджена вода виходить через іншу свердловину. Монтаж тут теж складний і вимагає наявності поруч з будинком підземних течій на глибині 15-20 метрів.

Як заощадити при опаленні газовим котлом

Що робити, якщо встановити альтернативне опалення неможливо? Відновити діючу систему. Сучасні конденсаційні котли здатні скоротити витрату до 800 кубів на місяць.

Заміна радіаторів і термостатів сприяє меншому витраті газу при тій же ефективності. Але з темпом зростання тарифів цілком можливо, що ця проблема знову стане актуальною вже через півроку.

Відмова від газового опалення в приватних будинках - це дійсно розумне рішення в сучасних реаліях. До того ж, зараз можна придбати альтернативні системи обігріву за доступною вартості і з гарною ефективністю, які допоможуть пережити зимовий сезон з меншими фінансовими втратами. Кондиціонер підійде для будинків невеликої площі, де забезпечить не тільки тепло, але і чисте повітря.