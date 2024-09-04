Уряд Шотландії скорочує витрати на українських біженців та охорону здоров'я

Міністрерка фінансів оголосила про надмірні витрати.

Економія коштів в уряді Шотландії призведе до скорочення фінансування психічного здоров'я, благодійних організацій та соціальних служб.

Про це пише щоденна британська газета The Times.

Крім того, біженцям з України у Шотландії доведеться платити 3 фунти стерлінгів за обід, які раніше були безкоштовні.

Міністерка фінансів Шона Робісон у листі до фінансового комітету Голіруда детально описала більше 188 мільйонів фунтів стерлінгів економії.

Левова частка - це охорона здоров'я і соціальне забезпечення, тобто постраждає Національна служба охорони здоров'я.

Також майже на 19 мільйонів фунтів стерлінгів урізали бюджети служб психічного здоров'я, національна служба догляду та соціальна допомога дорослим втратить 13,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Ще частину коштів отримають завдяки тому, що в першій половині року темпи використання нововідкритого фонду незалежного життя, що підтримує інвалідів, були нижчими, ніж очікували і тому грошей буде потрібно не так багато.

Ще скорочуються витрати на оптометрію, програми Covid-19, навчання у сфері освіти та оцифрування. Фактично 8 мільйонів фунтів стерлінгів буде урізано з фондів центрального уряду, які виділяються організаціям третього сектору і спільнотам, а 6 мільйонів фунтів стерлінгів заберуть з підтримки студентів вищих навчальних закладів.

Попаде під скорочення і маркетинг в уряді, зокрема в таких ключових сферах, як туризм і декарбонізація.

З бюджету на поїздки буде вилучено 24 мільйони фунтів стерлінгів, що значною мірою є результатом закінчення пілотного проекту пікових залізничних тарифів.

"Заходи були необхідні, оскільки уряд зіткнувся з додатковими витратами в розмірі 800 мільйонів фунтів стерлінгів. Як чинники вона назвала угоди з оплати праці в державному секторі, тривалу жорстку економію у Вестмінстері, інфляцію, пандемію і війну в Україні", - заявила Робісон.

Протоколи про надзвичайні витрати заощадять 60 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як зменшення об'єму коштів, раніше призначених для виплати зимового пального, принесе 160 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ще 460 мільйонів стерлінгів буде потрібно для того, щоб збалансувати бюджет на цей рік.

Робісон додала, що пакет заходів дасть змогу вивільнити загалом 933 мільйони фунтів стерлінгів.

Минулого тижня Шотландська фіскальна комісія заявила, що криза видатків значною мірою виникла з вини уряду через його рішення запропонувати зарплату, вищу за інфляцію, та більш щедрі соціальні допомоги.