Закон завдасть шкоди тисячам оборонних програм і рекрутингу в американську армію.

Ухвалення шестимісячного тимчасового законопроєкту про витрати матиме широкомасштабні і руйнівні наслідки для Міністерства оборони, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Про це повідомляє інформаційна агенція Associated Press.

Остін зазначив, що ухвалення постійної резолюції, яка обмежує витрати на рівні 2024 року, замість того, щоб вжити заходів щодо запропонованого бюджету на 2025 рік, завдасть шкоди тисячам оборонних програм і зашкодить рекрутингу в армію, яка тільки починає відновлюватися після пандемії COVID-19.

"Прохання до міністерства конкурувати з Китаєм, не кажучи вже про врегулювання конфліктів в Європі та на Близькому Сході, перебуваючи під тривалою резолюцією, зв'язує нам руки за спиною, очікуючи, що ми будемо гнучкими і прискоримо прогрес", - зазначив Остін у листі до лідерів комітетів з питань асигнувань Палати представників та Сенату Конгресу США.

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон призначив на цей тиждень голосування щодо законопроєкту, який продовжить фінансувати федеральний уряд ще на шість місяців.

Конгрес має схвалити тимчасовий закон про витрати до кінця бюджетного року, а саме 30 вересня, щоб уникнути шат дауну до того, як американці підуть на вибори і оберуть наступного президента.

Остін заявляє, що тимчасовий захід скоротить витрати на оборону більш ніж на 6 млрд доларів порівняно з пропозицією витрат на 2025 рік і таке рішення призведе до відсутності коштів, які потребують нові ключові пріоритети.

"Відповідно до постійної резолюції, нові проєкти або програми не можуть бути розпочаті. Остін заявив, що ухвалення тимчасового законопроєкту призупинить понад 4,3 мільярда доларів на науково-дослідні проєкти і затримає 135 нових військових житлових і будівельних проєктів загальною вартістю майже 10 мільярдів доларів", - пише видання.

Також такий законопроєкт уповільнить прогрес у низці важливих ядерних, суднобудівних, високотехнологічних безпілотних літальних апаратів та інших програм озброєнь.

В Пентагоні кажуть, що скорочення можуть призвести до припинення виплати бонусів призовникам, затримки підготовки Національної гвардії і резервістів, обмеження льотних годин та інших тренувань для військових строкової служби. А ще це може перешкоджати заміні зброї та іншого обладнання, яке було вилучено зі складів Пентагону і відправлено в Україну.

Швидше за все, законДжонсона не отримає підтримки у контрольованому демократами Сенаті, якщо він взагалі дійде до цього, але Конгрес має ухвалити якийсь тимчасовий захід до 30 вересня, аби уникнути закриття уряду.