Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер

У поточному тижневому огляді війни Ендрю Таннер детально описує ситуацію на Північному, Південному та Східному фронтах, а також хід повітряної та морської війни. На Північному та Південному театрах бойових дій відносне затишшя, на Східному москва намагається просуватися, але запал переважно втрачений через величезні втрати, яких зазнали російські війська протягом останніх пів року. Насамкінець Ендрю Таннер робить висновок: москва прагне бути машиною, а Україна керує поведінкою машини.

російська зимова кампанія 2025 року пробуксовує, розмови про припинення вогню залишаються вкрай передчасними. Україна також демонтує воєнну економіку ворога, шматок за шматком.

Тиждень 5, 2025: зведення з фронту. Один із жахливих парадоксів будь-якої війни полягає в тому, що так багато зусиль витрачається на виснажливі бої, які ніколи не будуть вирішальними, сутички, що випробовують сили кожної сторони в різних точках, далеких від основних дій. Але солдати не можуть просто дозволити ворогу просуватися на допоміжних ділянках. Робота, яка ведеться на, здавалося б, тихих, зазвичай неназваних фронтах, є надзвичайно важливою. Це також місця, де Україна, схоже, намагається якомога більше відволікти особовий склад від складніших ділянок.

Умовні позначення: KN = Херсон, ZP = Запоріжжя, SD = Південний Донбас, PK = Покровськ, КТ = Костянтинівка, LH = Луганськ (Сіверський, Лиманський, Борівський, Куп'янський фронти), KH = Харків, KU = Курськ. Райони дуже приблизні. Просто намагаюся дати уявлення про масштаби подій.

Дивлячись на фронт в Україні з високого рівня, стає очевидним, наскільки мало важить прогрес, досягнутий москвою останнім часом. Сухопутний міст до Криму залишається вразливим, а москва не може навіть вибити Україну з Курської області. Так, російські війська просуваються вперед в окремих районах, особливо на півдні Донбасу. Але ці темпи недостатньо швидкі, щоб призвести до поразки України в найближчому майбутньому. Це необхідно враховувати у будь-яких прогнозах щодо можливості припинення вогню або мирних переговорів.

Я все ще оцінюю базову стратегію України на 2025 рік як цілеспрямовану спробу виснажити і послабити орків на всіх фронтах перед рішучим контрнаступом на критично важливому фронті. У майбутньому я планую опублікувати деякі перспективні плани кампанії, щоб дати уявлення про все, що впливає на прийняття рішення, де і коли наносити удар. Нагальність озброєння України залишається актуальною; будь-яка спроба досягти чогось більшого, ніж короткочасна угода про припинення вогню, матиме шанси на успіх лише тоді, коли Україна зможе диктувати більшість умов.

москва може просто опинитися там до кінця літа, якщо продовжуватиме марнувати ресурси так само агресивно, як і дотепер. Чи буде Трамп настільки дурним, щоб поступитися путіну зараз, заробивши собі місце в історії поряд з бідолашним Джо Байденом, ще належить з'ясувати.

Північний театр бойових дій. Північні фронти зазвичай найчастіше страждають від негоди, але загалом ця зима в Україні видалася дуже теплою. Окрім того, що це робить менш ефективними будь-які спроби вивести з ладу опалювальну інфраструктуру в цивільних регіонах, це також перетворює бойові дії майже на вічний осінньо-весняний сезон.

Останнім часом і у Курській області, і на Харківщині було тихіше, ніж зазвичай, але не стільки через погоду. На Харківщині бойові дії зазвичай обмежуються перестрілками за частину Вовчанських руїн – немає повідомлень про нові штурми за допомогою безпілотників, але я впевнений, що вони готуються. Харків є головним технологічним центром України, і якщо війна в Іраку і мала б назавжди навчити чогось окупаційні війська в усьому світі, то це того, що не варто воювати з інженерами та науковцями на їхній рідній землі. Багато людей не усвідомлюють, скільки іракців мали наукові ступені. Те ж саме можна сказати і про українців.

Під Курськом наступ москви майже зупинився після того, як північнокорейські війська не змогли оцінити сучасний стан поля бою. Судячи з відеоматеріалів, які я бачив, північнокорейці насправді набагато більш дисципліновані та ефективні, ніж їхні господарі. Вони шукають укриття під час обстрілу і зберігають певний рівень згуртованості, навіть коли вітер завдає їм шкоди. Але ніяка кількість тренувань з тактики малих підрозділів не може компенсувати погану стратегію, яка не враховує реалії тактичного рівня.

Вільна Курщина, 1 січня 2025 року.

Курщина, 1 лютого 2025 року. Тисячі північнокорейських життів було витрачено у грудні-січні, щоб утримати Новоіванівку та підкрастися до Погребків. Немало слави це принесло сонячному Кім Чен Ину, я впевнений.

Атаки московитів продовжуються біля основи українського вторгнення біля річки Снагість і Гуєвого, час від часу вони проштовхують кілька загонів через міжнародний кордон, але це здебільшого відволікаючі маневри та розвідка. Україна добре попрацювала, закріпивши фланги оборони на водних перешкодах, які обмежують вільне пересування орків. Обидві сторони інтенсивно використовують безпілотники з оптоволокном, що ускладнює застосування бронетехніки, коли немає рослинності, яка б заважала оптоволоконному управлінню і погіршувала видимість. Дрони-перехоплювачі пропонують часткове вирішення цієї проблеми, але деякі завжди проникатимуть – необхідний захист із жорсткими засобами ураження.

Що стосується прогнозу для Курської області, нагадаю, що я очікував, що українські війська вже будуть відкинуті до щільного периметру навколо Суджі. Проте, незважаючи на хвилю за хвилею північнокорейських атак, сира вогнева міць знову довела свою перевагу. Американські ЗМІ, звісно, повідомляють про повне виведення північнокорейських сил з поля бою, що суперечить українським джерелам. Я не впевнений, чому New York Times все ще вважається надійним джерелом інформації на цьому етапі. Після місяця інтенсивних бойових дій будь-які розгорнуті сили відійдуть від лінії фронту, щоб відновити сили. Вони повернуться.

Допоки москва не продемонструє спроможність провести належний контрнаступ з використанням різних форм вогневої потужності у потрібному масштабі, я не очікую, що українські війська залишать Вільну Курщину. У стратегічному сенсі вся кампанія залишається уповільненою битвою за Седан, демонстрацією непростимої слабкості, яка щодня підриває довіру до путіна. Ось чому він більше не говорить про неї. Суджа більше не є частиною росії, як і Україна.

Південний театр бойових дій. На півдні, де я зазвичай для зручності поділяю величезний простір на Херсонський та Оріхівський фронти, москва все ще більш-менш намагається вдавати, ніби має ресурси, щоб загрожувати серйозним наступом. На жодному із цих напрямків суттєвих успіхів досягнуто не було, але Україна все ще змушена боротися з можливістю операцій, які можуть повільно перерости в реальну загрозу.

Херсонський напрямок визначається триваючою боротьбою за контроль над дельтою Дніпра, де на численних островах точаться перестрілки. Боротьба безпілотників проти катерів – звичне явище, так само, як і атаки безпілотників орків, що цілеспрямовано атакують цивільне населення Херсона. У той час як безжальний наступ москви не щадить цивільних ніде, Херсон – одне з небагатьох місць, де оператори безпілотників стандартно переслідують цивільні транспортні засоби та людей, які опиняються в зоні досяжності.

Geoconfirmed.org підбиває підсумки геолокаційних подій на Херсонському фронті з Нового року.

Оріхівський фронт на півдні Запорізької області залишається привабливою ціллю для обох сторін: Україна прагне досягти Мелітополя на півдні, щоб перервати сухопутний міст до Криму, а Москва націлена на однойменну обласну столицю на Дніпрі. Але жодна зі сторін наразі не виділяє достатньо сил для наступальної операції, і хоча обстріли відбуваються по всьому фронту, вони не носять постійного характеру. Безпілотники дуже ускладнюють перетин річок або широких сірих зон з невеликою кількістю населених пунктів, особливо взимку. А повзучі успіхи зазвичай не забезпечують міцного плацдарму.

Контрольна мапа проєкту OWL OSINT Ukraine, вид на Запоріжжя 3 лютого 2025 року. Більшість значків тут – це формування батальйонного рівня. Півтора роки тому їх було набагато більше.

Залишається цілком можливим, що Україна здійснить тут несподіваний контрнаступ цієї весни або влітку, оскільки москва повільно виснажує цей район якісними кадрами, щоб підтримувати операції в інших місцях. Але Україні доведеться таємно перекинути сюди велику кількість солдатів, а це нелегке завдання в наші дні.

Я не прогнозую якихось серйозних подій на півдні найближчим часом. Загалом, вся ця територія є стратегічним об'єктом для війни путіна, так само, як Крим зараз є стратегічним об'єктом для його імперії. Українські військово-морські безпілотники та ударна кампанія повільно перекривають основні шляхи постачання.

Східний театр воєнних дій. На сході України боротьба залишається найскладнішою, хоча в цілому ситуація розвивається у правильному напрямку. Спроби москви відрізати Покровськ від південного заходу слабшають. Центр оборонних стратегій припускає, що є дані, які вказують на спробу москви здійснити лобову атаку в найближчому майбутньому, з поступовим зміщенням головної осі атаки на північ у напрямку Костянтинівки.

Успіхи москви в січні 2025 року. Ситуація на захід від Покровська дуже небезпечна для орків.

Завжди приємно бачити, як москва повертається до більш розумного плану приблизно на рік пізніше. Минулої весни я прогнозував, що падіння Авдіївки може призвести до тотального наступу на Костянтинівку, а не на Покровськ, тому що це становило найбільшу загрозу для України. Розумніше було б використати обмежені ресурси в обхід Торецька на захід, а не розпочинати дорогий прямий штурм, як це зрештою зробили орки, коли наступ на Покровськ було відхилено на південь. москва може спробувати зробити саме це, через дев'ять місяців після того, як українські війська почали окопуватися на північ від Очеретиного, де вони перекрили північний шлях постачання на фронт під Покровськом.

Якщо поглянути на фронт ближче, то південний Донбас – те, що в офіційних українських звітах називають Новопавлівським і Гуляйпільським напрямками – залишається напруженим після падіння Великої Новосілки. Лінії фронту поки що не дуже змістилися, однак, як зазначає Центр оборонних стратегій, місто розташоване на перетині асфальтованих доріг і є укриттям для орків, що скупчуються в підвалах, тому Україні, найімовірніше, доведеться трохи відступити на північ.

Донбас-Південь, 5-й тиждень 2025 року. Пунктирні стрілки показують ймовірну спробу оточення українських військ далі на схід.

І я, і Центр оборонних стратегій згодні з тим, що ворог зараз спробує вдарити на північ, до Багатира, тримаючись на схід від річки Мокрі Яли. На захід від неї орки можуть спробувати піти на Гуляйполе, але це розпорошить сили більше, ніж навіть орки-генерали зазвичай готові терпіти в ці дні. Я очікую, що щелепи навколо Улакли-Андріївка-Костянтинопіль зімкнуться протягом лютого, не дозволяючи українським військам зайняти дуже жорстку позицію.

Однак: тривала оборона Дачного, незважаючи на тиск орків, може свідчити про те, що Україна оцінює ціну, яку доведеться заплатити за зв'язані війська противника. Не дати москві перекинути людей на Покровський чи Костянтинівський фронт може бути вартісним – я не маю точних цифр, щоб довести свою підозру, що це не так. Тут певна упередженість, що залишилася з часів навчання на розвідника, ймовірно, відіграє роль у моїй неприязні до цієї справи. Я просто хочу знати, де прагне бути ворог. Що робити далі, зазвичай залежить від того, скільки вогневих засобів є під рукою.

Прибуття підкріплення на Покровський фронт, а саме 42-ї механізованої бригади, яка раніше воювала в Торецьку, разом із прогнозованим загартуванням бійців 155-ї механізованої після першого болючого контакту з полем бою, призупинило наступ орків на ділянці між Удачним і Котлиним. Бій ще не закінчився, і Україна, ймовірно, буде відкинута на кілька кілометрів назад, але стрімкого прориву орків очікувати не варто.

Покровський фронт, 5-й тиждень 2025 року. Якщо не вийшло обійти, спробуйте лобову атаку, орки!

Частково проблема для москви полягає в тому, що хоча орки захопили гребінь хребта, їх б'ють з трьох боків. Оскільки Покровськ так близько, Україна може майже безкарно організовувати локальні контратаки на правому фланзі орківського виступу. На протилежному фланзі 59-та штурмова бригада вміло тримає оборону, не допускаючи подальшого просування вниз по річці Солоній, що ускладнило б оборону Удачного.

Існує невеликий шанс, що баланс сил тут змінюється досить швидко, щоб дозволити українським силам провести потужнішу контратаку, спрямовану на ліквідацію загрози західному флангу Покровська. Оскільки ворог досі не може закріпитися на трасі між Покровськом і Костянтинівкою, можливість відрізати Покровськ виглядає дуже малоймовірним. Це може призвести до того, що противник розпочне дорогі лобові атаки на міську зону Покровськ-Мирноград.

Оскільки підконтрольні Україні райони повні бетонних багатоповерхівок всього за п'ять кілометрів, а між ними – смуга низинного лісу, підступи до Покровська, зокрема, мають бути жорстокою зоною ураження. 68-ма єгерська і 25-та повітряно-десантні бригади провели минулий рік, відступаючи з околиць Авдіївки – вони досвідчені, можливо, роздратовані, і воюють поблизу своєї бази постачання. Цьогорічний 50-кілометровий марш москви від Авдіївки означає найглибше проникнення вглиб українських позицій з 2022 року. А ще це чи не найбезглуздіше місце для таких масштабних зусиль, оскільки вони завжди можуть вичерпатися у найневідповідніший момент.

І, звичайно ж, у січні те, що виглядало як реальна загроза часткового оточення Покровська, було повністю відвернуто. Як на мене, це виглядає як пастка для орків. Час покаже.

На сусідньому Костянтинівському фронті москву, схоже, неналежно заохочує те, що солдати нарешті стоять у руїнах Часового Яру і Торецька, воріт до першого міста в ланцюжку міст Донбасу. Одним із малопомітних зрушень за останній рік війни стало зростання значення великих міських районів, розташованих поблизу місць, де потрібно утримувати велику кількість солдатів. Якими б потужними не були безпілотники, все одно потрібно багато часу і зусиль, щоб знищити кожен підвал. Чим більший населений пункт, тим складніше його оточити.

Закони війни не змінилися, і відрізати ворога від постачання – все ще найкращий спосіб перемогти його на полі бою. Ось чому повільний відступ України до міських районів, як на мене, є радше виграшем, аніж програшем. Однак це залежить від того, чи зможе Україна нарешті використати енергію, накопичену в результаті того, що вона не вела надто запеклих бойових дій, вивільнивши її в критичний момент і в критичному місці.

Контратака здається малоймовірною. Зовнішні фортеці Костянтинівки можуть бути близькі до втрати, але орки, які намагатимуться наблизитися до міста, відчуватимуть біль із кожним набраним кілометром.

Костянтинівський фронт, просування москви в січні 2025 року (за весь місяць). Пунктирні стрілки ілюструють, що москва зробила б у 2024 році замість походу на Покровськ, якби хотіла отримати максимальний ефект від боїв у Часовому Яру та Торецьку.

Бої в Часовому Яру та Торецьку неймовірно жорстокі: міські бої завжди такі. Немає іншого способу вести їх, окрім як повільно, квартал за кварталом, після початку операцій із зачистки. Історично склалося так, що нерозумно намагатися робити це до того, як територія буде відрізана, інакше припаси і бійці просочуватимуться крізь неї. москва втратила десятки тисяч людей, просуваючись так далеко. Наскільки кривавішим буде марш через саму Костянтинівку? Слов'янськ і Краматорськ ще більші.

Торецьк був гарною фортецею, але досить близько до окупованих орками міст Донбасу. Провал наступу на Часів Яр у 2024 році, хоча орки остаточно відтіснили Україну від міста, зробив атаку безпосередньо на Торецьк помилковою. Сили орків, призначені для боротьби блок за блоком, були розбиті, і для підтримання подальшого наступу потрібно буде відволікати резерви з інших фронтів.

Звідси випливає необхідність для москви мати війська на південний захід від Костянтинівки, перш ніж атакувати цей район. Оточення вільного Донбасу – це єдиний спосіб, у який москва може сподіватися змусити війська, що знаходяться всередині, капітулювати.

Але оскільки майже будь-яка успішна кампанія проти орків вимагає двох щелеп, щоб обійти захисників, успіх на Сіверському, Лиманському, Борівському та Куп'янському фронтах є обов'язковим. Сіверський виступ, що вигинається дугою з півночі від Бахмута через річку Сіверський Донець, залишався майже повністю недоторканим протягом двох повних років. Велика забудована територія між Тополівкою та Верхньокам'янкою дає оркам базу для спроб розірвати українську оборонну дугу, але, незважаючи на відносно невелику кількість бригад у цьому районі, Україна відрізала їх наскрізь.

Торік Москва остаточно відмовилася від атак через густі лісові насадження на північ від Сіверського Дінця, натомість пішла на Лиман, намагаючись прорватися через Терни, де невеликий плацдарм над Жеребцем все ще викликає занепокоєння. Але, чесно кажучи, це не так вже й багато, і має пройти чимало часу, щоб він перетворився на щось більше.

Дивно, але російські війська з цього фронту на всьому шляху вгору по річці Оскіл за Куп'янськом намагаються використовувати один і той самий базовий трюк: створити вузький плацдарм, а потім продовжувати розширювати і розширювати його, незважаючи на очевидні труднощі з підтримкою ліній постачання. Орки, які намагаються досягти Борової, використовують багатомісячний прорив через Піщане, що нарешті дозволив їм дістатися до берегів Осколу минулого року. Але Третя штурмова бригада і компанія без зайвих фанфар не поступаються позиціями.

Для довідки – цілі москви на Луганському напрямку. За минулий тиждень на цьому фронті не відбулося жодних зрушень. Дорогоцінний мінімум за місяць.

Куп'янськ зараз викликає найбільше занепокоєння в цьому районі, оскільки москва все ще прагне забезпечити собі ширший плацдарм над Осколом навколо Дворічної на півночі. Поки що Україна не змогла його ліквідувати, хоча на дальній стороні не повинно бути багато ворожої техніки, лише піхотні групи. Їхній радіус дії обмежений.

Куп'янський фронт, 5-й тиждень 2025 року. Суцільними стрілками показано нову спробу переправи (другу в цьому місці) та ймовірні шляхи використання.

Небезпека тут полягає в наступі орків, яким вдасться просунутися до Великого Бурлука, місцевого центру. Значна ділянка кордону стане вразливою, що поставить під загрозу українську оборону в районі Вовчанська.

Хоча така загроза малоймовірна, про неї слід пам'ятати. Однак мрією путіна на даний момент є відновлення північної щелепи наступу на ділянці Слов'янськ-Краматорськ, розгромленої Харківським контрнаступом 2022 року. Цій меті найкраще слугує прорив оборони Куп'янська, що намагалася зробити Харківська кампанія орків на початку 2024-го, пробиваючись через Вовчанськ до Великого Бурлука, і зазнала невдачі.

Ось вам і наземна війна. Я сподіваюся, що це додаткове оновлення з великою кількістю карт допоможе пролити світло на те, чому так багато тверджень ЗМІ про війну в Україні мають так мало сенсу. Попри всі розмови про дезінформацію та перевірку фактів в американських ЗМІ в ці дні, цікаво спостерігати, як мало уваги приділяється чомусь іншому, окрім однорядкової репліки обраного академіка, яку він вирішив виголосити.

Коли влада путіна так явно вичерпується, а Україна була змушена воювати так довго лише тому, що США так і не надали їй навіть мізерної частки наявних і необхідних запасів, говорити про переговори про припинення вогню просто смішно. З таким же успіхом можна ввічливо просити ведмедя не шматувати вас.

Повітряна та морська війна. На цьому етапі достатньо лише згадати кампанію, яку веде Україна проти цілей за тисячі кілометрів на території ворога, щоб проілюструвати катастрофу, яку ця війна спричинила для путінської імперії. Використовуючи різні види безпілотників з корисним навантаженням до 250 кілограмів – розмір бомб, які широко використовуються реактивними літаками на місіях ближньої авіаційної підтримки – Україна тепер може наносити комплексні удари, які імітують методи НАТО, розроблені під час Холодної війни.

Деякі безпілотники можуть нести на собі приймачі, чутливі до електромагнітних випромінювань, які використовуються радарами для відстеження літаючих об'єктів, що дозволяє їм повертатися і атакувати. Це створює прогалини в покритті, якими можуть скористатися інші безпілотники – різні корисні вантажі, спрямовані на різні цілі на одному комплексі. В результаті, те, що колись було точковими атаками на нафтопереробні заводи, перетворилося на повномасштабні рейди. Україна може запускати сотню або більше безпілотників на ці об'єкти один або навіть два рази на тиждень.

москва, звісно, теж використовує безпілотники, але Україна розробила контрзаходи проти "Шахедів" та їхніх новітніх супутників-приманок. Зараз це здебільшого випадкова зброя терору, як і більшість "високоточних" ракет орків. Новітня тактика москви також еволюціонувала у більш складному напрямку, використовуючи наземну і повітряну зброю різних типів.

Але є ознаки зростаючого фізичного навантаження на московську авіацію, а ключові бази продовжують зазнавати атак. Загалом, на здатність москви надійно вражати цілі в Україні суттєво вплинуло поєднання українських ударів – зокрема ракетами американського виробництва – і повільного вдосконалення української протиповітряної оборони в міру того, як надходить сучасне озброєння. F-16 захищають українське небо вже півроку, і все більше літаків і пілотів приєднуються до боротьби, хоча і по кілька за раз. Те, що його війська досі не знищили жодного літака, знаменує собою ще одне велике збентеження для путіна.

Українські атаки на російські командні центри також продовжують завдавати шкоди. Останнім часом Україна, схоже, повернулась до їх пріоритетності, і наближення прибуття літаків Mirage 2000, здатних швидко націлювати ракети Storm Shadow, має полегшити цю задачу. Частина мене навіть наважується сподіватися, що французам вдалося інтегрувати шведську ракету великої дальності "Метеор" класу "повітря-повітря", щоб підкинути кільком літакам орків, які думають, що радар Patriot далеко за межами дальності стрільби відстежує їх, неприємну несподіванку.

Останнім часом у Чорному морі не надто багато новин. Зима у цих водах може бути суворою, тому операції з безпілотниками обмежені. Або, можливо, загроза, яку вони зараз становлять для гелікоптерів, означає, що ворогу важче їх відстежувати. Україна майже напевно працює над новими сюрпризами.

Лідерство та персонал. В Україні тривають дебати про те, як вирішувати поточні проблеми з лідерством і підготовкою кадрів, і Київ має на вибір не надто ідеальні варіанти. Поки що продовжується курс на призначення на бойові посади тих, хто не був на фронті, і, схоже, ніхто не думає, що призов до армії молодих людей віком до 25 років стане успішним.

Але, незважаючи на те, що українська армія так сильно віддана відбиттю нескінченних атак орків, схоже, що все більше українських військових отримують перепочинок, оскільки москва змушена надавати пріоритети певним напрямкам. Подовжені цикли підготовки, можливість переведення до нового підрозділу, дотримання прав солдатів – все це має важливе значення для максимально ефективного використання особового складу. Ви хочете виправити це, перш ніж призивати більше людей, якщо це взагалі можливо.

Україна офіційно перейшла на корпусно-бригадну систему, яка, як я підозрюю, насправді перетворюється на корпусно-полкову структуру. Те, що я називав "бойовою групою", у багатьох країнах називають просто полком. Я намагався уникати цього, тому що термін "полк" може використовуватися в різних значеннях. Деякі полки призначені для того, щоб бути автономними у своїй зоні відповідальності, зі своїми власними елементами підтримки. Але у Радянському Союзі також були полки, яким бракувало формальної чи неформальної незалежності.

Я сумніваюся, що хтось має чітку відповідь на те, як це повинно виглядати зараз, коли безпілотники так сильно демократизували вогневу підтримку. Україна – це природний експеримент, з якого ще належить винести багато уроків, тому що кожна сторона адаптується на своєму унікальному і, найімовірніше, незворотному шляху. Стиль війни москви – це гігантська машина, яка зводить усі свої основні частини до одноразових компонентів; Україна ж прагне створити стільки точок відмови, що незалежно від того, скільки у вас є компонентів, вони ніколи не будуть належним чином зібрані й складені в єдине ціле.

З точки зору екології, остання стратегія в більшості випадків є кращою, оскільки вона ліпше зберігає адаптаційну здатність. Коли машина стикається із середовищем, до якого не була пристосована, вона часто зупиняється. А от щось менш організоване може вижити. москва прагне бути машиною, а Україна керує поведінкою машини.

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