СПОРТ НОВИНИУкраїнка Дар'я Білодід захистила титул чемпіонки світу з дзюдо, вигравши "золото" в перший день XXXIII світової першості в Токіо (Японія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
18-річна українка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо
На шляху до фіналу Білодід взяла верх над Катаріною Костою з Португалії, росіянкою Сабіною Гілязовою, іспанкою Абелендою Лаурою Мартінес і Урантсетсег Мунхбат з Монголі
Фото: twitter.com/OlympicUA
У фіналі вагової категорії до 48 кг 18-річна Київська динамівка Білодід перемогла японку Фуну Тонако, повідомляє LB.ua.
На шляху до фіналу Білодід взяла верх над Катаріною Костою з Португалії, росіянкою Сабіною Гілязовою, іспанкою Абелендою Лаурою Мартінес і Урантсетсег Мунхбат з Монголії.
Свій перший титул Білодід отримала минулого року в Баку (Азербайджан), ставши наймолодшою в історії чемпіонкою світу з дзюдо.
Чемпіонат світу-2019 з дзюдо завершиться 31 серпня.
Нагадаємо, що 18-річний український плавець Денис Кесіль побив національний рекорд Дениса Силантьєва на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Кванджу (Південна Корея).
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