З прапором і в однострої: український боксер Беринчик виборов титул чемпіона Європи

На кону були два чемпіонські пояси, і українець переміг одноголосним рішенням суддів

Український боксер та чемпіон WBO у легкій вазі Денис Беринчик у Лондоні виборов титул чемпіона Європи. На кону були два чемпіонські пояси, і українець переміг одноголосним рішенням суддів.

Беринчик вийшов на ринг перед боєм із французом Іваном Менді в однострої спецпідрозділу ГУР МО «Кракен» і з прапором України. Це стало справжнім нокаутом російської пропаганди та достойною рекламую українських військових. Основа цього підрозділу - ветерани полку "Азов".

Свій попередній захист поясу українець провів у жовтні 2020-го, перемігши румуна Віорела Сіміона (22-3, 9 КО).

Нагадаємо, у липні Беринчик дебютував у кулачних боях. У своєму першому поєдинку у цьому виді єдиноборств 33-річний боксер здолав колишнього бійця Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Артема Лобова.