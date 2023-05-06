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У Берліні дозволили українські прапори на 8 та 9 травня. російські під забороною

06 травня 2023, 12:28
У Берліні дозволили українські прапори на 8 та 9 травня. російські під забороною
Фото: ukrafoto.com
Рішення у суді оскаржили українські активісти.

Напередодні, 5 травня, адміністративний суд Берліна заборонив вивішування українських та російських прапорів. Утім, після скарги української організації ї"Віче" скасував заборону на розміщення прапорів України, російські залишаються під забороною.

Про це повідомляє rbb.

 Зміну рішення суд Німеччини пояснив тим, що не було жодних доказів того, що цивільна безпека перебуває під загрозою.

Патрік Хайнеманн, адвокат "Віче" підтвердив, що заборона на українські прапори є незаконною.

"Будь-хто, хто використовує своє фундаментальне право публічно ідентифікувати себе як українську націю та визнати свої історичні жертви в розгромі націонал-соціалізму, не є загрозою цивільній безпеці", – пояснив Хайнеманн.

Зазначається, що поліція Берліна ще може оскаржити рішення адміністративного суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.

Раніше влада Берліна заборонила брати російські та українські прапори до радянських меморіалів 8 та 9 травня у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде.

Німеччинапрапорукраїнськийвійна в Україніросія окупанти

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