У Берліні заборонили російські та українські прапори на 8 та 9 травня

Під забороною також гасла.

Влада Берліну ввела заборону на демонстрування російських та українських прапорів біля радянських меморіалів 8 та 9 травня у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде.

Про це інформує Berliner Morgenpost

У поліції також повідомили, що під заборону потрапили гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні".

"Ці два дні позначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії" навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень", - йдеться в повідомленні.