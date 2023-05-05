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У Берліні заборонили російські та українські прапори на 8 та 9 травня

05 травня 2023, 14:22
У Берліні заборонили російські та українські прапори на 8 та 9 травня
Фото: з вільних джерел
Під забороною також гасла.

Влада Берліну ввела заборону на демонстрування російських та українських прапорів біля радянських меморіалів 8 та 9 травня у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде.

Про це інформує Berliner Morgenpost

У поліції також повідомили, що під заборону потрапили гасла, які у зв'язку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні".

"Ці два дні позначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії" навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень", - йдеться в повідомленні.

 

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