СПОРТ НОВИНИУкраїнський дзюдоїст Яків Хаммо, який виступає у ваговій категорії понад 100 кг, виборов "бронзу" на турнірі Masters-2021 у Досі (Катар).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дзюдоїст Яків Хаммо - бронзовий призер турніру Masters у Катарі
Це перша для нашого спортсмена нагорода на змаганнях категорії Masters
Фото: noc-ukr.org.
На шляху до п'єдесталу українець здолав чотирьох суперників, зокрема віцечемпіона світу та Олімпіади у Ріо-2016 японця Хісайосі Харасаву, поступившись лише легенді світового дзюдо французу Тедді Рінеру, передає "Укрінформ".
Відзначимо, що це перша для нашого спортсмена нагорода на змаганнях категорії Masters.
У понеділок на турнірі у Досі у сутичці за "бронзу" українка Дар'я Білодід достроково перемогла Катарину Кошту з Португалії.
Нагадаємо, що Дар'ю Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу 2019 і 2020 років
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14 01 2021 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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