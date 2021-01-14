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Дзюдоїст Яків Хаммо - бронзовий призер турніру Masters у Катарі

Це перша для нашого спортсмена нагорода на змаганнях категорії Masters
Український дзюдоїст Яків Хаммо, який виступає у ваговій категорії понад 100 кг, виборов "бронзу" на турнірі Masters-2021 у Досі (Катар).
Дзюдоїст Яків Хаммо - бронзовий призер турніру Masters у Катарі Фото: noc-ukr.org.

На шляху до п'єдесталу українець здолав чотирьох суперників, зокрема віцечемпіона світу та Олімпіади у Ріо-2016 японця Хісайосі Харасаву, поступившись лише легенді світового дзюдо французу Тедді Рінеру, передає "Укрінформ".

Відзначимо, що це перша для нашого спортсмена нагорода на змаганнях категорії Masters.

У понеділок на турнірі у Досі у сутичці за "бронзу" українка Дар'я Білодід достроково перемогла Катарину Кошту з Португалії.

Нагадаємо, що Дар'ю Білодід визнали кращою дзюдоїсткою світу 2019 і 2020 років

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14 01 2021 17:51
ТЕГИ: дзюдо
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