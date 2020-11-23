СПОРТ НОВИНИПрезидія Федерації дзюдо України (ФДУ) ухвалила рішення скасувати всі заплановані заходи згідно з календарем ФДУ до 30 березня 2021 року у зв'язку з нестабільною ситуацією в регіонах України, пов'язаною з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президія Федерації дзюдо скасувала всі заплановані заходи до кінця березня 2021 року
Раніше Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання Світової серії до кінця поточного року
Фото: eju.net
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" прес-служба ФДУ, можливість відновлення календарних заходів буде розглянуто після відповідної дати з урахуванням поточної на той момент ситуації в регіонах.
Останнім заходом, проведеним після пом'якшення карантину, став чемпіонат України з дзюдо, який відбувся 13-15 жовтня в Запоріжжі.
Раніше Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання Світової серії до кінця поточного року, йдеться в повідомленні.
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