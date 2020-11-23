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Президія Федерації дзюдо скасувала всі заплановані заходи до кінця березня 2021 року

Раніше Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання Світової серії до кінця поточного року
Президія Федерації дзюдо України (ФДУ) ухвалила рішення скасувати всі заплановані заходи згідно з календарем ФДУ до 30 березня 2021 року у зв'язку з нестабільною ситуацією в регіонах України, пов'язаною з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Президія Федерації дзюдо скасувала всі заплановані заходи до кінця березня 2021 року Фото: eju.net

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" прес-служба ФДУ, можливість відновлення календарних заходів буде розглянуто після відповідної дати з урахуванням поточної на той момент ситуації в регіонах.

Останнім заходом, проведеним після пом'якшення карантину, став чемпіонат України з дзюдо, який відбувся 13-15 жовтня в Запоріжжі.

Раніше Міжнародна федерація дзюдо скасувала всі змагання Світової серії до кінця поточного року, йдеться в повідомленні.

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23 11 2020 14:47
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