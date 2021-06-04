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20 квітня УЄФА назве список міст, в яких пройде Євро-2020

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року
Попередньо футбольне Євро-2020 має пройти на стадіонах дванадцяти міст континенту.
20 квітня УЄФА назве список міст, в яких пройде Євро-2020 Фото: Уніан

Список міст Союз європейських футбольних асоціацій назве 20 квітня, повідомляє "Укрінформ". 

Через пандемію коронавірусу деякі міста готові допустити на стадіони лише 10 відсотків глядачів від загальної кількості місць на трибунах стадіонів, що не влаштовує УЄФА. Остаточне рішення з цього питання також також приймуть нинішнього місяця.

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року. Збірна України зіграє свої поєдинки в Амстердамі та Бухаресті.

Нагадаємо, що Румунія дозволила матчі Євро-2020 з глядачами, Україна зіграє там два матчі

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06 04 2021 16:34
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