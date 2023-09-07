Український Оскарівський комітет оголосив про завершення прийому заявок на участь українських фільмів у відборі на 96-у премію Американської кіноакадемії "Оскар".

На право представляти Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" претендують одразу п'ять фільмів.

Про це повідомляє пресслужба Української кіноакадемії.

Комітет отримав заявки від авторів таких фільмів:

- "20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов. Це документальний фільм-свідчення, створений на основі відзнятого воєнним кореспондентом в обложеному росіянами Маріуполі.

- "Залізні метелики", режисер Роман Любий. Документальний фільм про розслідування збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній MH17 борту на початку російсько-української війни.

- "Памфір", режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. Кримінальна драма про колишнього контрабандиста, події якої розвиваються напередодні яскравого святкування Маланки.

- "Терикони", режисер Тарас Томенко. Це історія про дітей, які бачать війну не по телевізору, постраждали від обстрілів, втратили батьків та близьких, і про дитинство, що продовжується, незважаючи на війну.

- "ШТТЛ", режисер Адрієн Уолтер. Драма про кохання юних мешканців штетлу (містечко на ідіші) на Львівщині у червні 1941-го, за добу до наступу нацистів.