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"72-годинна п'ятниця": "Епіцентр" розповів, як буде обходити "карантин вихідного дня"

"Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне"
Мережа торгових центрів "Епіцентр" оголосила, що не буде закриватися у вихідні, незважаючи на постанову Кабінету міністрів.
"72-годинна п Фото: termolife.com.ua

Про це повідомляється на Facebook-сторінці мережі, пише "Економічна правда".

Згідно з рішенням уряду, на вихідних буде дозволена робота магазинів, де понад 60% асортименту становлять продукти харчування.

"Епіцентр", що належить бізнесменам Олександру та Галині Герегам, пише, що асортимент товарів, який вони продають, містить як харчові продукти, так і медикаменти.

"Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - повідомили в пості.

Нагадаємо, що під час загальнонаціонального карантину навесні "Епіцентр" не закривав свої торгові центри на карантин.

Своє рішення в компанії аргументували необхідністю продовжувати виконувати свою "соціальну місію".

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений жартівливою бравадою торговельної мережі "Епіцентр" на тлі посилення карантину на вихідні. 

"Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'ї людей? То якщо хочете покуражитися - поїхали зі мною в реанімацію! Покуражтесь перед людьми...

Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять усе, щоб зберегти життя людей. Лікарі й медичні сестри, які борються за життя кожної людини...

Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають за контроль, дадуть відповідь на цей фарс і цинізм", - заявив Степанов на брифінгу. 

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12 11 2020 10:53
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