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Китайська цензура приховує походження Covid-19 – New York Times

24 квітня 2023, 21:47
Китайська цензура приховує походження Covid-19 – New York Times
Молекула коронавіруса
Вчені з Китаю, за словами журналістів, не передають інформацію щодо зразків, які зібрали на ринку в Ухані у січні 2020 року, а кампанія з цензури орієнтована на міжнародні журнали та наукові бази даних.
Влада Китаю цензурувала інформацію, яка могла пролити світло на початок пандемії коронавірусу. Із міжнародних наукових журналів відкликали дослідження про ранні етапи пандемії, а також вилучали зразки генетичних послідовностей із баз даних.

Про це повідомляє New York Times.

На початку 2020 року, коли нове захворювання офіційно отримало назву COVID-19, команда вчених зі США та Китаю оприлюднила дані про те, як швидко поширюється вірус і хто з людей помирає. Однак за декілька днів дослідники без розголосу відкликали статтю, вказавши в тексті заклик не цитувати публікацію.

Журналісти NYT зазначають, що дослідження відкликали не через помилки, а за вказівкою китайський чиновників. Розслідування видання показало, що Китай розгорнув кампанію цензури, спрямовану на міжнародні наукові журнали та наукові бази даних.

Так, під тиском уряду китайські науковці приховали та змінили важливі дані в публікаціях, вилучили зразки генетичних послідовності, а редактори західних журналів погоджували ці правки. Огляд показав, що понад десятки статей про початкову фазу пандемії були відкликані.

Водночас немає доказів, що цензурування спрямовано на приховування конкретного сценарію походження пандемії. Учені, які вважають, що COVID-19 передається природним шляхом від тварини до людини, заявляли про цензуру. Про тиск говорили й науковці, які вважають, що коронавірус міг поширитися з китайської лабораторії. Усі дослідники сходяться на тому, що тиск Китаю пригнічує пошук істини.

Китайська цензура породила плутанину щодо того, коли з'явилися перші випадки коронавірусу. Оскільки спершу заявлялося про те, що перші випадки COVID-19 були вже у грудні, це спричинило критику влади Китаю через те, що вона недостатньо швидко реагувала на спалах.

Також із урядової бази даних США зникли десятки зразків послідовностей генів, які на початку 2020 року надіслали вчені з Уханського університету. Згодом повідомили, що прибрати зразки попросили дослідники з Китаю. Пізніше вилучені послідовності з'явилися в інтернеті, але більшість із них — у базі даних, повʼязаній із китайським урядом.

Журналісти вважають, що тиск на науковців допоміг владі Китаю розповісти свою історію про пандемію коронавірусу.

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