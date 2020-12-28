8 тисяч допомоги: У мережі Multiplex заявили про неправомірну відмову
Про це повідомляє прес-служба компанії, зазначає "Економічна правда".
"У мережі кінотеатрів Multiplex на таку допомогу мають право 514 співробітників, натомість її надали лише чотирьом, а решті працівників неправомірно відмовили.
Відповідно до затвердженої процедури отримання державної допомоги (заповнити заявку через портал Дія) співробітники Multiplex, починаючи з першого дня дії програми, намагалися подати свої заявки і отримували автоматичні відмови з різних причин. Найпоширенішою з них є відсутність КВЕДів Multiplex у списку набувачів допомоги, а також відмова через те, що деякі співробітники працюють за сумісництвом", - йдеться у заяві.
У компанії зазначають, що і перша, і друга підстави відмови є неправомірними.
Фото: Економічна правда
"Адже у представленому на сайті Дії переліку КВЕДів, що підпадають під надання допомоги, основний КВЕД кінотеатрів присутній. Співробітники-сумісники ж числяться у мережі Multiplex за основним місцем роботи, що також відповідає вимогам отримання державної фінансової виплати згідно закону.
Співробітники Multiplex, а також керівництво компанії, неодноразово звертались до служби технічної підтримки Дія, представників Пенсійного фонду, Міністерства цифрової трансформації та інших відомств, проте в результаті цих звернень фінансову допомогу спромоглися отримати лише четверо співробітників", - підкреслили в Multiplex.
Фото: Економічна правда
"Кінцевим терміном дії програми є 31 грудня, а це означає, якщо до кінця року співробітники Multiplex не отримають позитивного рішення в рамках програми, надання допомоги автоматично припиниться та робітники залишаться без виплат, які їм гарантує зазначений вище закон", - йдеться у позиції компанії.
Фото: Економічна правда
Фото: Економічна правда
Зазначається, що Multiplex готує офіційні запити до відповідних державних установ, міжнародних бізнес- та професійних асоціацій, веде переговори з міністерствами.
"Крім того, Multiplex ініціює флешмоб у соціальних мережах під хештегом #державнаНЕдопомога, щоб зібрати історії від інших бізнесів та робітників, які зіткнулися з незаконною відмовою у отриманні фінансової допомоги постраждалим від протиепідемічних заходів по всій країні", - додали у прес-службі.
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