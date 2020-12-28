8 тисяч допомоги: У мережі Multiplex заявили про неправомірну відмову

У мережі кінотеатрів Multiplex на таку допомогу мають право 514 співробітників, натомість її надали лише чотирьом, а решті працівників неправомірно відмовили

У мережі кінотеатрів Multiplex заявили про неправомірну відмову у наданні одноразової держдопомоги (виплати у 8 тис грн) своїм співробітникам.

Про це повідомляє прес-служба компанії, зазначає "Економічна правда".

"У мережі кінотеатрів Multiplex на таку допомогу мають право 514 співробітників, натомість її надали лише чотирьом, а решті працівників неправомірно відмовили.

Відповідно до затвердженої процедури отримання державної допомоги (заповнити заявку через портал Дія) співробітники Multiplex, починаючи з першого дня дії програми, намагалися подати свої заявки і отримували автоматичні відмови з різних причин. Найпоширенішою з них є відсутність КВЕДів Multiplex у списку набувачів допомоги, а також відмова через те, що деякі співробітники працюють за сумісництвом", - йдеться у заяві.

У компанії зазначають, що і перша, і друга підстави відмови є неправомірними.

Фото: Економічна правда

"Адже у представленому на сайті Дії переліку КВЕДів, що підпадають під надання допомоги, основний КВЕД кінотеатрів присутній. Співробітники-сумісники ж числяться у мережі Multiplex за основним місцем роботи, що також відповідає вимогам отримання державної фінансової виплати згідно закону. Співробітники Multiplex, а також керівництво компанії, неодноразово звертались до служби технічної підтримки Дія, представників Пенсійного фонду, Міністерства цифрової трансформації та інших відомств, проте в результаті цих звернень фінансову допомогу спромоглися отримати лише четверо співробітників", - підкреслили в Multiplex. Фото: Економічна правда "Кінцевим терміном дії програми є 31 грудня, а це означає, якщо до кінця року співробітники Multiplex не отримають позитивного рішення в рамках програми, надання допомоги автоматично припиниться та робітники залишаться без виплат, які їм гарантує зазначений вище закон", - йдеться у позиції компанії. Фото: Економічна правда Фото: Економічна правда Зазначається, що Multiplex готує офіційні запити до відповідних державних установ, міжнародних бізнес- та професійних асоціацій, веде переговори з міністерствами. "Крім того, Multiplex ініціює флешмоб у соціальних мережах під хештегом #державнаНЕдопомога, щоб зібрати історії від інших бізнесів та робітників, які зіткнулися з незаконною відмовою у отриманні фінансової допомоги постраждалим від протиепідемічних заходів по всій країні", - додали у прес-службі.

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