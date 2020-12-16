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Петрашко - про виплати бізнесу: Хто звернеться до 21-го, той отримає кошти до кінця року

За його словами, урядові програми підтримки бізнесу головним чином орієнтовані на ФОПів
Фізичним особам - підприємцям (ФОП) треба максимально швидко долучатися до програм, які запровадив уряд для підтримки бізнесменів на час карантину.
Петрашко - про виплати бізнесу: Хто звернеться до 21-го, той отримає кошти до кінця року Фото: З вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко у прямому ефірі на каналі "1+1", повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го - вже в новому році", - пояснив Петрашко.

За його словами, урядові програми підтримки бізнесу головним чином орієнтовані на ФОПів.

"Це і програма по кредитуванню бізнесу "5-7-9" (бізнесу вже профінансовано майже 16 млрд грн), яка буде продовжена. Це і програма по 8 тисяч гривень, на яку лише за два перші дні зареєструвалося 120 тисяч українців", - сказав міністр.

Нагадаємо, що з 14 грудня ФОПи і наймані працівники від сьогодні можуть подавати заяви для виплати на 8 тисяч грн.

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16 12 2020 13:35
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