Петрашко - про виплати бізнесу: Хто звернеться до 21-го, той отримає кошти до кінця року

Фізичним особам - підприємцям (ФОП) треба максимально швидко долучатися до програм, які запровадив уряд для підтримки бізнесменів на час карантину.

Як передає "Укрінформ", про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко у прямому ефірі на каналі "1+1", повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Хочу закликати всіх подаватися на програми максимально швидко. Щодо 8 тисяч гривень подача документів до 31 грудня, тобто є час. Потрібно зареєструватися, виплати почнуться з 21 числа. Хто звернеться до 21-го, той кошти отримає до кінця року. Хто звернеться після 21-го - вже в новому році", - пояснив Петрашко.

За його словами, урядові програми підтримки бізнесу головним чином орієнтовані на ФОПів.

"Це і програма по кредитуванню бізнесу "5-7-9" (бізнесу вже профінансовано майже 16 млрд грн), яка буде продовжена. Це і програма по 8 тисяч гривень, на яку лише за два перші дні зареєструвалося 120 тисяч українців", - сказав міністр.

Нагадаємо, що з 14 грудня ФОПи і наймані працівники від сьогодні можуть подавати заяви для виплати на 8 тисяч грн.