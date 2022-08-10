Acer презентувала надлегкий ноутбук Swift Edge

Тайванська компанія Acer презентувала свою нову розробку - ноутбук Swift Edge з 16-дюймовим OLED-екраном.

Зазначається, що Swift Edge виготовлений зі сплаву, який на 20% легший і вдвічі міцніший за звичайний алюміній. Розробники позиціонують цей ноутбук, як "ультрапортативний" пристрій, зважаючи на його вагу - 1,17 кг.

У презентації також зазначається, що дисплей Swift Edge "був професійно відкалібрований і сертифікований, щоб збалансувати обмеження синього світла, зберігаючи при цьому вищу якість кольорів і зводячи потенційне напруження очей до мінімуму для комфортнішого тривалого перегляду".

За словами розробників, фронтальна камера нового ноутбуку дозволяє отримати високоякісні зображення навіть в умовах слабкого освітлення.

Ціна ноутбука Swift Edge, вказана на сайті компанії Acer, складає 1499,99 доларів.