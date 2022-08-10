НОВИНИSwift Edge виготовлений зі сплаву, який на 20% легший і вдвічі міцніший за звичайний алюмінійПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Acer презентувала надлегкий ноутбук Swift Edge
Фото: www.acer.com
Тайванська компанія Acer презентувала свою нову розробку - ноутбук Swift Edge з 16-дюймовим OLED-екраном.
Про це йдеться у презентації компанії Acer.
Зазначається, що Swift Edge виготовлений зі сплаву, який на 20% легший і вдвічі міцніший за звичайний алюміній. Розробники позиціонують цей ноутбук, як "ультрапортативний" пристрій, зважаючи на його вагу - 1,17 кг.
У презентації також зазначається, що дисплей Swift Edge "був професійно відкалібрований і сертифікований, щоб збалансувати обмеження синього світла, зберігаючи при цьому вищу якість кольорів і зводячи потенційне напруження очей до мінімуму для комфортнішого тривалого перегляду".
За словами розробників, фронтальна камера нового ноутбуку дозволяє отримати високоякісні зображення навіть в умовах слабкого освітлення.
Ціна ноутбука Swift Edge, вказана на сайті компанії Acer, складає 1499,99 доларів.
Раніше повідомлялося, що Компанія Acer призупинила роботу в росії.
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08 10 2022 21:32 МЕДІА
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