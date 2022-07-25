CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімецький ритейлер спортивного одягу Adidas відновив роботу чотирьох магазинів у Житомирі, Львові та Ужгороді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Adidas відновив роботу чотирьох магазинів в Україні
Великі міжнародні рітейлери поступово відновлюють роботу в Україні. Слідом за магазинами LPP відкрили свої двері чотири торговельні об’єкти Adidas. Наразі вже працюють магазини в Житомирі, Львові та Ужгороді
Фото: megapolisplus.com.ua
Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU) з посиланням на компанію.
"Великі міжнародні рітейлери поступово відновлюють роботу в Україні. Слідом за магазинами LPP відкрили свої двері чотири торговельні об’єкти Adidas. Наразі вже працюють магазини в Житомирі, Львові та Ужгороді", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, запрацював Adidas & Reebok Дисконт-Центр Store у львівському СТРЦ Spartak.
Другий магазин - в житомирському ТЦ Global UA. Ще два магазини відновили роботу у "стріті" - у Львові та в Ужгороді.
Також відновив роботу інтернет-магазин.
Щодо повернення до роботи у Києві, в мережі говорять, що "поки що конкретна інформація відсутня", додає RAU.
До російського вторгнення у Києві працювало 18 магазинів мережі, у таких форматах, як Adidas, Adidas Originals, Adidas Kids та дисконт-центр Adidas & Reebok.
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25 07 2022 17:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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