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Adidas відновив роботу чотирьох магазинів в Україні

Великі міжнародні рітейлери поступово відновлюють роботу в Україні. Слідом за магазинами LPP відкрили свої двері чотири торговельні об’єкти Adidas. Наразі вже працюють магазини в Житомирі, Львові та Ужгороді
Німецький ритейлер спортивного одягу Adidas відновив роботу чотирьох магазинів у Житомирі, Львові та Ужгороді.
Adidas відновив роботу чотирьох магазинів в Україні Фото: megapolisplus.com.ua
Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU) з посиланням на компанію.
 
"Великі міжнародні рітейлери поступово відновлюють роботу в Україні. Слідом за магазинами LPP відкрили свої двері чотири торговельні об’єкти Adidas. Наразі вже працюють магазини в Житомирі, Львові та Ужгороді", - йдеться у повідомленні.
 
Зокрема, запрацював Adidas & Reebok Дисконт-Центр Store у львівському СТРЦ Spartak.
 
Другий магазин - в житомирському ТЦ Global UA. Ще два магазини відновили роботу у "стріті" - у Львові та в Ужгороді. 
 
Також відновив роботу інтернет-магазин.
 
Щодо повернення до роботи у Києві, в мережі говорять, що "поки що конкретна інформація відсутня", додає RAU.
 
До російського вторгнення у Києві працювало 18 магазинів мережі, у таких форматах, як Adidas, Adidas Originals, Adidas Kids та дисконт-центр Adidas & Reebok.
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25 07 2022 17:19
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