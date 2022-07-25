Adidas відновив роботу чотирьох магазинів в Україні

Великі міжнародні рітейлери поступово відновлюють роботу в Україні. Слідом за магазинами LPP відкрили свої двері чотири торговельні об’єкти Adidas. Наразі вже працюють магазини в Житомирі, Львові та Ужгороді

Німецький ритейлер спортивного одягу Adidas відновив роботу чотирьох магазинів у Житомирі, Львові та Ужгороді.

Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU) з посиланням на компанію.

"Великі міжнародні рітейлери поступово відновлюють роботу в Україні. Слідом за магазинами LPP відкрили свої двері чотири торговельні об’єкти Adidas. Наразі вже працюють магазини в Житомирі, Львові та Ужгороді", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, запрацював Adidas & Reebok Дисконт-Центр Store у львівському СТРЦ Spartak.

Другий магазин - в житомирському ТЦ Global UA. Ще два магазини відновили роботу у "стріті" - у Львові та в Ужгороді.

Також відновив роботу інтернет-магазин.

Щодо повернення до роботи у Києві, в мережі говорять, що "поки що конкретна інформація відсутня", додає RAU.

До російського вторгнення у Києві працювало 18 магазинів мережі, у таких форматах, як Adidas, Adidas Originals, Adidas Kids та дисконт-центр Adidas & Reebok.