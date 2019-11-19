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Агрохолдинг "МХП" не планує будувати нових потужностей в Україні

А інвестуватиме у виробництво за кордоном
Один з найбільших отримувачів державних агропромислових дотацій у 2017-2018 роках, агрохолдинг «МХП», що належить пов'язаному з 5 президентом України бізнесмену Юрію Косюку, планує розвивати виробництво за кордоном та поки не інвестуватиме в Україну.
Агрохолдинг "МХП" не планує будувати нових потужностей в Україні Latifundist.com

«Сьогодні ми будуємо у Хорватії, Словенії та Саудівській Аравії, там, де «МХП» без всяких проблем отримує і дотації, і вдячність за відкриття нових робочих місць, там, де держава надає бізнесу готові дороги та електромережі, дешеві кредити, сама оформлює тобі будь-які папери. В Україні нове поки не будуємо, дивимося на ситуацію, але готові продовжити», — заявив Косюк, передає "Громадське".

За його словами, державні дотації — це «компенсація державою інвестицій у створення робочих місць», а сама «МХП» отримує такі дотації в інших європейських країнах, а також у Саудівській Аравії.

Зазначимо, що «МХП» є найбільшим виробником курятини в Україні. У 2017 році компанія отримала 230 мільйонів доларів чистого прибутку. За даними журналістів, у 2018 році «МХП» Косюка отримала 25% всіх аграрних дотацій держави. За підсумками 2017 року Косюк посів шосте місце у рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінили у 900 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що основним пріоритетом проекту ЄІБ "Модернізація та підвищення системи безпеки дорожньої мережі в Україні", який фінансується за рахунок коштів Фонду технічної підтримки Східного партнерства та який реалізує компанія Egis Україна, є розробка закону України "Про автомобільні дороги" щодо аудиту безпеки автомобільних доріг", підготовка технічної документації , нарощування потенціалу необхідних для впровадження процедур УБДІ та сприяння ухваленню закону і введенню його в дію.

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19 11 2019 14:00
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