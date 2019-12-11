Ухвалений закон про УБДІ відкриє Україні доступ до кращого фінансування з боку міжнародних фінансових інс

З метою реалізації цього проекту 17 жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг"

Основним пріоритетом проекту ЄІБ "Модернізація та підвищення системи безпеки дорожньої мережі в Україні", який фінансується за рахунок коштів Фонду технічної підтримки Східного партнерства та який реалізує компанія Egis Україна, є розробка закону України "Про автомобільні дороги" щодо аудиту безпеки автомобільних доріг", підготовка технічної документації , нарощування потенціалу необхідних для впровадження процедур УБДІ та сприяння ухваленню закону і введенню його в дію.

Ухвалений закон "Про внесення змін до закону України "Про автомобільні дороги" щодо аудиту безпеки автомобільних доріг" (процедури управління безпеки дорожньої інфраструктури - УБДІ) відкриє Україні доступ до кращого фінансування будівництва доріг з боку міжнародних фінансових інституцій, висловив думку провідний транспортний інженер Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Пер Матіасен під час прес-конференції за результатами роботи проекту ЄІБ "Модернізація та підвищення системи безпеки дорожньої мережі в Україні" в Києві у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку - усі вони відзначають важливість безпеки на дорогах", - наголосив він.

Матіасен зазначив, що Україна мала змінити процедури будівництва доріг заради безпеки учасників руху.

"Новий закон забезпечить те, що безпека стане невід'ємною частиною проектування та планування нових доріг", - наголосив він.

Крім того, за словами Матіасена, закон зробить нові дороги безпечними і доступними для усіх: автомобілів, велосипедистів і громадського транспорту.

У свою чергу заступник міністра інфраструктури України Наталія Форсюк нагадала, що уряд закріпив дві ключові цілі у сфері дорожньої інфраструктури: "зниження часу в дорозі на 10% і зниження кількості дорожньо-транспортних пригод на 30%".

"Тобто безпека руху - єдиний безпосередній пріоритет уряду (у цій сфері - ІФ)", - пояснила вона.

Основним пріоритетом проекту ЄІБ "Модернізація та підвищення системи безпеки дорожньої мережі в Україні", який фінансується за рахунок коштів Фонду технічної підтримки Східного партнерства та який реалізує компанія Egis Україна, є розробка закону України "Про автомобільні дороги" щодо аудиту безпеки автомобільних доріг", підготовка технічної документації , нарощування потенціалу необхідних для впровадження процедур УБДІ та сприяння ухваленню закону і введенню його в дію.

З метою реалізації цього проекту 17 жовтня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг". Закон містить більшість положень Директиви ЄС 2008/96/ЄС про управління безпекою дорожньої інфраструктури, яка є версією закону ЄС щодо процедур УБДІ.

Як повідомляв раніше журналістам в. о. голови Державної адміністрації автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомір Новак, ЄБРР та ЄІБ готові виділити Україні цільовий кредит розміром EUR900 млн на розвиток автодорожньої галузі в 2020 році.

Рівень ДТП в Україні значно вищий, ніж у країнах ЄС. За останні три роки офіційна кількість смертей унаслідок ДТП в Україні в середньому становить близько 3400 людей на рік, але через недостатній рівень звітності реальна кількість смертей унаслідок ДТП може бути значно більшою. Крім того, 45% жертв - це вразливі учасники дорожнього руху, як-от пішоходи, велосипедисти і діти, а ДТП часто трапляються в населених пунктах уздовж головних автомагістралей. Згідно з оцінкою, щорічні втрати від ДТП в Україні становлять приблизно 3,3% річного ВВП, що відповідає EUR4 млрд, ця цифра перевищує загальну суму допомоги, яку країна отримує на розвиток.

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