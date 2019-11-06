Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Алексєєв закликав президента Зеленського скасувати указ про розпуск парламенту

"Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування указу про розпуск Верховної Ради"
Указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту не відповідає Конституції/
Алексєєв закликав президента Зеленського скасувати указ про розпуск парламенту Фото: nfront.org.ua

"Ми з повагою ставимося до вибору українського народу. На цих демократичних і вільних виборах виграв президент Зеленський, чий указ ми оскаржуємо. Як політик заявляю, що люди вимагають змін. І останні президентські вибори це довели. Але основна вимога – це вимога права і справедливості", - заявив один з ініціаторів конституційного подання щодо незаконності указу про дострокове припинення повноважень парламенту, член фракції "Народний фронт" Ігор Алексєєв.

За його словами, люди вимагають відповідальності: відповідальності президента, парламенту, уряду, Конституційного суду, всього суддівського корпусу.

"І межі цієї відповідальності визначені Основним законом держави – а це є Конституція. Конституція не визначає принципу політичної доцільності чи недоцільності, а визначає слідування тільки букві і духу основоположного акту української держави", - підкреслив Алексєєв.

"У ваших найвищих інтересах, Пане Президент, стати взірцем дотримання Конституції і її справжнім, а не вдаваним Гарантом", - наголосив він.

Народний депутат також зазначив, що успіх української держави пов’язаний з успіхом українського президента.

"А успіх кожного громадянина України прямо залежить від кожної дії, яку ви, як глава держави, здійснюєте відповідно до Конституції. Ви маєте захищати Основний закон і ставити інтереси країни вище будь-яких політичних рейтингів, здобутих на дострокових парламентських виборах", - сказав Ігор Алексєєв.

"Цей указ не відповідає Конституції. Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу. Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією", - резюмував він.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2019 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.