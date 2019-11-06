Алексєєв закликав президента Зеленського скасувати указ про розпуск парламенту

"Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування указу про розпуск Верховної Ради"

Указ Президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту не відповідає Конституції/

"Ми з повагою ставимося до вибору українського народу. На цих демократичних і вільних виборах виграв президент Зеленський, чий указ ми оскаржуємо. Як політик заявляю, що люди вимагають змін. І останні президентські вибори це довели. Але основна вимога – це вимога права і справедливості", - заявив один з ініціаторів конституційного подання щодо незаконності указу про дострокове припинення повноважень парламенту, член фракції "Народний фронт" Ігор Алексєєв.

За його словами, люди вимагають відповідальності: відповідальності президента, парламенту, уряду, Конституційного суду, всього суддівського корпусу.

"І межі цієї відповідальності визначені Основним законом держави – а це є Конституція. Конституція не визначає принципу політичної доцільності чи недоцільності, а визначає слідування тільки букві і духу основоположного акту української держави", - підкреслив Алексєєв.

"У ваших найвищих інтересах, Пане Президент, стати взірцем дотримання Конституції і її справжнім, а не вдаваним Гарантом", - наголосив він.

Народний депутат також зазначив, що успіх української держави пов’язаний з успіхом українського президента.

"А успіх кожного громадянина України прямо залежить від кожної дії, яку ви, як глава держави, здійснюєте відповідно до Конституції. Ви маєте захищати Основний закон і ставити інтереси країни вище будь-яких політичних рейтингів, здобутих на дострокових парламентських виборах", - сказав Ігор Алексєєв.

"Цей указ не відповідає Конституції. Правильний крок, достойний найвищого рівня державного діяча, ким є президент України, – це скасування цього указу. Зміни Верховної Ради за будь-яких обставин відбудуть 27 жовтня цього року, як і передбачено Конституцією", - резюмував він.