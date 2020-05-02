Alphabet представив сервіс для розпізнавання фейкових фото
Про це передає The New York Times,зазначає "Громадське".
Програма може розпізнати те, що фотографію відредагували чи склеїли. Assembler також може виявити діпфейки, створені нейромережею.
Діпфейки — відео або фото, створені із використанням штучного інтелекту, які виглядають дуже правдоподібно, але зображують те, чого насправді не було.
Програма призначена для журналістів. У компанії вважають, що за допомогою Assembler можна перевірити справжність вірусних зображень, а також скандальних знімків, які журналіст отримує від своїх джерел.
Наразі інструмент тестують деякі медіа, зокрема Agence France-Presse. У Jigsaw не планують робити програму доступною для всіх користувачів.
Нагадаємо, що компанія Alphabet вперше розкрила дані про дохід від реклами на YouTube. Сервіс приніс компанії 15,15 млрд доларів за 2019 рік — це на 36% більше, ніж у 2018-му.
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