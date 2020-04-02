Alphabet вперше за 14 років розкрив дані про дохід від Youtube
Про це йдеться у звітності Alphabet за четвертий квартал 2019 року. За цей період сервіс заробив 4,72 млрд доларів,передає "Громадське".
Це перше розкриття доходу від YouTube з 2006 року, коли Google купила відеосервіс за 1,65 млрд доларів. Водночас який прибуток приносить YouTube, у звітності не розкривається.
Натомість зі звіту відомо, що підписками Premium, яка відключає рекламу на YouTube, та Music Premium користуються понад 20 мільйонів людей. Виручка від них у звітності входить не в результати YouTube, а в розділ «інше», куди також входять дані про продажі смартфонів Pixel та «розумних» колонок Google Home. Завдяки послугам та товарам цієї категорії компанія отримала 5,26 млрд доларів виручки в четвертому кварталі 2019 року.
The Verge відзначає, що виручка YouTube приблизно вп'ятеро менша ніж від Facebook, але більше як у 6 разів перевищує виручку сервісу Twitch, що належить Amazon.
Загалом Alphabet отримала 10,67 млрд чистого прибутку у четвертому кварталі 2019 року. Загальна виручка компанії за цей період склалf 46,08 млрд доларів і зросла на 17,3% — це найповільніше зростання виручки компанії з 2015 року, пише Reuters.
Нагадаємо, що боротьба з дезінформацією в мережі Youtube є основним викликом, з яким бореться сьогодні компанія, і ставка тут робиться на правдивість та аналітичну роботу щодо видалення неправдивого контенту.
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