Alphabet вперше за 14 років розкрив дані про дохід від Youtube

Компанія Alphabet вперше розкрила дані про дохід від реклами на YouTube. Сервіс приніс компанії 15,15 млрд доларів за 2019 рік — це на 36% більше, ніж у 2018-му.

Про це йдеться у звітності Alphabet за четвертий квартал 2019 року. За цей період сервіс заробив 4,72 млрд доларів,передає "Громадське".

Це перше розкриття доходу від YouTube з 2006 року, коли Google купила відеосервіс за 1,65 млрд доларів. Водночас який прибуток приносить YouTube, у звітності не розкривається.

Натомість зі звіту відомо, що підписками Premium, яка відключає рекламу на YouTube, та Music Premium користуються понад 20 мільйонів людей. Виручка від них у звітності входить не в результати YouTube, а в розділ «інше», куди також входять дані про продажі смартфонів Pixel та «розумних» колонок Google Home. Завдяки послугам та товарам цієї категорії компанія отримала 5,26 млрд доларів виручки в четвертому кварталі 2019 року.

The Verge відзначає, що виручка YouTube приблизно вп'ятеро менша ніж від Facebook, але більше як у 6 разів перевищує виручку сервісу Twitch, що належить Amazon.

Загалом Alphabet отримала 10,67 млрд чистого прибутку у четвертому кварталі 2019 року. Загальна виручка компанії за цей період склалf 46,08 млрд доларів і зросла на 17,3% — це найповільніше зростання виручки компанії з 2015 року, пише Reuters.

Нагадаємо, що боротьба з дезінформацією в мережі Youtube є основним викликом, з яким бореться сьогодні компанія, і ставка тут робиться на правдивість та аналітичну роботу щодо видалення неправдивого контенту.