CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський тлумачний словник Merriam-Webster назвав словом 2019 року займенник "вони" (they) .Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американський словник Merriam-Webster назвав слово року
Головний редактор словника Пітер Соколовський зазначив, що такий сплеск уваги до цього слова виник після того, як поп-зірка Сем Сміт, який ідентифікує себе як небінарну людину, попросив називати його "вони" замість "він"
Фото: derzhava.today
Представники словника зазначили, що цьогоріч користувачі Merriam-Webster на 313% частіше уточнювали значення слова, повідомляє "Громадське".
Головний редактор словника Пітер Соколовський зазначив, що такий сплеск уваги до цього слова виник після того, як поп-зірка Сем Сміт, який ідентифікує себе як небінарну людину, попросив називати його "вони" замість "він".
Соколовський додав, що цей випадок демонструє дивовижний приклад того, як навіть звичайне слово може піднятись на вершину рейтингу
Нагадаємо, що онлайн-словник Dictionary назвав словом року "екзистенційний.
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11 12 2019 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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