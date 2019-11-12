Американський словник Merriam-Webster назвав слово року

Головний редактор словника Пітер Соколовський зазначив, що такий сплеск уваги до цього слова виник після того, як поп-зірка Сем Сміт, який ідентифікує себе як небінарну людину, попросив називати його "вони" замість "він"

Американський тлумачний словник Merriam-Webster назвав словом 2019 року займенник "вони" (they) .

Представники словника зазначили, що цьогоріч користувачі Merriam-Webster на 313% частіше уточнювали значення слова, повідомляє "Громадське".

Головний редактор словника Пітер Соколовський зазначив, що такий сплеск уваги до цього слова виник після того, як поп-зірка Сем Сміт, який ідентифікує себе як небінарну людину, попросив називати його "вони" замість "він".

Соколовський додав, що цей випадок демонструє дивовижний приклад того, як навіть звичайне слово може піднятись на вершину рейтингу

Нагадаємо, що онлайн-словник Dictionary назвав словом року "екзистенційний.