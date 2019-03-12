Онлайн-словник Dictionary назвав словом року "екзистенційний"

Експерти вважають слово "екзистенційний" таким, що містить у собі значення "хапання за виживання нашої планети, наших коханих і нашого способу життя"

За версією онлайн-словника Dictionary словом 2019 року став прикметник "екзистенційний"

Про це повідомили на сайті словника, повідомляє "Громадське".

Експерти вважають слово "екзистенційний" таким, що містить у собі значення "хапання за виживання нашої планети, наших коханих і нашого способу життя". У словнику додали, що це слово спонукає питати себе, хто ми є та, яка наша мета.

За версією Dictionary, слово "екзистенційний" мало найбільш вагоме використання в найголовніших темах 2019 року щодо глобального потепління, насильницького використання зброї та сталості демократичних інститутів.

Зазначається, що "екзистенційною" називали загрозу зміни клімату та загрозу американській демократії - тоді пошук значення цього слова в словнику Dictionary.com сягав свого пікового значення.

"Ми почали спостерігати використання слова “екзистенційний” у мовленні з січня й протягом усього року", - сказала виконавча директорка Dictionary Дженіфер Стівз-Кіс у коментарі Associated Press.

Нагадаємо, що Оксфордський словник назвав словом року "climate emergency"