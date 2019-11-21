Оксфордський словник назвав словом року "climate emergency"

Фахівці відзначили, що вживання висловлювання "climate emergency" в 2019 році різко зросло. До вересня частота його використання зросла в 100 разів.

США, НАСА, 16 квітня 2014 року. Астрономи відкрили планету, подібну до Землі як жодна інша з відомих науці планет. Там не надто холодно і не дуже жарко, і учені вважають, що на поверхні планети може бути вода - це є ключовою умовою можливості розвитку живих організмів. Зірка, навколо якої обертається планета, знаходиться на відстані приблизно у 500 світлових років від Землі. Фото: AFP PHOTO HANDOUT-NASA/JPL-CALTECH/ T. PYLE

За версією Оксфордського словника, словом 2019 року обрали вислів climate emergency, яке перекладається як "надзвичайна кліматична ситуація", повідомляє LB.ua

Згідно з визначенням, це ситуація, яка вимагає термінових заходів для скорочення або стримування змін клімату та запобігання потенційно незворотного збитку навколишньому середовищу.

Фахівці відзначили, що вживання висловлювання "climate emergency" в 2019 році різко зросло. До вересня частота його використання зросла в 100 разів.

Цього року серед претендентів були й інші словосполучення, пов'язані з кліматичними та екологічними проблемами, наприклад, "climate denial" (заперечення змін клімату), "ecocide" (екоцид) і т.д.

За правилами Оксфордського словника, в нього можуть потрапити тільки ті слова, які активно використовуються не менш ніж 10 років.

Нагадаємо, що "апсайклінг" став словом року за версією Кембридзького словника