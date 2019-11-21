Оксфордський словник назвав словом року "climate emergency"
За версією Оксфордського словника, словом 2019 року обрали вислів climate emergency, яке перекладається як "надзвичайна кліматична ситуація", повідомляє LB.ua
Згідно з визначенням, це ситуація, яка вимагає термінових заходів для скорочення або стримування змін клімату та запобігання потенційно незворотного збитку навколишньому середовищу.
Фахівці відзначили, що вживання висловлювання "climate emergency" в 2019 році різко зросло. До вересня частота його використання зросла в 100 разів.
Цього року серед претендентів були й інші словосполучення, пов'язані з кліматичними та екологічними проблемами, наприклад, "climate denial" (заперечення змін клімату), "ecocide" (екоцид) і т.д.
За правилами Оксфордського словника, в нього можуть потрапити тільки ті слова, які активно використовуються не менш ніж 10 років.
Нагадаємо, що "апсайклінг" став словом року за версією Кембридзького словника
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