Андрій Клюєв балотуватиметься в парламент, - ЗМІ

У прикордонників немає даних про його виїзд за кордон

Колишній "регіонал" Андрій Клюєв збирається балотуватися до Верховної Ради по округу №46 з центром у Бахмуті.

Клюєв балотується від Ліберально-демократичної партії, що дозволяє йому не подавати документи особисто. Їх приніс представник партії, зараз вони на розгляді в ЦВК, повідомляє телеграм-канал The Newsroom журналісток Тетяни Ніколаєнко й Оксани Денисової.

Нагадаємо, що Клюєв з 2014 року живе за кордоном, але виявилося, що в Держприкордонслужби немає даних про його виїзд. Остання офіційна відмітка датується початком січня 2014 року і свідчить про те, що Клюєв повернувся з-за кордону.

На підставі цього Клюєв може обійти вимогу про 5-річне проживання в Україні перед виборами.

Андрій Клюєв у період керування державою Януковича був першим віце-прем'єром, секретарем РНБО і головою Адміністрації президента.

28 лютого 2014 року Клюєва оголосили в розшук. Служба безпеки України встановила, що він перебуває на території Росії.

Незважаючи на те, що Клюєв може бути причетний до масових убивств на Майдані, за п'ять років органи правосуддя так і не змогли притягнути його до відповідальності.

У 2019 році ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.