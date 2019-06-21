Андрій Клюєв балотуватиметься в парламент, - ЗМІ
Клюєв балотується від Ліберально-демократичної партії, що дозволяє йому не подавати документи особисто. Їх приніс представник партії, зараз вони на розгляді в ЦВК, повідомляє телеграм-канал The Newsroom журналісток Тетяни Ніколаєнко й Оксани Денисової.
Нагадаємо, що Клюєв з 2014 року живе за кордоном, але виявилося, що в Держприкордонслужби немає даних про його виїзд. Остання офіційна відмітка датується початком січня 2014 року і свідчить про те, що Клюєв повернувся з-за кордону.
На підставі цього Клюєв може обійти вимогу про 5-річне проживання в Україні перед виборами.
Андрій Клюєв у період керування державою Януковича був першим віце-прем'єром, секретарем РНБО і головою Адміністрації президента.
28 лютого 2014 року Клюєва оголосили в розшук. Служба безпеки України встановила, що він перебуває на території Росії.
Незважаючи на те, що Клюєв може бути причетний до масових убивств на Майдані, за п'ять років органи правосуддя так і не змогли притягнути його до відповідальності.
У 2019 році ЄС офіційно зняв санкції з Андрія Клюєва.
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