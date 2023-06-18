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ПОЛІТИКА

Англійська мова отримає спецстатус в Україні

18 червня 2023, 12:35
Англійська мова отримає спецстатус в Україні
Фото: Укрінформ
Кабмін наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

В Україні зростає потреба в людях зі знанням англійської мови, тому уряд працює над тим, щоб англійська стала доступнішою для всіх охочих.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування", — сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що Кабмін наразі напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих.

"Після перемоги ми розпочнемо масштабний проєкт з відновлення України. Очікуємо прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця. Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних і культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера", — зазначив Шмигаль.

У серпні минулого року Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.

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