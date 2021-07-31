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Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-тестування

У АМКУ вважають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску
Антимонопольний комітет України вивчить скарги на завищення цін при тестуванні на коронавірус в пунктах пропуску через держкордон.
Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-тестування ПЛР тест
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
 
Зазначається, що скарги надійшли на ціноутворення тестів, які є обов'язковими в пунктах пропуску для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії, Великої Британії і Північної Ірландії, РФ, Португалії.
 
У зверненнях також йдеться про процедури визначення клінік або лабораторій, які отримують право надавати відповідні послуги.
 
У АМКУ вважають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску.
 
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31 07 2021 10:21
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