НОВИНИАнтимонопольний комітет України вивчить скарги на завищення цін при тестуванні на коронавірус в пунктах пропуску через держкордон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Антимонопольний комітет перевірить ціни на ПЛР-тестування
У АМКУ вважають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску
ПЛР тест
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що скарги надійшли на ціноутворення тестів, які є обов'язковими в пунктах пропуску для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії, Великої Британії і Північної Ірландії, РФ, Португалії.
У зверненнях також йдеться про процедури визначення клінік або лабораторій, які отримують право надавати відповідні послуги.
У АМКУ вважають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску.
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31 07 2021 10:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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