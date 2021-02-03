Апеляційна палата ВАКС скасувала закриття провадження щодо екс-міністра енергетики Насалика

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала постанову про закриття кримінального провадження щодо колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості й призначила розгляд справи, повідомляє прес-служба ВАКС.

"2 березня Апеляційна палата розглянула апеляційні скарги на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 24.11.2020 про закриття кримінального провадження №4218000000002019 від 17.08.2018 на підставі п. 4 ч. 1 ст.284 КПК України щодо екс-міністра енергетики і вугільної промисловості. За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала оскаржувану ухвалу та призначила новий розгляд у Вищому антикорупційному суді кримінального провадження щодо обвинуваченого", - йдеться в повідомленні, пише "Інтерфакс-Україна".

Рішення набуло чинності й може бути оскаржене у Верховному Суді протягом трьох місяців з дня його ухвалення.

Органи досудового слідства обвинуваченому інкримінують учинення кримінального злочину, передбаченого ст.366-1 Кримінального кодексу України, а саме - подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015, 2016, 2017 і 2018 роки.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про екс-міністра енергетики Ігоря Насалика.

Як повідомлялося, у листопаді 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження через визнання Конституційним Судом України неконституційною кримінальної відповідальності за недостовірне декларування щодо екс-міністра енергетики Ігоря Насалика.

Розслідування встановило, що в 2014 році Насалик отримав у позику $1,249 млн від фізичної особи. Проте, порушуючи вимоги закону України "Про запобігання корупції", чиновник не зазначив цю інформацію в щорічних деклараціях.

Дії міністра кваліфіковано за ст. 366-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2,500 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на термін від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на строк до трьох років.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 9 липня 2019 року за узгодженням із прокурором САП повідомили про підозру Насалику щодо внесення до електронних декларацій недостовірних відомостей. Насалик вважає безпідставним повідомлення НАБУ і САП про підозру.

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