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Апеляцію на закриття справи "Роттердам+" відкликають

Колишній нардеп Віктор Чумак відкликає свою апеляцію у Вищому антикорупційному суді на рішення про закриття справи "Роттердам+".
Апеляцію на закриття справи "Роттердам+" відкликають Фото: з вільних джерел
Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, фото заяви про відкрикання апеляційної скарги.
 
Згідно фото, ВАКС отримав заяву 9 листопада. Апеляція стосується рішення слідчої судді ВАКС Катерини Широкої, яка залишила у силі постанову про закриття справи "Роттердам+".
 
ФОТО: ЦПК
 
Чумак у коментарях до допису у Facebook підтвердив інформацію.
 
Раніше старший прокурор у справу Денис Демків заявляв, що у разі відмови Апеляційної палати ВАКС у задоволенні апеляцій на ухвалу про закриття справи "Роттердам+" буде остаточним рішенням у справі, оскільки чинним КПК не передбачено оскарження ухвал про закриття справи до Верховного суду.
 
Генпрокурорка Ірина Венедіктова 5 травня змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.
 
20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу четверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.
 
У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
 
Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
 
Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії. 
 
8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському. 
 
За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
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10 11 2021 13:37
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