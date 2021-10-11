ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній нардеп Віктор Чумак відкликає свою апеляцію у Вищому антикорупційному суді на рішення про закриття справи "Роттердам+".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Апеляцію на закриття справи "Роттердам+" відкликають
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, фото заяви про відкрикання апеляційної скарги.
Згідно фото, ВАКС отримав заяву 9 листопада. Апеляція стосується рішення слідчої судді ВАКС Катерини Широкої, яка залишила у силі постанову про закриття справи "Роттердам+".
ФОТО: ЦПК
Чумак у коментарях до допису у Facebook підтвердив інформацію.
Раніше старший прокурор у справу Денис Демків заявляв, що у разі відмови Апеляційної палати ВАКС у задоволенні апеляцій на ухвалу про закриття справи "Роттердам+" буде остаточним рішенням у справі, оскільки чинним КПК не передбачено оскарження ухвал про закриття справи до Верховного суду.
Генпрокурорка Ірина Венедіктова 5 травня змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.
20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу четверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.
У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.
8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.
За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 11 2021 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі