Трамп подав апеляцію на рішення штату Мен через заборону брати участь у виборах – AP

Рішення про заборону Трампа балотуватися було ухвалене через його роль у нападі на Капітолій.

Колишній президент Дональд Трамп подав апеляцію на постанову держсекретаря штату Мен від Демократичної партії, яка заборонила йому брати участь у виборах через його роль у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Про це пише Associated Press.

Кандидат від Республіканської партії оскаржив рішення штату Мен Шенні Беллоуз, яка стала першим державним секретарем в історії, який заборонив комусь балотуватися на пост президента згідно з рідко використовуваним розділом 3 14-ї поправки. Це положення забороняє особам, які "брали участь у повстанні", обіймати посади.

У апеляції Трампа до Верховного суду штату Мен проголошується, що Беллоуз не має юрисдикції у цьому питанні, і просить її вимагати включити Трампа в первинне голосування 5 березня. У апеляції стверджується, що вона зловжила своїм розсудом і послалася на «недостовірні докази».

"Секретар повинен був взяти самовідвід через її упередженість щодо президента Трампа, що підтверджено задокументованою історією попередніх заяв, які випереджають представлену проблему", — написали адвокати Трампа.

Беллоуз повторила Associated Press, що її рішення призупинено в очікуванні результату апеляції, який очікувався.

"Це частина процесу. Я впевнена у своєму рішенні та впевнений у верховенстві права. Це процес штату Мен, і дуже важливо, щоб кожен із нас, хто служить в уряді, насамперед дотримувався Конституції та законів штату", – сказала вона.

Також очікується, що Трамп оскаржить аналогічне рішення Верховного суду Колорадо безпосередньо у Верховному суді США. Найвищий суд країни ніколи не виносив рішення щодо Розділу 3, а рішення суду Колорадо, яке було застосовано до Трампа, стало першим випадком в історії, коли це положення було використано, щоб заборонити кандидату в президенти брати участь у голосуванні.