Apple додала емодзі, присвячені людям з інвалідністю
Нові піктограми будуть доступні користувачам восени 2019-го, повідомляє корпорація на своєму сайті.
У новому списку з'явилися емодзі, що позначають людей з інвалідністю. Серед них - зображення людей на інвалідному візку, милицях і зі слуховим апаратом, а також собаки-поводиря і біонічних кінцівок.
У великому оновленні іконок "Тримаючи руки", які зазвичай використовуються для позначення пар і відносин, користувачі тепер зможуть обрати будь-яку комбінацію тону шкіри, відкриваючи понад 75 можливих комбінацій. Окрім цього, перелік зображень тварин поповнять, наприклад, фламінго і орангутанг, а їжі - вафлі, масло і фалафель.
В Apple відзначили, що нові піктограми не презентують всіх форм інвалідності, проте назвали їх відправною точкою для кращої демонстрації розмаїття світу серед емодзі.
Нагадаємо, що моушн-дизайнер і 3D-художник із Німеччини Олександр Курт поєднав Путіна і Трампа в одній людині за допомогою нейромереж. Для цього він використовував програму DeepFaceLab і провів пост-обробку за допомогою Adobe After Effects.
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