Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Apple додала емодзі, присвячені людям з інвалідністю

Серед них - зображення людей на інвалідному візку, милицях і зі слуховим апаратом, а також собаки-поводиря і біонічних кінцівок
Компанія Apple представила нові емодзі, які покликані підкреслити різноманітність суспільства. Зображення компанія презентувала в рамках Всесвітнього дня емодзі, який відзначають 17 липня.
Apple додала емодзі, присвячені людям з інвалідністю скрін

Нові піктограми будуть доступні користувачам восени 2019-го, повідомляє корпорація на своєму сайті.

У новому списку з'явилися емодзі, що позначають людей з інвалідністю. Серед них - зображення людей на інвалідному візку, милицях і зі слуховим апаратом, а також собаки-поводиря і біонічних кінцівок.

У великому оновленні іконок "Тримаючи руки", які зазвичай використовуються для позначення пар і відносин, користувачі тепер зможуть обрати будь-яку комбінацію тону шкіри, відкриваючи понад 75 можливих комбінацій. Окрім цього, перелік зображень тварин поповнять, наприклад, фламінго і орангутанг, а їжі - вафлі, масло і фалафель.

В Apple відзначили, що нові піктограми не презентують всіх форм інвалідності, проте назвали їх відправною точкою для кращої демонстрації розмаїття світу серед емодзі.

Нагадаємо, що моушн-дизайнер і 3D-художник із Німеччини Олександр Курт поєднав Путіна і Трампа в одній людині за допомогою нейромереж. Для цього він використовував програму DeepFaceLab і провів пост-обробку за допомогою Adobe After Effects.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2019 16:07
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.