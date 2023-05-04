Арештовано активи Новинського на 10,5 млрд – СБУ
Загалом арешт накладено на майно вартістю 10,5 млрд грн.
Суд за матеріалами Служби безпеки України арештував приховані активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який знаходиться під санкціями Ради національної безпеки і оборони через причетність до пособництва країні-агресору, повідомила пресслужба СБУ.
Йдеться про активи загальною вартістю понад 10,5 млрд грн. Зокрема, до списку входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.
Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska в центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу "Верес" і торговельні центри в різних регіонах України.
Слідчі встановили, що для уникнення санкцій Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для цього він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Нагадаємо, що у квітні за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн. Також щодо Новинського триває розслідування у межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).