Арештовано активи Новинського на 10,5 млрд – СБУ

До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Вадим Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Загалом арешт накладено на майно вартістю 10,5 млрд грн.

Суд за матеріалами Служби безпеки України арештував приховані активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який знаходиться під санкціями Ради національної безпеки і оборони через причетність до пособництва країні-агресору, повідомила пресслужба СБУ.

Йдеться про активи загальною вартістю понад 10,5 млрд грн. Зокрема, до списку входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska в центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу "Верес" і торговельні центри в різних регіонах України.

Слідчі встановили, що для уникнення санкцій Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для цього він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Нагадаємо, що у квітні за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн. Також щодо Новинського триває розслідування у межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).