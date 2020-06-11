AstraZeneca заявляє, що може випустити COVID-вакцину ще до кінця року
Про це заявив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріо, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на New Europe.
"Ми сподіваємось, що широкомасштабні щеплення будуть можливі з січня наступного року, а можливо, навіть з грудня (нинішнього року - ред.)", - сказав Соріо.
В AstraZeneca заявили, що продаватимуть вакцину за собівартістю протягом періоду пандемії - ціна становитиме від 4 до 5 доларів.
Робота над вакциною розпочалась у січні. У липні AstraZeneca оприлюднила результати, які засвідчили, що вакцина викликала "стійкі імунні реакції" у здорових дорослих людей віком від 18 до 55 років. Нині компанія проводить остаточні випробування вакцини, результати якого мають оприлюднити до кінця року.
Нагадаємо, що у Німеччині готові наприкінці року перейти до фінальної фази випробування COVID-вакцини
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