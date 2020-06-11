AstraZeneca заявляє, що може випустити COVID-вакцину ще до кінця року

В AstraZeneca заявили, що продаватимуть вакцину за собівартістю протягом періоду пандемії - ціна становитиме від 4 до 5 доларів

Вакцина від коронавірусу, що розробляється компанією AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом, може бути готова до широкого застосування ще наприкінці 2020 року.

Про це заявив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріо, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на New Europe.

"Ми сподіваємось, що широкомасштабні щеплення будуть можливі з січня наступного року, а можливо, навіть з грудня (нинішнього року - ред.)", - сказав Соріо.

В AstraZeneca заявили, що продаватимуть вакцину за собівартістю протягом періоду пандемії - ціна становитиме від 4 до 5 доларів.

Робота над вакциною розпочалась у січні. У липні AstraZeneca оприлюднила результати, які засвідчили, що вакцина викликала "стійкі імунні реакції" у здорових дорослих людей ​​віком від 18 до 55 років. Нині компанія проводить остаточні випробування вакцини, результати якого мають оприлюднити до кінця року.

Нагадаємо, що у Німеччині готові наприкінці року перейти до фінальної фази випробування COVID-вакцини