Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

AstraZeneca заявляє, що може випустити COVID-вакцину ще до кінця року

В AstraZeneca заявили, що продаватимуть вакцину за собівартістю протягом періоду пандемії - ціна становитиме від 4 до 5 доларів
Вакцина від коронавірусу, що розробляється компанією AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом, може бути готова до широкого застосування ще наприкінці 2020 року.
AstraZeneca заявляє, що може випустити COVID-вакцину ще до кінця року Фото: Укрінформ

Про це заявив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріо, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на New Europe.

"Ми сподіваємось, що широкомасштабні щеплення будуть можливі з січня наступного року, а можливо, навіть з грудня (нинішнього року - ред.)", - сказав Соріо.

В AstraZeneca заявили, що продаватимуть вакцину за собівартістю протягом періоду пандемії - ціна становитиме від 4 до 5 доларів.

Робота над вакциною розпочалась у січні. У липні AstraZeneca оприлюднила результати, які засвідчили, що вакцина викликала "стійкі імунні реакції" у здорових дорослих людей ​​віком від 18 до 55 років. Нині компанія проводить остаточні випробування вакцини, результати якого мають оприлюднити до кінця року.

Нагадаємо, що у Німеччині готові наприкінці року перейти до фінальної фази випробування COVID-вакцини

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2020 16:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган

У центрі нашої голови відкрили невідомий досі орган1

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.