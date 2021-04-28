Астрономи знайшли нову "пекельну" планету у Всесвіті Такі види надзвичайно гарячих планет, відомих як надгарячі Юпітери, досить рідкісні

Астрономи з Центру астрофізики при Університеті Південного Квінсленда в Австралії відкрили нову планету TOI-1431b, розташовану за 490 світлових років від Землі.

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