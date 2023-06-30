Екологи порахували, скільки лісу втратила планета у 2022 році – і до чого це призвело

За даними Інституту світових ресурсів (WRI), за підсумками минулого року кожні п’ять секунд на планеті зникав ліс розміром із футбольне поле. Загальна втрата лісів за 2022 рік була на 10% більшою, ніж за 2021-ий.

Аналіз супутникових даних показав, у 2022 році Земля втратила площу лісів більшу, ніж площа Швейцарії або Нідерландів.

Про це заявила журналістам на брифінгу Мікаела Вайсе, директор Global Forest Watch WRI.

"Від початку століття ми стали свідками виснаження деяких із найважливіших лісових екосистем світу, незважаючи на роки зусиль, спрямованих на те, щоб змінити цю тенденцію", — заявила Мікаела Вайсе.

"Ми швидко втрачаємо один із наших найефективніших інструментів для боротьби зі зміною клімату, захисту біорізноманіття та підтримки здоров’я і засобів до існування мільйонів людей", - додала вона.

За даними Інституту світових ресурсів (WRI), за підсумками минулого року кожні п’ять секунд на планеті зникав ліс розміром із футбольне поле. Загальна втрата лісів за 2022 рік була на 10% більшою, ніж за 2021-ий.

Вирубка лісу призвела до нищівного впливу на навколишнє середовище. Ці дерева могли б поглинути 2,7 мільярда тонн CO2, що еквівалентно викидам від спалювання викопного палива в Індії - найбільш густонаселеній країні світу.

На Бразилію припало 43% вирубаних дерев.

На Демократичну Республіку Конго і Болівію — близько 13 і 9% відповідно.

Прискорення вирубки відбулося одразу після того, як світові лідери пообіцяли на саміті COP26 у Глазго 2021 року зупинити і повернути назад втрату лісів до 2030 року.

До речі, президент Бразилії Жаїр Болсонару на кліматичному саміті пообіцяв збільшити витрати на боротьбу з вирубкою лісів — а вже наступного дня зменшив екологічний бюджет країни на 2021 рік на 24%.