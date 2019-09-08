Атамбаєв відмовився співпрацювати зі слідством

Експрезидент Киргизстану вважає, що правоохоронці порушили його права і норми конституції

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв відмовився від співпраці зі слідчими органами через незаконні дії останніх.

Атамбаєв переконаний, що було порушено його права, норми конституції і Кримінально-процесуальний кодекс. Екслідер країни не має наміру розмовляти з будь-ким, окрім свого офіційного представника, повідомляє LB.ua.

Крім того, сьогодні стало відомо, що на допит викликали сина Атамбаєва Сейтека. У МВС країни заявили, що Атамбаєва-молодшого викликають на допит як свідка, правоохоронні органи його не затримували.

Нагадаємо, що колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв здався владі.