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Колишній президент Киргизстану здався владі

Атамбаєву закидають корупцію і вбивство спецпризначенця
Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв здався владі.
Колишній президент Киргизстану здався владі Алмазбек Атамбаєв. Фото: ktrk.kg

Це сталося після другого штурму його резиденції в селі Кой-Таш, повідомляє LB.ua.

Силовики вивезли його разом з представниками Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундузом Жолдубаєвим і Фарідом Ніязовим.

Рішення здатися було прийнято за підсумками тривалих переговорів. Прихильники Атамбаєва намагалися не пропустити машину, лунали постріли і вибухи.

У Бішкекському центрі травматології та ортопедії тим часом повідомили про надходження п'ятьох нових поранених. Четверо з них - силовики з вогнепальними пораненнями, один - цивільний, який постраждав від шумової гранати. Раніше поранення отримали близько 50 осіб, а загинув один чоловік (спецпризначенець, який брав участь у нічному штурмі).

Нагадаємо, що під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб. Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.

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