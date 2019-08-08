Колишній президент Киргизстану здався владі
Це сталося після другого штурму його резиденції в селі Кой-Таш, повідомляє LB.ua.
Силовики вивезли його разом з представниками Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундузом Жолдубаєвим і Фарідом Ніязовим.
Рішення здатися було прийнято за підсумками тривалих переговорів. Прихильники Атамбаєва намагалися не пропустити машину, лунали постріли і вибухи.
У Бішкекському центрі травматології та ортопедії тим часом повідомили про надходження п'ятьох нових поранених. Четверо з них - силовики з вогнепальними пораненнями, один - цивільний, який постраждав від шумової гранати. Раніше поранення отримали близько 50 осіб, а загинув один чоловік (спецпризначенець, який брав участь у нічному штурмі).
Нагадаємо, що під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб. Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.
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