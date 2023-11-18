АТЕС завершує спільну заяву відсутністю згадок про Україну та Газу

У спільній заяві відсутні згадки про війну рф проти України та ситуацію у Секторі Гази.

Члени Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), до якого, зокрема, входять росія, Китай і США, завершили цьогорічний саміт у Сан-Франциско спільною заявою, в якій не згадується війна рф проти України та бойові дії у Секторі Гази.

Про це повідомляє EFE.

Текст спільної заяви, узгоджений усіма учасниками, відрізнявся від декларації минулорічного саміту в Бангкоку, Таїланд, де "більшість" членів засудили російську агресію, вимагаючи виведення військ рф із України і вказуючи на наслідки вторгнення для світової економіки.

Цього ж разу, в останній день саміту, у п'ятницю, 17 листопада, Сполучені Штати опублікували окрему заяву щодо України і Сектору Гази, пояснивши, що "деякі лідери" виступили проти внесення цих формулювань до тексту спільної декларації.

Окрема заява, опублікована США дуже схожа на минулорічну декларацію з Бангкока і використовує подібні фрази для підтвердження того, що "більшість" членів форуму засуджують агресію проти України.

Підкреслюється, що війна рф проти України "спричиняє величезні людські страждання і посилює наявні вразливості в глобальній економіці" - фраза, скопійована з минулорічної декларації, яка тоді була опублікована як консенсус АТЕС, попри опір, який чинила росія.

Щодо Близького Сходу, то у заяві США йдеться про те, що члени АТЕС "обмінялися думками щодо кризи в Секторі Гази", а лідери, в тому числі президент США Джо Байден, поділилися "своїми відповідними позиціями".

Той факт, що консенсусу не було досягнуто, є невдачею для США, які у своїй заяві визнали, що деякі країни не хотіли включати згадки про Україну і Сектор Гази у спільну декларацію "на підставі того, що вони не вважають АТЕС форумом для обговорення геополітичних питань".

Замість того, щоб згадати Україну і Сектор Гази, лідери країн-учасників використали свою декларацію для заяв про просування стійкої та інклюзивної політики, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату і, в той же час, сприяння "прозорому, інклюзивному" бізнес-середовищу для економік регіону.

Крім того, члени АТЕС зобов'язалися сприяти боротьбі з гендерною нерівністю і спільно боротися з транскордонною корупцією та незаконним переміщенням капіталу.

Вони також підтримали реформу Світової організації торгівлі (СОТ).

Байден, своєю чергою, використав саміт АТЕС, щоб підкреслити сильну економіку США та її зв'язки з іншими країнами Тихоокеанського регіону на тлі зростання впливу Китаю. Також Байден зустрівся з лідером Китаю.

Країни АТЕС вели переговори за зачиненими дверима протягом декількох днів, щоб досягти спільної заяви, яка була оприлюднена через п'ять годин після того, як Байден передав головування в організації своїй колезі з Перу Діні Болуарте.

АТЕС створено у 1989 році з метою сприяння вільній торгівлі між її членами, серед яких Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Китай, Гонконг, Індонезія, Японія, Південна Корея, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея, Перу, Філіппіни, Росія, Сінгапур, Тайвань, Таїланд, США та В'єтнам.